Desde Houston

El líder migrante Gregorio (Greg) Salgado logró su registro esta mañana como precandidato a la diputación federal por el 02 distrito electoral en el estado de Guerrero abanderado por el partido MORENA.

El líder originario de Iguala de la Independencia, Guerrero y con una gran presencia en Chicago, Illinois; siempre se ha destacado por su lucha constante en favor del pueblo migrante y por su gran apoyo desde hace muchos años a los grupos más vulnerables.

En otro tema, hoy por la mañana, el presidente Donald Trump, en su cuenta de twitter anunció que el próximo 20 de enero no estará presente en el evento en donde Joe Biden asumirá las directrices de este avergonzado pero poderoso país; “A todos los que me han preguntado, no iré a la Inauguración el 20 de enero” twitteó Donald Trump, de quien por supuesto fue muy aplaudida la decisión publicada en esa red social.

Pero esto, al igual que el asalto al capitolio no impedirá que Joe Biden y Kamala Harris juramenten luego de que el pasado 6 de enero después del penoso incidente fueron ratificados como presidente y vicepresidente electos.

Volviendo a México, en San Fernando ya están calientes las cosas y ante el naufragio del barco de Pepe Ríos, desde hace tiempo muchos lo habían abandonado sigilosamente y al “caerle el veinte” al alcalde empezó a cortar cabezas, sin querer el presidente vengó las publicaciones vergonzosas en contra de algunos de sus enemigos políticos, entre estos algunos redactores y aspirantes a la alcaldía a quienes ridiculizaron mediante una sodomizacion en un dibujo publicado en páginas falsas para quedar bien con el alcalde al que al final de cuentas traicionaron.

Los hechos ocurridos el pasado 6 de enero en el capitolio y que fue promovido virtualmente por medio de twittear mensajes subliminales y videos por el presidente Trump quien se aferra al poder mantiene intranquilos a muchos países y entre estos México, en donde AMLO para la mayoría es muy semejante a Donald Trump y nadie quiere ni tan siquiera imaginar qué estallido social desataría si quisiera seguir el ejemplo de su amigo y aferrarse al poder, tampoco yo lo quiero imaginar…. Por hoy es todo, ¡hasta la próxima!

Cirilo Mújica R.