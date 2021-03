DESDELAFRONTERA – Meten a Gaston Herrera a la contienda electoral

POR PEDRO NATIVIDAD

El trabajo que está realizando el Sub Delegado de Bienestar, GASTON HERRERA, en la logística para la vacunación de adultos mayores en la región de Nuevo Laredo, Guerrero, Mier y Miguél Alemán, ha sido reconocido por los neolaredenses, principalmente por los morenistas, quienes ahora lo ven con buenos ojos.

Resulta que al no haber aún nada para nadie en la selección de candidatos de MORENA Nuevo Laredo, esto ha acrecentado el pleito entre los diferentes grupos y por ello ven que GASTON HERRERA bien podría ser considerado por el partido.

Hay que reconocer que, desde que GASTON tomó las riendas de la Sub Delegación de Bienestar, las cosas cambiaron en mucho para bien.

Cuando HERIBERTO CANTU mandaba tuvo muchos problemas, porque no atendía directamente él, pues puso a ALVARO MORALES como jefe, pero ni aún así pudieron registrar a los miles de estudiantes, adultos mayores, siempre se les caía el sistema o de plano no salían a las calles a buscarlos.

Con GASTON, todos los abuelitos están debidamente registrados, los estudiantes reciben su beca a tiempo, y todos y cada uno de los programas que AMLO envía a Nuevo Laredo, se entregan a tiempo y a todos.

Hoy con la vacunación la situación es la misma, está transcurriendo correctamente, todo gracias a la excelente coordinación que ha logrado GASTON HERRERA con todos los niveles y colores de gobierno.

Por ellos, los morenistas ya comenzaron a lanzar sus mensajes, que ven en GASTON una figura que podría ser tomado en cuenta por MORENA para ser candidato, una, porque ya es un personaje conocido y dos, porque ha demostrado ser un funcionario que se preocupa por atender y dar lo que le envían a los neolaredenses.

DESTACA YAHLEEL APOYOS DEL GOBERNADOR A NLD

La diputada local con licencia, YAHLEEL ABDALA, estuvo presente en la presentación del Quinto Informe de Gobierno del Gobernador de Tamaulipas, FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA, en donde destacó las inversiones que ha hecho el Gobierno del Estado en materia de Salud, Seguridad y Comercio Internacional, en Nuevo Laredo.

YAHLEEL aseguró que obras como el Centro Regional de Seguridad Pública, el Hospital Covid, Los Parques de Bienestar y Centros de Bienestar y Paz, la distribución de 600 mil apoyos alimentarios, los Comedores Comunitarios y las obras de mejoras del Puente del Comercio Mundial, se han reflejado en mejores condiciones de vida para los neolaredenses.

La diputada, catalogó a CABEZA DE VACA como un gobernador comprometido con Nuevo Laredo, tras anunciar el mandatario que el Fideicomiso del Puente Tres se quedará en esta frontera para seguir invirtiendo en más obras, para que Nuevo Laredo siga siendo el número uno en América Latina.

ARTURO SANMIGUEL SATISFECHO CON EL APOYO DE CABEZA DE VACA

El alcalde de Nuevo Laredo, ARTURO SANMIGUEL, aseguró que Tamaulipas y Nuevo Laredo, crecen con el gobierno de FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA, tras estar presente en el Quinto Informe de Gobierno.

Entre lo más destacado, SANMIGUEL hizo alusión al tema del comercio internacional, en donde el Estado está entre los que manejan el 41 por ciento de todas las importaciones y exportaciones y que por ello existe la promesa que para el próximo año se dará inicio a la construcción del Puente 4-5 en Nuevo Laredo.

SANMIGUEL, destacó además que con CABEZA DE VACA, Tamaulipas, en cuestión de inseguridad, pasó de estar, hace 5 años, en el número 5 de los más violentos de México, al número 27.

El mandatario neolaredense, destacó que gracias a los apoyos de CABEZA DE VACA, están por inaugurar obras como la avenida México y el puente de la calle Monterrey y Carretera Aeropuerto, vialidades muy importantes para los neolaredenses.

SERGIO OJEDA CONSIGUE MAS ADHESIONES

La pre candidatura de SERGIO OJEDA para la presidencia municipal de Nuevo Laredo, sigue tomando fuerza y cada vez más personajes se están uniendo a él.

Si MORENA hiciera una encuesta real, en donde tomara en cuenta el voto de la militancia, seguramente SERGIO saldría muy por encima de los demás pre candidatos.

Cada vez hay más unidad con SERGIO, tal es el caso de FRANCISCO CHAVIRA, uno de los que pusieron la primera piedra de MORENA en Nuevo Laredo, de los fundadores.

CHAVIRA asegura que el 95 por ciento de la verdadera militancia está a favor de la candidatura de SERGIO OJEDA por ser un personaje que representa la unidad, y porque todos lo ven como la persona que sería el más ideal para gobernar Nuevo Laredo… ¿qué? ¿no?, NOS LEEMOS.

