Desde Houston

Hoy se cumple un año que el coronavirus fue declarado pandemia y a pesar de la llegada de las vacunas, el final de esta triste historia mundial sigue siendo incierto.

Cuantas personas serán inmunizadas y cuantas permanecerán en la sombra sin tan siquiera haber quedado registrados como contagiados de covid-19; al no haber tenido efectos por la pandemia serán guarida permanente de este ente que afecto el mundo en su salud y en su economía.

Por supuesto que esto es un comentario que hago sin tener conocimiento alguno de medicina, solo que los contagios siguen, también continúan miles de muertes cada día y el final de esto aún se avizora lejano debido a que millones de personas que quieren vacunarse, pero hay un porcentaje mayor que no tienen interés alguno por recibir la inmunización por considerar que esta es absolutamente innecesaria.

En lo personal desde hace una semana estoy tratando de obtener una cita para recibir la inmunización, pero hasta el momento ha sido imposible, lo que me sigue haciendo un candidato potencial para el contagio debido a la edad y a los achaques propios de la misma.

En política tenemos poco nuevo de que hablar, solo lo que todos saben referente a que posiblemente para mañana o para más tardar el lunes, el partido Morena decidirá quienes serán sus candidatos en las elecciones del mes de junio, creo que no habrá sorpresas al menos en San Fernando que es donde tenemos centrado nuestro interés debido a la situación social y política que se vive desde hace muchas décadas cuando de tajo se paralizó la superación de esta ciudad tan golpeada en todos los sentidos.

En otro tema, alcance a leer brevemente una fugaz nota en el perfil de un comunicador en donde me enteré de una supuesta demanda interpuesta por un alto funcionario local San Fernando en contra del corresponsal del periódico El Mañana, medio informativo en el que labore antes de emigrar a Houston y pase por una situación muy parecida a la anterior, incluso estuve a punto de ser esposado por federales en la oficina de la corresponsalía San Fernando.

En esta ocasión mi «delito» fue haber publicado unas declaraciones de un alcalde de Burgos Tamaulipas quien denunció las extorsiones que hacía la judicial Federal en el retén en el ejido «Las Norias», motivó por el cual varias camionetas (4) rodearon la oficina frente la plaza y al menos 6 agentes fuertemente armados entraron tratando de intimidarme y la verdad es que por un momento lo lograron.

Casi con gritos me reprochaban la

publicación sobre las extorsiones y me amenazaba con llevarme detenido directamente a la ciudad de México si no cambiaba la publicación y aseguraban que también el alcalde de burgos iría detenido, a lo que la respuesta que les di fue que la denuncia existía y que se dirigieran con mi director.

Me pidieron mi credencial de elector, mi credencial del periódico y hasta mi cartilla de vacunación y a todo lo sacaron fotocopias y aseguraron que regresarían por mí para llevarme detenido, cosa que jamás ocurrió porque las quejas existían y todo fue con el propósito de que me retractara sobre la nota en fin, estos son los riesgos del trabajo periodístico y esperemos que el funcionario municipal no se salga con

La suya tratando de amordazar a este reconocido reportero. Por hoy es todo, ¡hasta la próxima!

Cirilo Mújica R.