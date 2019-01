            < Desempleo y recortes en la 4ª Transformación

PRESENCIA

ANA LUISA GARCÍA G.

1.- En el día a día se hacen públicos recortes de personal federal y a presupuestos de diferentes dependencias. No es que cotidianamente surjan, de hecho todos esos movimientos están considerados en el presupuesto 2019 ya aprobado, lo que ocurre es que su aplicación en algunos casos no es tan visible, ahí tiene Usted el caso del SAT que fue expuesto en redes, pero del despido de tres mil trabajadores de confianza del ISSSTE sólo hay una nota informativa en la que además se exponen argumentos para prescindir de ellos por no tener “ocupación”, o sea aviadores.

Realmente no tenemos elementos de valoración para poder decir si es justo o injusto lanzar al desempleo alrededor de 250 mil elementos en el país, esa es la meta que se propone el nuevo gobierno. Tampoco podemos predecir el impacto social que tendrá esta avalancha de mexicanos que de la noche a la mañana carecen de ocupación y de ingresos.

No hay reclamos ni demandas de la burocracia porque fueron advertidos que de hacerlo, no serán considerados para una eventual recontratación. Porque hasta ahora no hay visos de volver a activar los contratos que ya fenecieron.

El Secretario de Hacienda ya explicó que estas medidas no se originan por cuestiones económicas, sino para llevar a cabo una distribución más justa del gasto público, de tal manera que los que menos tienen (quizá se refiere a los 50 millones de pobres en el país) ahora van a recibir mayores beneficios.

Dentro de esos recortes está el que corresponde a las estancias infantiles de la SEDESOL (ahora SEBIEN –Secretaría de Bienestar Social-) cuyo presupuesto será mermado en un 50 % y que en el caso de Tamaulipas impactará en la atención de 8,600 niñas y niños que hasta ahora han sido atendidos en 285 guarderías ubicadas en 26 de los 43 municipios.

Estas guarderías permiten a muchas madres que son jefas de familia ir a sus trabajos con la tranquilidad de que sus hijos están bajo el cuidado de elementos capacitados para el caso. Pero el recorte que a partir de este año se aplicarán a las estancias les afectará irremisiblemente.

El Gobierno Federal venía aportando cada 30 días 950 pesos por cada niño inscrito, suma que era canalizada a la guardería, y esta sólo cobrara de 300 a 600 pesos mensuales por pequeño, de acuerdo a los servicios y condiciones en que operaran. Hay obligación de tener una niñera por determinado número de pequeños (de 8 a 10), proporcionarles alimentos balanceados que aseguren el sano crecimiento de los menores.

La cuestión es que ahora hay dos alternativas, o reducen a la mitad el número de estancias infantiles subsidiadas, o les aportan 475 pesos mensuales en lugar de los 950 pesos, lo cual implicaría un incremento en la aportación de los padres de familia, muchos de ellos con 2 o más hijos. Eso sin contar los daños materiales que originarán a quienes invirtieron en este proyecto, o sea los propietarios de las guarderías para quienes obviamente sus posibilidades de sobrevivencia son pocas en las nuevas condiciones que se plantean.

No sabemos si las estancias infantiles del IMSS y del ISSSTE también corran igual suerte en lo que se refiere a los recortes presupuestales.

Al parecer los ahorros que tendrá el nuevo régimen al erradicar la corrupción no han sido suficientes para impulsar el proyecto social y estas son las consecuencias.

2.- La Universidad Autónoma de Tamaulipas trabaja en la elaboración de un documento que siente las bases, para la aplicación de su presupuesto alineado a las políticas de austeridad del Gobierno Federal. Ese fue el compromiso que los rectores de las casas de estudio afiliadas a la ANUIES hicieron con las autoridades de la Secretaría de Educación Pública del nuevo régimen.

El rector Andrés Suárez Fernández dio cuenta de ellos durante la primera reunión del Colegio de Directores de la UAT, obviamente los 26 directores de planteles universitarios son protagonistas importantes en la aplicación de ese presupuesto comprometido con la austeridad de la llamada 4ª Transformación.

Momentos antes de esta reunión con directores de plantel en el Gimnasio Multidisciplinario del Campus Victoria hubo el tradicional evento con el que se inicia las actividades del año, que es la convivencia de la rosca de reyes, la salutación con el personal administrativo y el mensaje del rector que lleva una fuerte dosis de motivación y de despertar el compromiso de todos los universitarios para aportar lo mejor en su desempeño y contribuir al crecimiento de la UAT en todos sus órdenes.

3.- En el homenaje luctuoso en memoria de 3 distinguidos panistas, la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle y de Héctor Baltazar Mendoza además del mensaje oficial de Marko Cortés, presidente del CEN, el Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca tuvo a su cargo la semblanza de los distinguidos servidores públicos.

García Cabeza de Vaca se refirió al matrimonio Moreno Valle Alonso como “ejemplares integrantes del panismo que nos enorgullece y une. Realizamos este acto sabedores de que, aún en la nostalgia por la ausencia física de Martha Érika y Rafael, deberemos acompañar su recuerdo con nuestro renovado compromiso para continuar su lucha por la democracia y el bien común”.

Es rescatable del mensaje del gobernador Tamaulipeco cuando expresó: “Los panistas comprometidos con dar a México un nuevo orden de armonía, progreso y justicia, donde el Estado no pretenda ser el rector de las voluntades y sí garante de la dignidad y libertad de la persona humana, estamos dispuestos a rendirles, de la mejor manera, homenaje permanente”.

En otra parte de su intervención se refirió a la transformación de Puebla, donde Rafael edificó el antes y el después de esta entidad; asimismo su liderazgo que ni en los tiempos más difíciles conoció́ de dudas y temores, forman parte ya de un panismo que al renovarse, renueva la esperanza de un país mejor.