DESBANDADA DE MILITANTES DEL PRI.

SUPREMA CORTE DECLARA INCONSTITUCIONAL JUICIO CONTRA EX PRESIDENTES.

En pleno arranque del proceso electoral el Partido Revolucionario Institucional entra en su peor momento ya que con la renuncia de ex diputado federal TOMAS GLORIA REQUENA, puede ser el inicio de una desbandada de militantes que buscaran en otros partidos lo que no encuentran en el otrora poderoso partido que gobernó al país por más de 80 años.

Con la salida del ex priista que fue militante por más de 28 años no hay duda que otros militantes menos destacados podrían irse a las filas de otros partidos en especial Morena y Pan, para ver si les dan oportunidad para participar en los comicios venideros.

El ex alcalde de San Fernando anuncio su retiro para ingresar a las filas del Partido Verde Ecologista de México PVEM, donde lo podríamos ver como diputado federal plurinominal.

No cabe duda que más adelante otros miembros del tricolor los vemos trabajando en las filas de otros partidos en especial los de moda PAN y MORENA.

Esta tras tereada es un fuerte golpe al dirigente del PRI estatal EDGAR MELHEM, que será muy difícil que si van solos en la elección no puedan ganar muchos puestos públicos.

Lo único que puede salvar al partido tricolor de no perder el registro es ir en alianza ya sea con el PAN o Morena, pero lo más probable es que sea con los azules para en esa forma poder ganar algunos municipios.

La alianza con el PAN podría darse a conocer a mas tardar el próximo mes de noviembre según las propias palabras de su dirigente estatal EDGAR MELHEM.

En otro orden de ideas, el Ministro de la Suprema Corte de la Nación (SCJN) LUIS MARIA AGUILAR, propone declarar inconstitucional la petición de consulta popular planteada por el presidente de México ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, para juzgar a los ex presidentes por considerarla violatoria de los derechos humanos.

El proyecto de sentencia sera discutido el próximo primero de octubre de este año ante el pleno de los ministros de la corte, anuncio este jueves el alto tribunal al poner a la disposición de la sociedad mexicana el contenido de la propuesta atraves de las redes sociales del tribunal constitucional mexicano.

Lo que está muy claro en la exposición del ministro de la corte es que la consulta no puede llevarse a cabo porque restringiría los derechos humanos de un grupo de mexicanos, refiriéndose desde luego a los ex presidentes.

Pero ante la terquedad del presidente de la 4t este ya lo amenazo si la Suprema Corte lo no hace será pasado a la fiscalía general de la República.

Pero eso ya tomaría otro tiempo y legalmente no se cree que el presidente pueda enjuiciar a los ex presidentes y si no el tiempo lo dirá.

En Otro tema, el gobierno federal ha entregado puntualmente los recursos que legalmente le corresponden a los gobiernos de los Estados y no tiene deudas con ellos aseguro el presidente ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR.

Así respondió el titular del Ejecutivo a los gobernadores de la alianza federalista que señalaron que podrían acudir a los tribunales para exigir que les entreguen más recursos federales para ejercer en el 2021.

Se dijo extrañado de que los estados reclamen por recortes al presupuesto federal, pues los gobiernos locales no están obligados a observar las disposiciones de austeridad que si guarda el gobierno federal.

Cambio de tema, la organización MARCELO OLAN, entregara mañana sábado una casa a una familia que perdió la perdió por fuego, por lo que el propio fundador de la fundación LIC MARCELO OLAN MENDOZA, acompañado de su equipo acudirán en la zona centro por el rumbo de la plaza de la República a hacer el entrega a la familia afectada una casa.

Dentro de las acciones que lleva a cabo la fundación será la entrega de 30 toneladas de frijol a las comunidades rurales.

También consiguió construir comedores comunitarios y que pronto en la colonias Aquiles Serdán será instalado el primero de una serie, según los manifestó MARCELO OLAN, quien dentro de sus actividades humanitarias a resultado ser un factor de unidad y ayuda a los ue menos tienen.

En otro tópico, hoy viernes es Día Naranja y el ayuntamiento que preside la DRA MAKI ORTIZ, invita a unir esfuerzos y generar conciencia sobre la importancia de eliminar la violencia contra las mujeres. El Instituto municipal de la mujer invita a la población a formar parte de la campaña de activismo para eliminar cualquier tipo de violencia de género.

