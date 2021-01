Desde Houston

En Tamaulipas los preparativos para enfrentar el reto político en este año 2021 ya caminando, será sin duda alguna uno de los momentos más decisivos en la historia de muchas entidades, incluido nuestro estado libre y soberano de Tamaulipas en donde vemos que los partidos que se han atacado entre sí por décadas, hasta el infinito y más allá, ahora caminarán tomados de la mano para darle contra al gobierno lopezobradorista.

Me refiero a las alianzas un tanto inexplicables que más bien será la prostitución de algunos institutos en donde el pago es las negociaciones de los cargos y cúreles en disputa para con esto evitar que la chica nueva llegue al poder ya que pone en peligro la economía de quienes no saben vivir más que del erario, por supuesto que quienes integran este último instituto no cantan mal las rancheras en lo que se refiere a desvíos de fondos, nepotismo y descuido total de sus municipios.

De allí que veremos alianzas entre decentes y sinvergüenzas, entre corruptos y ladrones (tú identifícalos), ya que los partidos que veremos haciendo uniones antes de MORENA se han acusado entre sí como vendidos, “corructos” y vende patrias, de allí que es increíble la manera cómo la política de López Obrador los obligó a replegarse y maquillarse para hacer estrategias tratando de recuperar sus esquinas de trabajo.

Sin duda alguna, el hostigamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador al pueblo tamaulipeco derivado de su tirria contra nuestro gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca ha causado lamentablemente serios daños colaterales, justificados por sus simpatizantes pero muy condenados por sus rivales políticos y por sus antecesores que echan mano de todas las redes sociales para escupir «p’arriba”.

En San Fernando los aspirantes que están picando piedra(tierra) en la búsqueda de la candidatura para alcalde deberán de tener en cuenta que si logran el triunfo, su reto sin duda alguna no será solamente el superar el papel que ha realizado nuestro actual alcalde sino el recuperar todo el tiempo de atraso que enfrenta este municipio desde el año 2007, después del fallecimiento de la Ingeniero María Delia Garza Gutiérrez a la fecha.

Pero si la que llega a la presidencia es una mujer, será ésta quien enfrente un reto mayor que el de un varón ya que deberá de tener un espíritu de servicio muy superior al de Delia Garza, cuya continuidad en obras quedó congelada en el tiempo por su lamentable y sentido deceso, hay que recordar que Delia nunca visitó las comunidades llevando una mini despensa sino verdaderos paquetes de obras de beneficio colectivo.

Pero ahora la responsabilidad de elegir correctamente a quien ocupará la presidencia municipal deberá de ser de la ciudadanía en conjunto y no de los directivos políticos en el país y en el estado, quienes solo buscan obtener el poder sin pensar en el pueblo, así es que amigo elector, si no quieres ver las mismas caras en los cargos públicos, entonces participa para que la ciudadanía tenga políticos nuevos de donde elegir a sus gobernantes. La pandemia política que ha sufrido nuestro país y nuestro estado en las últimas décadas demanda de funcionarios primeramente íntegros pero además honestos, porque aún cuando los términos podrían parecer iguales, definitivamente que son diferentes, de tal manera que si hay un candidato con estas dos cualidades, sin importar el sexo entonces reúne los requisitos para sacar del barranco a San Fernando…. Por hoy es todo, ¡hasta la próxima!