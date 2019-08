T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

“DESMEDIDA LA AMBICIÓN DE MAKI Y SU MARIDO”

TODO TIENE un límite, pero en Reynosa, parece que la alcaldesa MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ y su marido Carlos Peña Garza (Este al frente del DIF), por “la extrema ambición al dinero del pueblo”, se han venido saliendo por la tangente en el marco hacendario, porque se aduce que, hay miles de millones de pesos que, presumiblemente, “han tenido un destino indescriptible e indescifrable”, cuyos actos, que encierran los flagelos de corrupción e impunidad, serán sin duda, los terribles dolores de cabeza, que tendrán que enfrentar, cuando las cuentas públicas de Maki, “sean minuciosamente sometidas a revisión” por las Haciendas Pública Federal y Estatal.

REYNOSA en obra pública, “no está como Maki la pinta”, porque la Doctora Ortiz Domínguez, solo habla lo que a ella y a su cónyuge conviene. Pero la gente en las colonias populares, son las que saben la cruda realidad por la que atraviesa Reynosa, porque son las que sufren los embates del abandono y por este fundamental motivo, “están inconformes e indignadas”, porque la alcaldesa “les prometió muchas cosas para el bien del pueblo”. Y no ha vuelto para nada a donde fue a pedirles el voto y ella, lo sabe.

MAKI, es una chihuahuense que, ha tenido suerte en el ámbito político aquí en Reynosa, pero dadas las agudas circunstancias financieras, provocadas por ella y su marido, pueden tener la certeza que, “esa suerte que por años la ha cobijado, ya se le ha venido esfumando”, porque el contexto ciudadano, ya ha despertado y no cree en esta mitómana mujer, porque son tantas las cosas que dijo haría por el bien de las familias y no las ha cumplido.

INCLUSO, en las audiencias públicas que MAKI realiza en las colonias, “queda mal con la mayor parte de las promesas que hace a la gente” y por esta razón, las familias de bajos recursos, se han venido decepcionando en grado extremo de la Doctora, cuya dama, dicen hasta sus mismas gentes, “ha salido más larga que ancha”, porque ella y “el nagualón” primer damo don Carlos Peña Garza, tienen gastos personales exorbitantes, cuyas extralimitaciones “irán saliendo a la luz pública” sobre la marcha, porque recuérdese que, en esto del manejo de los dineros ajenos “nada puede quedar oculto” y vaya que la Presidente Municipal de Reynosa, no se ha medido en el gasto público, para ella, sus familiares y sus cómplices.

PARA ELLO, es importante señalar que, la alcaldesa Dra. MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, si realmente, quisiera que Reynosa prospere y tenga una mejor imagen, “se preocuparía por ir a las colonias donde prevalece la inmundicia”, cuyo abandono es lo que agravia a los niños, jóvenes, madres de familia, jefes de hogar y ciudadanos en general, los que siguen esperando, “si la Presidente Municipal, vuelve”, para naturalmente, llevarles las obras que prometió haría por el bien de esos sectores abandonados. Pero conforme ha ido pasando el tiempo, Maki, ha preferido dedicarse a otros menesteres y “no a lo que realmente le hace falta a Reynosa”, para que la ciudad “tenga una mejor imagen” y las familias “un mejor modus vivendi”. Pero eso a la Doctora por lo que vemos “le es ambiguo, ecuánime e indiferente” y eso no lo puede negar.

DECIRLES ESTO de la alcaldesa Maki Ortiz, no es ofenderla, porque ella, mas ofende a la gente pobre, esa gente humilde que tenía fe y esperanza en que la doctora se preocuparía por esas familias que carecen de las más elementales necesidades, porque los innumerables sectores abandonados, donde ellas radican, “no cuentan con los indispensables servicios públicos” e incluso, hay colonias que, “están convertidas en verdaderas bocas de lobo”, como se dice en el argot popular, porque no hay luminarias, ni calles en buen estado, incluso, no se cuenta con un eficaz servicio de agua y drenaje, cuyo abandono en tales lugares, es la muestra tangible de la irresponsabilidad política y social de la Doctora ORTIZ DOMINGUEZ, quien en campaña dijo “trabajaría por esa gente” a las que ahora, ni se digna cuando menos en volver a escucharlas, porque sabe que “prometió muchas cosas y no las ha cumplido”.

Y HABERLE mentido MAKI a las humildes familias de esos sectores proletarios, “es no tener conciencia, ni amor a dios”, a pesar de que ella, a donde quiera que va, bendice a todo mundo, con cuya actitud de hipocresía, mas humilla y lastima a las gentes pobres, porque ella, mas funda y sustenta su interés en otra clase de actividades, como muchas que aquí hemos señalado, como el caso concreto de la contratación por varios millones de pesos que, “con dinero del pueblo pagó” al conjunto musical “la Tracalosa” y el contratar a la empresa TRANE los fines de año, para “la pista de hielo” por más de un mes, como también hay otros muchos egresos innecesarios, que “sin duda, tendrán que ir emergiendo” una vez que sus cuentas públicas, sean rigurosamente examinadas por las Haciendas Públicas de las diversas Instancias de Gobierno.

REZA EL ADAGIO que “el sol no se puede tapar con un dedo” y vaya que en esto hay sobrada razón, motivo por el que, creo y considero que, “las una y miles de irregularidades o inconsistencias” que, se han consumado, en la Hacienda Pública en el Gobierno Municipal de Reynosa, no se podrán dejar a la deriva, porque, la alcaldesa, MAKI ESTHER ORTIZ DOMINGUEZ y sus cómplices, ha usado el dinero de las familias de Reynosa, para con el mismo, costearse todos sus lujos y sus más elementales gustos, cuya postura de esos nefastos funcionarios, es inconcebible e imperdonable.

REYNOSA, por lo que se vislumbra en el Ayuntamiento que preside la Dra. Maki Esther Ortiz Domínguez, ha sido el “boleto de lotería” de la referida profesional de la medicina, dados “los presuntos saqueos millonarios”, consumados por ella y su “nagualón” Marido Carlos Peña Garza, quien por cierto, “tiene pendientes financieros en el IMSS”, cuando éste señor prestó sus servicios en esa institución hospitalaria, porque fíjense bien, hay quienes aducen que, existen algunos antecedentes de este ex funcionario que, por supuesto continúan vigentes, en virtud de que, “los números no le cuadraron” y eso por tanto, es otro “pendiente financiero” al que, “el primer damo de Reynosa”, tendría también que responder en el marco del derecho. Y no se diga en el DIF Municipal, porque en ese noble organismo, Peña Garza, maneja muchos millones de pesos, los que por obviedad, también deberá justificar y por ello, tendría que “poner tierra de por medio” o “pies en polvorosa” y sino pues “el tiempo es el que os dará la razón”.

