Desde Houston

He pasado un año completo de la pandemia junto con un grupo de valientes para quienes a pesar de los miles de contagios y muertes, no existiera coronavirus ya que obligadamente hay que cumplir con los trabajos; llamados esenciales.

Estar de pie desde las primeras horas de la madrugada para poder marcar a tiempo la entrada, ver cómo cada día faltan compañeros al trabajo porque han dado positivo al covid-19 es sumamente estresante cuando estás expuesto a ser víctima potencial del contagio.

Usar máscara y careta, utilizar gel antibacterial en cantidades industriales y sanitizar cada dos horas tu escritorio y equipos, el sobresalto al escuchar a alguien cercano a tu lugar de trabajo toser, que alguien se quite el tapabocas para tratar de conversar sobre algún asunto de trabajo es algo terrible ya que existe el riesgo permanente de levantar el virus y esparcirlo.

Sumado a esto, las lamentables noticias de que familiares muy cercanos han perdido la batalla en contra de esta pandemia que al menos en Houston ya cumplió un año de la primera de miles y miles de muertes.

También los fallecimientos de amigos muy queridos, que han muerto casi simultáneamente en una misma familia porque debido a que las mismas autoridades tomaron todo a la ligera, las familias se confiaron y no le dieron la importancia que en verdad tiene este terrible ente que se ha llevado a miles de personas.

Aún con todo lo que está pasando, existen quienes están utilizando su inteligencia de manera básica y siguen contradiciendo las recomendaciones que se dan por parte de las autoridades de salud.

Afortunadamente la Jueza Lina Hidalgo, el alcalde Silvester Turner y el comisionado Adrián García siguen trabajando intensamente para orientar debidamente a la comunidad a fin de seguir luchando en contra del coronavirus.

Las declaraciones en torno al desarrollo de la pandemia se hacen de manera política y tratan de hacer creer a la población que la lucha en contra de los contagios se está ganando cuando sabemos que en los hospitales ya no hay lugares para más enfermos porque están saturados, que las funerarias no se dan abasto y que los panteones ya no tienen espacio para más tumbas.

No concibo y creo que usted tampoco cómo es posible que estén tratando de inculcarle a la comunidad que no pasa nada, que no utilicen el cubreboca, que opines que la gente no necesita que le digas lo que tiene qué hacer, mi recomendación es que si alguien está junto a ti sin cubrebocas, le sugieras que lo utilice o si no quiere pues entonces que no se acerque a ti y si también eso te causa problemas, entonces aléjate tú ya que tu vida y la de los tuyos debe de estar en primer lugar.

Es necesario que las personas que no quieran atender lo que piden las autoridades de salud lo hagan de manera estrictamente personal y se abstengan de emitir mensajes absurdos que solamente confunden a familias que en verdad desconocen la gravedad de este problema de salud por el que estamos atravesando y cuyo final aún está muy lejano.

En fin mis queridos lectores, ustedes pueden tomar mis recomendaciones o no, pero siempre que yo tenga oportunidad, seguiré pidiéndoles y aconsejando que no dejen el tapabocas ni el gel anti bacterial y que sigan guardando su distancia…. Por hoy es todo, ¡hasta la

Cirilo Mújica R.

