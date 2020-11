Desde Houston

Hablar del triunfo del Partido Demócrata en Estados Unidos a estas alturas del proceso es motivar que no leas los párrafos siguientes en donde hablaré de San Fernando en donde hay tantos aspirantes a sacar del poder al PAN en donde Pepe Ríos logró lo que no pudo hacer Donald Trump, me refiero a su reelección, en lo único que sí coincidieron es en ganarse el repudio de más de la mitad de la población….

Que existan decenas de aspirantes a la diputación local en San Fernando y en el resto del municipio cobijados bajo el Xlll Distrito Electoral no parece importar a nadie, esto posiblemente se debe a que en esos mismos trabajos políticos está en juego la presidencia municipal, y es ésta el plato codiciado en donde muchos alcaldes se han saciado despachándose con la cuchara grande….

A causa de esto es que hay demasiados candidatos a los que nadie presta atención y también porque quienes han alcanzado la diputación no han realizado muchas gestiones para este distrito en donde las villas parecen ciudades y las ciudades parecen villas y como muestra tenemos a nuestra ciudad que marca un retroceso muy lamentable….

Se espera que la nominación o elección de candidatos a la presidencia municipal se dé de un momento a otro debido a lo acelerado de los tiempos en donde según el criterio de cada uno, los aspirantes han venido haciendo “talacha política” tratando de llenarle el ojo a la población ya muy arisca en lo que se refiere a promesas y compromisos tan escuchados en todo el municipio en tiempos electorales….

Tal vez un candidato no malogrado en la política ni en su vida personal podría llenar los requisitos para lograr que la población abra los ojos y apoye a una persona que trabaje para el conglomerado y no realice solo un trabajo administrativo para sus familiares y sus allegados a quienes coloque en puestos claves para, tapados con la misma cobija manejar el presupuesto como “patrimonio familiar”….

Mara Dávila, Oscar Pulido, Jesús Galván, Martín Carrión, Remigio García, Maybella Ramírez, Rosa Elida Garza, Cipriano Flores, Alberto Capetillo, René Reyes, entre otro gran número de ciudadanos aspiran a participar como candidatos, algunos abanderados por grandes y otros por pequeños partidos, otros como candidatos independientes pero todos con la misma meta; la presidencia municipal….

Mucho tendrán que ver en las elecciones el gobernador panista García Cabeza de Vaca y el presidente de México el morenista López Obrador quien quiere a Tamaulipas, tal vez por su importancia económica y por su ubicación territorial o simplemente por darle en la torre a su antagonista Cabeza de Vaca quien tuvo la osadía de revelarse a la Cuarta Transformación…. ¡Por Hoy es todo, hasta la próxima!