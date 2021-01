Desde Houston

En San Fernando, tal parece que el hecho que esté a punto de terminar el mandato municipal de José Ríos viene a ser terrible para la población y no precisamente porque no quieran que se vaya sino que debido a esto ya los funcionarios no atienden sus obligaciones.

Solamente así se explica que el departamento de limpieza dejó en el olvido la recolección de basura en las calles de la zona centro y colonias de la ciudad en donde las amas de casa ya no saben en dónde poner la gran cantidad de basura que se genera en sus hogares.

La falta de atención a este importante renglón está ocasionando graves efectos al convertirse en un problema de salud generado desde el interior del ayuntamiento en donde no se atiende este seria situación.

En Estados Unidos, también la falta de atención por parte de las autoridades de hacer un ordenamiento para el acatamiento de las recomendaciones de salud en los negocios y lugares públicos augura que los contagios y muertes por coronavirus en sus distintas cepas continuarán irremediablemente.

Durante mi recorrido por varios lugares me doy cuenta que hay anuncios colocados en los cristales de puertas de los comercios en donde te exigen la entrada con cubrebocas, sin embargo son muchas las personas que no atienden el requerimiento, de allí que son muchas las tiendas y supermercados que sólo tienen el anuncio para cubrir el espacio en el cristal de la puerta.

En el piso, los cuadros en donde marca los seis pies de distancia que se deben de guardar entre los clientes son ignorados por las personas que se repegan unos contra otros como si no existiera ninguna pandemia y sin que nadie del comercio repare en ello.

Sin duda alguna y es lo que más llena de frustración, es que son los mismos empleados de las tiendas poniendo como ejemplo a Kroger; quienes rompen los protocolos anunciados debido a que sin ningún respeto invaden el espacio de los clientes para colocar las mercancías en los estantes sin guardar ninguna distancia.

En otras tiendas siguen protocolos sin sentido alguno ya que están cuidando que a la entrada lleves tu tapabocas mientras que en el interior la mayoría de las personas se amontonan en las áreas de verduras, carnicería, farmacia y en el área de prendas de vestir.

Otro serio problema es que una gran parte de las personas no están utilizando la mascarilla adecuadamente y solo cubre su boca dejando la nariz al descubierto sin que nadie repare en ello y así lo ves en el interior de los negocios. En fin, vamos a esperar que poco a poco el desinterés por frenar el coronavirus sembrado por Donald Trump sea erradicado por la mentalidad responsable del nuevo gobierno…. Por hoy es todo, ¡hasta la próxima!

Cirilo Mújica R.