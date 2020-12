Desde Houston 

Los retos que enfrentará el presidente electo Joe Biden serán definitivamente mayores a los que enfrentó Barack Obama cuando asumió la dirección de este poderoso país, lo anterior tomando en cuenta que Donald Trump le está dejando varias papas calientes, algunas de ellas a medio cocer y otras casi quemadas….

El primero de los dilemas que enfrentará es cuál será su actitud con el muro iniciado y no terminado por el aún presidente, le dará continuidad a los tramos que faltan o por el contrario, derribará las barreras levantadas por este presidente tan odiado por la mitad de la población pero tan adorado por casi la otra mitad….

En más de una ocasión he señalado a Trump como presidente racista pero creo que el activista republicano Juan Centeno tiene razón y esto no es asunto de racismo, esto lo menciono para ser justo ya que si es racista entonces por qué en esa otra casi mitad de electores hay no solamente anglosajones, también hay latinos, negros y de otras razas….

El otro reto es si cumplirá la promesa de dar solución a la situación del estado legal de millones de personas que permanecen en la obscuridad pero que son parte importante en el crecimiento del país debido al trabajo que desempeñan y cuya mano de obra es esencial, quedando comprobado desde el inicio de la pandemia hasta la fecha….

Y así podría seguir enumerando un sinfín de promesas y compromisos contraídos por el presidente electo que sin duda alguna tratará de cumplir, pero si Donald Trump con todo a su favor no fue apoyado ni por su partido para alcanzar sus metas, por qué habrán estos de ceder su apoyo a Biden….

EN SAN FERNANDO

Es mucho lo que pone en riesgo el PAN en Tamaulipas al ser precisamente en este estado en donde no realizará alianzas con ningún partido, lo que viene a ser una temeridad ya que está bajando la guardia ante el Partido Revolucionario Institucional que está decidido a recuperar nuevamente los espacios perdidos, a menos que sea plan con maña….

Las alianzas entre los partidos PAN-PRI-PRD solamente se realizarán en 13 de los estados de la República Mexicana y como es sabido, están decididos a derrotar al partido presidenciable, meta que por supuesto también desean hacer en Tamaulipas pero con una estrategia más pareja y sin paleros….

Por supuesto que no sabemos cuál sería la cara que pondría el electorado de llegar a registrarse este tipo de alianzas ya que en qué papel quedarían los líderes de los partidos a nivel local que prácticamente escupirían “pa’rriba”….Bueno, esperemos y diremos, por hoy es todo, ¡hasta la próxima!