Desde Houston

Hay temor en algunos estados de la unión American debido a que es en esta temporada cuando miles de jornaleros arriban a estas regiones para recolectar algunas cosechas propias de la temporada invernal y coinciden también con miles de personas de la tercera edad quienes buscan regiones menos frías.

Muchos estados son ocupados por ciudadanos retirados que buscan regiones más cálidas y se van a estados como son Arizona y Yuma, por mencionar dos de los más importantes.

Desafortunadamente esta emigración coincide con el arribo de miles de trabajadores agrícolas que podrían convertir estos estados en verdaderas granjas de contagios de las diferentes cepas de coronavirus, lo que será sumamente peligroso para los ancianos.

En San Fernando no podemos “desnegar” que la oferta de aspirantes podría llenar las expectativas políticas parcialmente debido a que tenemos aspirantes altamente inteligentes y preparados y también tenemos aspirantes con inteligencia básica y por supuesto que también básicamente preparados

Pero hay mucho desencanto en la ciudadanía que participa buscando un cambio debido a que muchos de los aspirantes a la alcaldía que están llevando la bandera anticorrupción son estudiantes de la política que recibieron su preparación en instituciones como son el PRI y el PAN y desafortunadamente aquellos que no son egresado de estas escuelas están haciendo alianzas con los ex alumnos que ahora están poniendo en práctica lo que aprendieron pero vistiendo distinto uniforme.

La próxima semana voy a dar a conocer quienes están al frente de algunas páginas falsas.

No obstante a que las computadoras llegaron a mi cuando ya había sobrepasado los cuarenta diariamente busco aprender algo y mira que es maravilloso lo que puedes logra investigando, pero respetando sus nombres solamente mencionaré a quienes me etiquetan utilizando nombres falsos, esto me irrita de gran manera ya que yo nunca aviento la piedra y escondo la mano, más bien siempre aviento la piedra y le pongo mi firma. Por hoy es todo, ¡hasta la próxima!

Cirilo Mújica R.