DESPIDEN A MAS DE 40 INTEGRANTES DE LA BANDA MUNICIPAL DE MATAMOROS

ENCUENTRAN IRREGULARIDADES EN EL PROCESO ENTREGA RECEPCION DE TRANSITO Y POLICIA EN MATAMOROS.

FELIPE GARZA NARVAEZ NO TIENE LLENADERA.

MORENA; EN GUERRA INTERNA POR EL LIDERAZGO NACIONAL.

Apenas el pasado sábado, visito Reynosa uno de los cinco candidatos a liderar el partido Morena a nivel nacional y todo indica que el proceso pudiera presentar reversa ya que el magistrado FELIPE FUENTES, presentó un proyecto de sentencia, circulado la noche del domingo en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual plantea tumbar la elección a la dirigencia de Morena y que la encuesta interna se realice luego de las elecciones de 2021.

El documento plantea que ALFONSO RAMIREZ CUELLAR y todos los miembros del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) continúen en sus cargos. La propuesta deberá ser analizada por el pleno del Tribunal este lunes.

El proyecto a cargo del magistrado FELIPE FUENTES indica: “Se revoca el proceso de renovación de dirigencias en el partido a través del método de encuesta llevado a cabo por el INE”.

Se argumenta que los lineamientos y la convocatoria para la encuesta organizada por el INE han presentado errores, lo que no garantiza la equidad para los militantes. “Se estima que no existen condiciones para continuar con el proceso”.

De concretarse la cancelación, se habrían desperdiciado más de 20 millones de pesos presupuestados por el INE para llevar a cabo el proceso, así como la inversión hecha por los aspirantes en difusión.

Octubre es el mes que se ha dedicado para darle con mayor promoción a la prevención de cáncer dadas las estadísticas que se presentan en el país, tanto de cáncer de mama como cervicouterino y aunque hay hospitales públicos dedicados a atender este tipo de problemas de salud, también es cierto que el gobierno federal recorto presupuesto tanto a este rubro como al de los niños con cáncer.

Claro está que muchos recursos del gobierno anterior se ofrecían a organismos no gubernamentales, mismos que le rascaban para sobrevivir pero también se sabe que el gobierno federal dejo de dar apoyo a través del Seguro Popular y este programa de alguna manera ayudaba a la población desvalida en este sentido.

Se espera que en el futuro próximo, AMLO entienda que uno de los temas prioritarios es la salud y que México es un país que presenta muchos números con problemas de cáncer, no solo en las mujeres sin también en los niños y que pueda crear fideicomisos apropiados para atender la vida de muchas mujeres que lucha por su familia aun en medio de la enfermedad.

Más de 40 integrantes de la banda municipal de Matamoros han sido despedidos, quienes han comentado que el alcalde pretende indemnizarlos con una miseria, cuando la ley dice otra cosa ya que más del 50 por ciento tienen muchos años laborando en este.

Los músicos quienes tocan diferentes instrumentos señalan que algunos ya metieron demanda legal para poder lograr que les ofrezcan conforma marca la ley de trabajo ya que siempre han cumplido al pie de la letra los compromisos.

FELIPE GARZA NARVAEZ, dejo la representación en Tamaulipas de la Secretaria de Gobernación porque anda en pos de una diputación federal por Morena, aunque en realidad las aspiraciones del ex priista son mayores y espera que Dios le ponga la candidatura para ser gobernador porque se dice mal pagado en el tricolor.

El exfuncionario de Morena, abandono el barco tricolor cuando este náufrago y perdió las elecciones en Tamaulipas y luego a nivel nacional. El aspirante a una curul en el Congreso Federal, periodo la brújula ya que renegó de su partido donde nació y ahora se dice morenista partido que lo arropo.

FELIPE GARZA NARVAEZ, fue diputado por el PRI, presidente del PRI en Tamaulipas tuvo el poder de haber hecho algo por su partido habiendo ostentado estas dos grandes responsabilidades, sin embargo no pasó nada.

Incluso fue tres veces diputado local por el XIV Distrito, quien le hizo a quien lo que tanto recalco “Yo no traicionó, yo no abandono, el partido nos abandonó a nosotros”, usted cree que este deba el pago a un partido que te dio de comer y los mejores lujos durante 40 años.

Estos son los perfiles que se ven en Morena gente que no llena, que no permite dejarle los espacios a otros, que se enojó con otros partido porque no les dieron oportunidad y se fueron pero cuando estuvieron las mieles no dijeron nada ahí el partido si estaba bien, nadie renegó hasta que perdió, bueno pues estos son algunos de los personajes que usted vera en las boletas de parte de Morena en la próxima contienda en las boletas electorales.

A tres semanas de que fue asumido el mando en Seguridad Pública y tránsito municipal en Matamoros se han encontrado diversas irregularidades en el proceso entrega-recepción que se están revisando para, en su caso, establecer las responsabilidades legales correspondientes, informó el Vocero de Seguridad del Gobierno del estado, Luis ALBERTO RODRIGUEZ JUAREZ.

Dentro de las irregularidades o inconsistencias detectadas por personal de distintas dependencias del gobierno estatal se encuentran:

Bienes no localizados

Patrullas sin números económicos ni placas de circulación

Sistema de video grabación irregular que continúa en fase de análisis

Chalecos y placas balísticas sin estar dentro de registros

Faltante de radios de comunicación policial

Vehículos en corralón cuya legalidad se está verificando

El Gobierno del Estado emitió un decreto el pasado 22 de Septiembre para asumir el mando de Seguridad Pública y tránsito municipal en Matamoros por causas de fuerza mayor y para restablecer el orden público, luego de que esa corporación mantuvo una actitud omisa frente a bloqueos vehiculares en la ciudad y el paro del transporte, que fueron realizados para impedir el desarrollo de operativos policiales.

El Vocero de Seguridad comentó que, una vez concluido el proceso de revisiones, en su caso, se daría vista a las autoridades ministeriales para establecer las responsabilidades legales que correspondan.

Comentó que bajo el nuevo mando se han mejorado instalaciones de Seguridad Pública y Tránsito Municipal y se tiene activa participación en labores de vigilancia y prevención de accidentes en beneficio de los matamorenses.

Por ejemplo, se realizan patrullajes permanentes las 24 horas; se apoya a la Policía Estatal en acciones de vigilancia y realización de operativos; se realiza el programa anti alcohol de prevención de accidentes y se colaboró en la reapertura de Playa Bagdad.

Reiteró que el compromiso del Gobierno de Tamaulipas en continuar realizando todas las acciones necesarias para mantener el orden, la paz y el Estado del Derecho que ha sido una de las principales líneas desde el inicio de la actual administración.

