Desde Houston

Reconocidos líderes activistas pertenecientes a MORENA en Houston manifiestan su inconformidad a través de las redes sociales en donde han externado su firme propósito de revelarse y hacer valer las promesas de la cuarta transformación en la ciudad espacial….

Dice el líder Martín Correa en su perfil de facebook: “He tomado la decisión de retirarme de realizar acciones fundamentales de apoyo, promoción, difusión, para empezar a desarrollar la cuarta transformación en mi comunidad de Houston, Texas.

Las causas son que tenemos un staff consular, principalmente una cónsul que es enemiga del Movimiento de Regeneración Nacional. A la fecha no realiza acciones fundamentales. Además un IME Instituto de Mexicanos en el Exterior de membrete, al frente un director embajador general que no nos sirve. Así no se puede, es hacerme el tío Lolo.

Por favor de tomar nota, espero su comprensión.

Ccp. Carlos Vinicio Lara Reyes, Jesús López Tapia, Alejandro Yeverino, y en general a todos mis amigos, gracias” (…)

Este es uno de los líderes que en más de una ocasión ha manifestado y ratificado su descontento en lo que se refiere al insensible trabajo que en favor de los mexicanos en Houston está llevando a cabo la cónsul Alicia Guadalupe Kerber Palma…

Kerber Palma es considerada ajena a la cuarta transformación y aseguran que es solamente una imposición por parte del gobierno de México que hace consultas en donde le conviene pero no respeta las que realiza el pueblo como ya ocurrió el año anterior en la ciudad de Houston, Texas….

Pero no solamente Martín Correa ha hecho estos crudos señalamientos en contra de la diplomática, también la dirigente Martina Grifaldo, presidenta del movimiento Alianza Latina Internacional ha denunciado que la cónsul general de México en Houston tiene abandonados a los mexicanos en el exterior y el consulado en lugar de ser la casa de los mexicanos es un lugar inexpugnable para quienes requieren de la asistencia consular….

Otro líder que durante esta semana a punto de terminar ha manifestado su inconformidad por medio de videos en su perfil fue el líder de MORENA Houston Gerardo Trejo Barba quien señala que la dirigencia nacional del partido fue robada por Mario Delgado y declara que están completamente en contra de la manera como se hizo la imposición de este dirigente en donde unos cuantos miles decidieron por millones que apoyan a Porfirio Muñoz Ledo….

“Usted Mario Delgado es un ratero institucional y además cínico porque usted sabe que lo que hizo es un robo Institucional ya que lo que nos impusieron fue con las artimañas del PRI y del PAN y no las bases de MORENA y para esto fue apoyado por el INE”….

Pues vamos a San Fernando en donde hay quienes están amarrando navajas posiblemente tratando de restarle seguidores a Jesús Chuy Galván quien ha estado trabajando muy intensamente en busca de la presidencia municipal pero con acciones que están dejando beneficios y resultados para las familias y comunidades de San Fernando….

Posiblementerecordaron el dicho que dice que «pa’ los toros del jaral los caballos de allá mesmo“ y mencionan nombres de líderes campesinos que aunque verdaderamente son muy buenos será muy difícil que el o los mencionados puedan superar en unas cuantas semanas el trabajo que por varios años ha realizado Jesús quien está en el primer lugar hasta el momento de la lista de aspirantes a ocupar la alcaldía de San Fernando, por cierto que al contrario a otros aspirantes que les compusieron corrido estando ya en el poder, a Chuy se lo compusieron con mucha anticipación así es que ya tiene la música para la campaña….

En fin amigos electores, hay que apoyar al mejor ciudadano para dirigir San Fernando, ciudad en donde por cierto si surgiera un partido integrado por quienes no votan, no habría movimiento político que lograra superarlo, en fin esto es solo un supongamos. Sigan cuidándose mucho para llegar al día de las elecciones…. Por hoy es todo, hasta la próxima!