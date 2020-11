Desde* *Houston*

La ciudad espacial se encuentra a la expectativa luego de que terminó la jornada electoral a la hora indicada para que cerraran los lugares establecidos en donde los millones de ciudadanos ejercieron su derecho a votar por el candidato de su elección, hasta el momento todo indica que la democracia se hizo de manifiesto pero eso mejor lo comentamos hasta que se den a conocer los resultados….

*EN SAN FERNANDO *

Todo parece indicar que los rumores sobre las negociaciones en las altas esferas gubernamentales y partidistas para que el PRI ocupe la presidencia municipal nuevamente son ciertas y que debido a ello el mismo partido en el poder(PAN) le está allanando el camino a su «rival” quitando a quienes podrían ser piedra de tropiezo para que se cristalicen las negociaciones….

Pero de cualquier manera, se dice que de ser cierta la ya grande versión, el PRI no se llevaría carro lleno y tendría que negociar a su vez algunos espacios en este distrito electoral y esto también se rumorea sería para darle un escarmiento al partido MORENA y de pasada al presidente Andrés Manuel López Obrador quien batió récord al llevarse décadas en llegar a la presidencia y en los primeros meses ya superó a sus antecesores que fueron repudiados hasta después que terminó su sexenio y al peje desde que asumió la presidencia de México….

De ser un hecho lo anterior entonces los problemas los enfrentará el PRI en su interior ya que sería verdaderamente penoso que las dirigencias quieran imponer a un candidato que no cuente con la aceptación de la comunidad que está haciendo esfuerzos por aceptar nuevamente al tricolor como partido con credibilidad después de tantos saqueos que algunos de sus ex alcaldes realizaron a las arcas municipales, de ser así y no elegir al candidato que el pueblo quiere, ni con todas las negociaciones que pudieran existir lograría el triunfo y entonces sería precisamente MORENA quien capitalizaría la triquiñuela….

El próximo domingo, en un gran evento que será realizado contando con la presencia de distinguidos representantes de la locución y la música será la presentación del disco en honor a Ludivina Montenegro, La Dama Dorada de la Música en Houston, un servidor es uno de los invitados y anticipadamente felicito a mi amiga Ludivina por el magnífico trabajo que realiza en el rescate de la música en Houston, lo que le ha ganado la composición en su honor de varios temas musicales por parte de reconocidos cantantes y compositores…. Por hoy es todo, hasta la próxima!