Desde Houston

En San Fernando, hace apenas unas horas se llevó a cabo el recorrido fúnebre del niño Luciano Leal quien ya descansa en su última morada, sobre este triste caso no hablaré más ya que los medios locales difundieron en vivo la ruta desde el parque lineal hasta el panteón, el cuerpo fue acompañado por sus padres y por decenas de hombres y mujeres quienes sufren su muerte, Q.E.P.D. el niño Luciano….

En la política local, el comal está con suficiente calor y atrajo a los saqueadores, de tal manera que ya se ven de la mano a viejos conocidos en la ciudad y en el campo, estos buscan darle el tiro de gracia a la tesorería si es que algo va a quedar, estos descarados como dicen los cubanos no entendieron que cuando el pueblo les dijo que regresaran, se referían a lo que se llevaron y no que volvieran ellos….

Pues es seguro que en donde habrá fricciones será al interior de MORENA ya que hasta el momento hay tres aspirantes a la candidatura por la presidencia, uno es el candidato de los medios locales Remigio García Padilla, otro es Oscar Pulido y el siguiente es el agricultor Martín Carrión Santos quien a decir verdad es el que más presencia tiene en el municipio ya que ha trabajado por MORENA…..

Para muchos militantes será sumamente difícil que puedan ponerse de acuerdo con el profesor Eloy Ochoa que para algunos está manejando al partido MORENA como si fuera de su propiedad, incluso se habla que ya tiene a un familiar directo como candidato a la presidencia, ya tengo el nombre del prospecto pero hay que esperar a que sea el tiempo quien dé la razón o desmienta la especie….

Al acercarse las fechas para los trabajos electorales es que me vino un recuerdo, como dice la canción; de cuando en el año 2012 la revolución le haría justicia a Jaime Hernández Ochoa quien era favorito para ser el candidato a la presidencia de nuestra ciudad, pero también estaba Manuel Garza Covarrubias quien sabía bien que no contaba con las simpatías ni el arrastre como para competir con Jaime….

De allí que con el sombrero en mano y con la cabeza inclinada (eso mismo yo lo vi a mí nadie me lo dijo) entró al despacho de Jaime y fue a pedirle clemencia al comerciante con quien ya había tenido algunos enfrentamientos mediáticos y fue de esta manera como Jaime dimitió a sus aspiraciones y le dio el lugar y el apoyo a Garza Covarrubias quien si bien no hizo un gran papel, al menos no se fue de la ciudad….

Habrá que ser muy observador y seguir de cerca a los aspirantes a la candidatura del PRI a la alcaldía y ver quién es el que acudirá a negociar con Chuy Galván quien en estos tiempos y hasta el momento es el aspirante con más arrastre dentro del Partido Revolucionario Institucional, habrá que ver si éste tiene la misma generosidad de Jaime Hernández y dimitir a su candidatura tirando a la basura la confianza de sus simpatizantes y el trabajo político realizado….

Solamente que si Jesús Galván quiere continuar teniendo y contando con las simpatías de un gran porcentaje de la población y ganarse el resto, deberá de darles con la puerta en la cara a esos ex alcaldes que se llevaron los dineros del pueblo, se los gastaron y ahora vienen por más, creo no viene al caso decir a quienes me refiero….

Todos los ciudadanos, ya dígase obreros, pescadores, ganaderos, campesinos y profesionistas los tienen bien identificados ya que para colmo son advenedizos y por si fuera poco, durante sus gestiones dejaron la mayor parte de sus promesas de campaña sin cumplir así es que habrá quienes se los reclame si se atreven a buscar nuevamente cargos públicos…. Por hoy es todo, hasta la próxima!