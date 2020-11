DESDELAFRONTERA

POR PEDRO NATIVIDAD

Rivas y Cabeza reclaman lo que Tamaulipas merece

El alcalde Enrique Rivas Cuéllar, anduvo por la capital cueruda, para participar en el ‘Diálogo con sectores de la sociedad de Tamaulipas por un Nuevo Federalismo’, la cual encabezó el gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, desde donde enviaron un fuerte reclamo al Gobierno Federal, para exigir un reparto justo de los recursos federales para las y los tamaulipecos y neolaredenses.

Rivas aclaró que no existe reciprocidad por parte del Gobierno Federal por los recursos que le envía Tamaulipas.

Le recordó a LOPEZ OBRADOR que Tamaulipas aporta a la federación 275 mil millones de pesos que obtiene del Impuesto Sobre la Renta (ISR), Impuesto al Valor Agregado (IVA), entre otras contribuciones, cifra que representa casi el 10 por ciento de la recaudación total del gobierno central y que lejos de recibir lo que merece, el Estado tendrá serios recortes en el presupuesto del 2021.

Por ejemplo, Rivas anunció que los recortes más graves serán en el Ramo 28, Educación, Salud, FORTASEG (Programa de Fortalecimiento para la Seguridad), Apoyo al Empleo, Sagarpa, Pemex, SCT, caminos rurales, mantenimiento de carreteras, Seguro Social y al ISSSTE.

Estos recortes van a perjudicar en mucho, pues significarán menos obras o apoyos para los ciudadanos.

Sin duda será un mal 2021, principalmente en el tema de salud, donde, por cierto, aun recordamos que LOPEZ OBRADOR prometió que, para este diciembre 2020, el INSABI estaría funcionando al 100 por ciento, pero a lo que vemos no cumplirá esa promesa y, al contrario, habrá un gran recorte para el rubro de Salud.

GASTON HERRERA, MUCHO AMOR A SU TRABAJO

Hablar de GASTON HERRERA es hablar de un hombre comprometido con su trabajo.

Si temor a equivocarme, es de los sub delegados de Bienestar de todo México que más amor le pone a su trabajo.

Desde que tomó las riendas de la sub delegación se ha enfocado en un solo propósito, atender de manera inmediata y eficaz a todos los beneficiarios de los programas sociales del Presidente LOPEZ OBRADOR.

He viajado a otras ciudades y otros estados y me he dado cuenta del trato déspota que le dan a los beneficiarios, en especial a nuestros abuelitos.

En otros lugares los funcionarios de Bienestar se aprovechan de la ignorancia de nuestros abuelitos, les gritan, los humillan y hasta les cobran por hacerles el papeleo, que se supone es gratis.

Por ejemplo, en los estados del sur, la atención para nuestros abuelitos es pésima, las quejas son muchas, desde que les cobran, los regañan y solo les dan cierto día para cobrar, de lo contrario pueden perder el beneficio.

Pero en Nuevo Laredo, con GASTON HERRERA es diferente, no solo está en la oficina atendiendo personalmente, si algunos abuelitos no acuden a cobrar, el propio subdelegado acude a buscarlos a sus domicilios y les lleva el apoyo hasta sus manos.

Y si el abuelito tiene problemas con su papelería, GASTON lo sube a su camioneta y lo lleva a que los arregle.

Como subdelegado, el Gobierno Federal le envió una camioneta a GASTON HERRERA, pero sin duda el uso que le da vale la pena. Pues mientras los demás que recibieron camioneta la ocupan de manera personal, GASTON la trae en campo, en las colonias, buscando familias, personas, abuelitos que necesitan ser ingresados en los programas sociales.

No espera sentado en su silla a que la gente acuda a las oficinas de Bienestar para registrarse, al contrario, él sale a las colonias y anda casa por casa buscando quién necesita el apoyo.

Se llama GASTON HERRERA, y desde que llegó a la sub delegación de Bienestar, sin duda las cosas ahora son mejor y los neolaredenses son los más beneficiados… ¿Qué? ¿no?, Nos leemos.

