Desde Houston

Los enemigos políticos del presidente de los Estados Unidos Joe Biden le están señalando que a poco más de un mes de haber tomado las riendas de este gran país y ya inicio a temprana hora lo que será según sus opiniones una de muchas guerras que emprenderá durante su administración.

Por supuesto que inmediatamente le comparan con el ex presidente Donald Trump quien durante cuatro años en la casa blanca no inicio ninguna actividad bélica en contra de ningún país, pienso qué tal vez no tubo tiempo ya que toda su atención estaban centrada y Desde Houston

Los enemigos políticos del presidente de los Estados Unidos Joe Biden le están señalando que a poco más de un mes de haber tomado las riendas de este gran país y ya inicio a temprana hora lo que será según sus opiniones una de muchas guerras que emprenderá durante su administración .

Por supuesto que inmediatamente le comparan con el ex presidente Donald Trump quien durante cuatro años en la casa blanca no inicio ninguna actividad bélica en contra de ningún país, pienso qué tal vez no tubo tiempo ya que toda su atención estaban centrada y guiada por su sentimiento racista en perseguir al pueblo latino dentro y fuera de los Estados Unidos en donde tenia su propia guerra doméstica que culminó en la toma del capitolio por sus tropas personales.

El ataque lanzado por Estados Unidos en contra de bases militares en Siria según el pentágono fueron solamente en respuesta a los ataques previos que estas fuerzas habían lanzado en contra de soldados americanos en las fronteras de aquel país.

EN TAMAULIPAS, videos con amplia información sobre actividades ilícitas del gobernador del estado Francisco Javier García Cabeza de Vaca y familia indican que aun cuando grita a los cuatro vientos sobre su inocencia y sobre la valentía de los tamaulipecos, según cómo marchan las cosas todos sus caminos desembocan en una prisión

La ambición o lo enlodado del sistema son malos aliados de los mandatarios y funcionarios quienes creen que el fuero les convierte en amos y señores de las leyes y de los dineros del pueblo y luego alegan persecuciones políticas, aunque algo hay de eso por parte del gobierno nacional debido a la soberbia de Cabeza de Vaca.

Para los conocedores de la política, las elecciones que se avecinan en Tamaulipas podrías ser las más desoladas de los últimos tiempos electorales debido a que los candidatos no han podido despertar pasiones positivas entre sus seguidores, mucho menos con el resto del electorado que ya saben por experiencia que nada nuevo traen en el morral.

Esto es lo que se puede palpar a simple vista y sin ver las encuestas que por costumbre realizan algunos medios virtuales que suben las fotografías de los aspirantes o candidatos y hacen la pregunta del millón, que si con este o que si con aquel.

Pero definitivamente no prenden la chispa por ningún lado, uno o dos cometarios apoyando a alguno de los particulares sin meterse muy a fondo, posiblemente para evitar quemarse con el resto de los posibles por si les falla el gallo. Esperemos y diremos. Por hoy es todo, ¡hasta la próxima! por su sentimiento racista en perseguir al pueblo latino dentro y fuera de los Estados Unidos en donde tenia su propia guerra doméstica que culminó en la toma del capitolio por sus tropas personales.

El ataque lanzado por Estados Unidos en contra de bases militares en Siria según el pentágono fueron solamente en respuesta a los ataques previos que estas fuerzas habían lanzado en contra de soldados americanos en las fronteras de aquel país.

EN TAMAULIPAS, videos con amplia información sobre actividades ilícitas del gobernador del estado Francisco Javier García Cabeza de Vaca y familia indican que aun cuando grita a los cuatro vientos sobre su inocencia y sobre la valentía de los tamaulipecos, según cómo marchan las cosas todos sus caminos desembocan en una prisión.

La ambición o lo enlodado del sistema son malos aliados de los mandatarios y funcionarios quienes creen que el fuero les convierte en amos y señores de las leyes y de los dineros del pueblo y luego alegan persecuciones políticas, aunque algo hay de eso por parte del gobierno nacional debido a la soberbia de Cabeza de Vaca.

Para los conocedores de política, las elecciones que se avecinan en Tamaulipas podrías ser las más desoladas de los últimos tiempos electorales debido a que los candidatos no han podido despertar pasiones positivas entre sus seguidores, mucho menos con el resto del electorado que ya saben por experiencia que nada nuevo traen en el morral.

Esto es lo que se puede palpar a simple vista y sin ver las encuestas que por costumbre realizan algunos medios virtuales que suben las fotografías de los aspirantes o candidatos y hacen la pregunta del millón, que si con este o que con aquel.

Pero definitivamente no prenden la chispa por ningún lado, uno o dos cometarios apoyando a alguno de los particulares sin meterse muy a fondo, posiblemente para evitar quemarse con el resto de los posibles por si les falla el gallo. Esperemos y diremos. Por hoy es todo, ¡hasta la próxima!

Cirilo Mújica R.

Visits: 359 Today: 359 Total: 1189981