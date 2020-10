Desde Houston

Soy muy respetuoso de la vida pero en casos como el que está viviendo unos padres de familia en San Fernando por el cobarde asesinato de su hijo de 14 años me hace dudar si hay personas que se merezcan ese derecho otorgado por Dios….

La muerte de Luciano Leal Garza que apenas empezaba a vivir es algo que nos duele ya que desde su desaparición, todos como uno solo rogamos a Dios que fuera localizado con vida, de tal manera que junto con sus padres, la ciudadanía vivió el sufrimiento e incertidumbre al no saber sobre su paradero….

Hoy terminó la esperanza para sus padres que ansiosos por recuperar a su hijo sano y salvo pagaron el dinero que les fue exigido previamente por los secuestradores que son familiares del jovencito y quienes sin ningún remordimiento cortaron de tajo su existencia….

Lo raro del caso es que en una página varias personas aseguraron y dieron a conocer la información sobre las identidades de los secuestradores que finalmente fue detenido uno de ellos en Matamoros y quien finalmente confesó ese cobarde crimen que mantiene de luto a toda una ciudad ….

Ya en temas menos tristes pero también lamentables resulta que la guerra por la presidencia de San Fernando se está acercando y ya hay una partida de aspirantes que a decir verdad no le llenan el ojo a nadie ya que es sabido por todos que son ex priistas resentidos que se fueron a otros partidos….

El que pongas enfrente, de una manera o de otra, ellos o algún familiar han recibido un salario y otros beneficios emanados de los gobiernos priistas en esta ciudad y ahora sin empacho traen la bandera anticorrupción y prometen erradicarla del ayuntamiento….

Creo que hasta el momento, de todos los respetables ciudadanos que aspiran a ser candidatos a la presidencia por los partidos ya conocidos, el único que no tiene cola que le pisen es Martin Carrión Santos, experimentado campesino y empresario originario de Francisco González Villarreal…

Martin Carrión ya demostró que tiene don de convocatoria y que sin contar con apoyos gubernamentales ha puesto el dedo en la llaga para sacar adelante a la colonia, siendo capaz de enfrentarse con el alcalde José Ríos quien le dio la espalda a Pozo San Juan por muchos años….

El Partido tricolor aún cuenta con militantes fieles que estando todavía en la banca no se han marchado a otros movimientos, así es que aunque son ex funcionarios muy vistos, gracias a ello podrían reorganizar este partido tan odiado por algunos y lanzar un buen candidato que no esté tan quemado en la política local….

En Estados Unidos se está dando algo histórico debido a la copiosa participación por parte del pueblo hispano en las votaciones anticipadas ya que se está rompiendo record y de continuar así, el triunfo de Joe Biden es inevitable debido a que este experimentado político es la esperanza de millones de indocumentados….

Pero también es verdad que hay muchos hispanos seguidores de Dodald Trump a quien apoyan solamente porque aprendieron a habar inglés y porque piensan que de esta manera se congracian con quien en más de una ocasión ha insultado al pueblo latino de mil maneras….

Verdaderamente sorprendente la firme decisión de los votantes latinos que sin importar el tiempo que duren en la fila, no se mueven hasta haber votado y orgullosamente salir con su calcomanía pegada en su ropa que es el premio a la participación democrática en este ahora nuestro país… Por hoy es todo, hasta la próxima!