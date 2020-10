Desde Houston

Sombrío panorama se cierne en el ya cercano 2021 sobre el Partido Acción Nacional luego de los serios tropiezos que ha cometido este organismo político que fue elevado hasta la cúspide por el ex presidente de México Vicente Fox Quezada quien fue el candidato que destronó del poder al Partido Revolucionario Institucional…

Pero en estos momentos me refiero concretamente al PAN en Tamaulipas en donde el gobernador del estado, aún y con todas las encuestas que lo ubican en un destacado lugar entre otros mandatarios, la verdad es que en este estado solamente sus seguidores se pronuncian satisfechos por la manera de cómo esta dirigiendo los destinos de la entidad….

Los tamaulipecos, en su mayoría catalogan al gobierno panista como un gobierno elitista-nepotista que solamente utiliza a ciertos municipios para proyectar su imagen pero desafortunada e irónicamente, sus compañeros de partido insertados en las alcaldías se han dedicado a cometer todo tipo de errores garrafales y de poner en práctica el saqueo, nula realización de obras y darle trabajo a sus familiares….

Qué decir de lo que piensan del gobierno de San Fernando en donde tal pareciera que Pepe Ríos hizo alianza con sus enemigos políticos para derrocar a su Partido Acción Nacional, pudiendo asegurar que difícilmente podrá realizar un papel decoroso con sus candidatos en las próximas elecciones….

Donde ya no saben sus militantes qué pensar es sobre lo que está ocurriendo dentro del Partido Revolucionario(PRI), instituto político otrora muy poderoso y que ahora pasa a ser una oposición sumamente debilitada debido a la manera en que se ha venido conduciendo, principalmente en la “designación” de consejeros, que trascendió fueron “palomeados” solamente por dos personas….

Por cierto que según dicen políticos experimentados de San Fernando que en un descuido el que podría ser contrincante de Jesús (Chuy) Galván en busca de la candidatura podría ser precisamente el mismo dirigente del PRI Miguel Ángel Calvillo, quien ya al frente de este movimiento piensa que podría tener posibilidades….

No causa extrañeza el hecho que el ex presidente y ex priísta Tomás Gloria Requena, ahora militante del Partido Verde Ecologista de México estuviera presente durante la pasada reunión del PRI; pero quien debiera de extrañarse y tener mucho cuidado es Jesús Galván, quien ha trabajado mucho en busca de la candidatura del tricolor como para que Gloria Requena llegue a la mesa servida….

Es inexplicable que aún cuando Gloria Requena se declaró dirigente del Verde Ecologista, sus ex compañeros priistas le abrieran las puertas, pero bueno, hay que recordar que a todos les une una amistad desde que eran integrantes de los movimientos juveniles del PRI asi es que no pasa nada amigos militantes….

Suena el rio que la maquinaria sucia está trabajando y al parecer la presidencia de San Fernando ya fue negociada para el partido Revolucionario Institucional, habrá que seguir muy de cerca las visitas que los dirigentes del PRI, PVEM, y el PAN realizarán en los siguientes días, teniendo en cuenta que Tomás Gloria Requena no da paso sin huarache y además “es su chamba”…. Por hoy es todo, hasta la próxima!