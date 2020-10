Desde Houston

Hoy no hablaré de política ya que habrá suficiente tiempo para ese tema, los comentarios de hoy serán acerca de una bella y talentosa joven llamada Vanesa Martínez quien el pasado 2019 participó representando a San Fernando en el certamen Miss Tamaulipas realizado en la ciudad de Tampico, en donde logró quedar entre las finalistas….

Vanesa que tiene ya mucha experiencia en pasarela y modelaje no obstante a que la mayor parte de su tiempo lo dedica a su carrera administrativa y a su trabajo en un despacho contable, sigue preparándose ya que no descarta la posibilidad de poder triunfar en Miss Tamaulipas que sería el pase para participar en el certamen Miss México y Miss World….

No he podido comunicarme con Vanesa Martínez pero su instructor me confirmó que su alumna tiene la firme decisión de tan pronto se reanuden las actividades relacionadas con estas competencias que fueron paralizadas por la pandemia, ella continuará trabajando hasta lograr convertirse en la representante de San Fernando T Tamaulipas en el certamen Miss México….

La bella modelo de 22 años es hija de la señora Guadalupe Monserrat Martínez Silva y el señor Norberto Martínez Ávila, actualmente Vanesa trabaja y estudia para continuar con sus proyectos, siempre pensando en destacar en su desarrollo personal; bien por Vanesa, felicidades!

Su profesor no descarta la posibilidad que próximamente pueda concursar en el siguiente certamen aprovechando la experiencia de haber participado a nivel estatal siguiendo uno de sus grandes sueños que la ha impulsado y es el de ser modelo profesional….

La importancia de estas actividades es en primer lugar la belleza pero sobretodo se califica que las señoritas hagan un proyecto social para apoyar a las personas vulnerables y que estén debidamente preparadas en cultura general, cualidades que Vanesa cumple a la perfección….

El certamen Miss Tamaulipas es de gran importancia para las señoritas ya que este significa el pase a la participación a nivel nacional en Miss México y Miss Word, indicando que a ella le gustaría prepararse con dedicación para ir a mexicana Universal….

En esta próxima semana estaremos tratando de entrevistar directamente a Vanesa Martínez para que nos detalle ampliamente sobre sus

Proyectos y ambiciones en el terreno de belleza y modelaje que la llevó a ser la representante de san Fernando en el certamen estatal en Tampico…. Por hoy es todo, hasta la próxima!