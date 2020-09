Desde Houston

Duro golpe da la administración de Donald Trump al aceptar una corte que el presidente acabe con las esperanzas de por lo menos 300,000 inmigrantes que a partir de enero del 2021 quedarán sin TPS, todos ellos tienen muchos años de trabajar en este país bajo ese beneficio pero que al igual que el resto de los latinos están en la mira de Trump que logra este triunfo a pocas semanas de las elecciones….

El fallo de la Corte de Apelaciones del 9º Circuito en favor de Donald Trump termina con el Estatus de Protección Temporal (TPS) para miles de ciudadanos de El Salvador, Haití, Nicaragua y Sudán, quienes deberán en los primeros días de enero del próximo año regresar a sus lugares de origen en calidad de deportados….

Distintas cadenas de televisión en español suspendieron sus programas habituales para dar a conocer esta noticia de última hora que mantiene atemorizadas a miles de personas de diferentes países cuyo status es irregular y que en su mayoría tienen muchos años viviendo en Estados Unidos en donde, incluso ya han adquirido propiedades, son dueños de pequeños negocios, también tienen hijos mayormente menores de edad,

Sin duda alguna, al entrar en efecto las deportaciones de quienes se les vence su permiso de trabajo traerá graves consecuencias a la mano de obra en los estados de la unión americana ya que estos trabajadores son los que realizan las tareas pesadas, son ellos los que hacen el trabajo que es despreciado por los anglosajones y los negros que prefieren tareas más cómodas….

*TAMAULIPAS*

En San Fernando, qué lamentable es que las familias se vean en la necesidad de pedir comida a particulares que están haciendo esfuerzos por apoyar a la comunidad, desgraciadamente el municipio es demasiado grande y es mucha la escasez que existe ocasionada sin duda alguna por la falta de generosidad y de voluntad política de las autoridades encargadas de ayudar a las familias….

La voluntad política es un concepto que el pueblo siempre ha demandado de sus gobernantes pero que desde hace muchas administraciones desapareció del espíritu de los mandatarios que centran su atención en sus propios intereses económicos y partidistas, descargando la responsabilidad de satisfacer las necesidades de los ciudadanos en los mismos ciudadanos….

Tengo una conocida que se molesta porque hago comentarios en favor de Jesús Galván, pero no puedo soslayar el tema que le incomoda porque Chuy está siendo capaz de dirigir esta administración con todo y alcalde, desde hace semanas me hago apuestas yo mismo y me digo: “mi mismo, te apuesto a que la calle llena de monte que recorrió Chuy transmitiendo en vivo, mañana la arreglan” y saz….

Voy a dejar el tema de Jesús Galván porque no tarda aquél que siempre me ofrece convenio, no sé de donde porque los convenios los hace el alcalde o el tesorero, por cierto me comprometo con Chuy Galván para en su administración publicar en mis páginas personales todo lo que haga por nuestra ciudad y lo que no también, sin cobrar nada para que los recursos los aplique solo para el pueblo….

Amigos, recuerden que el 15 es la rifa del avión presidencial que podría quedar en Tamaulipas, es seguro que Remigio García se gastó los $5,000 que iba a donar a la colonia agrícola González Villarreal en la compra de 10 cachitos, también el profesor Eloy debe de haber comprado, así es que ya me los imagino “aviadores” aterrizando frente a la casa de alguno de ellos, suerte para quienes están participando en esta rifa cuyos fondos serán aplicados en equipos médicos, a ver si los líderes de MORENA piden algo para San Fernando…. Por hoy es todo, ¡Hasta la próxima!

