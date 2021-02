Desde Houston

La lucha a pecho descubierto que libran los jefes de varias entidades estatales en contra del ejecutivo federal, entre estos el gobernador del estado de Tamaulipas Francisco Javier Cabeza de Vaca ha venido beneficiado políticamente hablando a nuestro jefe del ejecutivo. El gobernador es muy hábil para tocar el orgullo del pueblo y sus enfrentamientos con Andrés Manuel López Obrador le han hecho una imagen del tamaulipeco nato, valiente y decidido que no inclinan la cabeza ante nadie. Un alto porcentaje de los ciudadanos le ven como una víctima del presidente Andrés Manuel López Obrador quien sin reparar en los daños colaterales que causa su aversión contra Cabeza de Vaca le ha cerrado gran parte de las partidas que ahora son dosificados. Este efecto de caudillo le mantiene en un excelente lugar dentro de las simpatías del pueblo no solo de Tamaulipas sino también de otros estados en donde incluso hay tratados no escritos que el enemigo a vencer es MORENA. De allí surge la idea que muchos municipios en donde el Partido Acción Nacional no tiene mucha presencia serán negociados a espaldas del electorado que finalmente beneficiarán al Gobernador en sus proyectos políticos. Pues si mis datos no fallan, será antes que finalice el mes de febrero cuando MORENA de a conocer quien será su abanderado para la contienda política en puerta, hasta el momento esta nominación podría recaer en Mara Dávila o en Martín Carrión Santos quienes son muy aceptados por los sectores políticos del municipio. Por hoy ¡hasta la próxima!

Cirilo Mújica R.

