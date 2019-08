EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

‘Desplazar a Morena’, meta PAN-PRI 2021

La viabilidad de una alianza electoral PAN-PRI visualizada por el presidente nacional del Revolucionario Institucional rumbo a los comicios del 2021, encontró eco en el Partido Acción Nacional, luego que dos de sus principales líderes consideraron este proyecto de coalición como “la principal alternativa para desplazar a Morena”.

En efecto, al hipotético acuerdo de proponer candidatos comunes para la renovación de la Cámara de diputados, postulado por el flamante presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS, el Coordinador de la bancada del PAN en este órgano colegiado, CARLOS ROMERO HICKS, respondió asertivamente.

ROMERO HICKS adelantó que el blanquiazul no ve con malos ojos un acuerdo electoral con el tricolor, y precisó que la alianzas sería para las elecciones federales y locales.

De cara a la renovación de 15 gubernaturas el 2021 [“deberían ser 16 por el ‘desastre’ de la ley Bonilla”], ROMERO HICKS explicó que se está desarrollando cada vez más un esfuerzo desde la sociedad y los partidos para buscar una agenda para México y que evidentemente pasa por la elección del 2021”.

El líder albiazul explicó que “habría que hacer la disección de cada entidad y en su momento en cada distrito”, para diseñar las alianzas electorales.

Y en su oportunidad se “aterrizaría” ese proyecto en entidades donde, como Tamaulipas, tendrá elecciones para renovar 43 Ayuntamientos, 22 diputaciones locales y Cabildos.

Así, la idea es establecer conversaciones al más alto nivel para determinar dónde y en qué tipo de elección hay condiciones para que PAN-PRI postulen candidatos comunes.

Este primer ensayo podría ser el principio de una gran Alianza PAN-PRI 2024 por la presidencia de la república, pasando por el 2022, donde Tamaulipas -que es gobierno- podría tener un candidato de Coalición a gobernador PAN-PRI [más la suma de otras fuerzas políticas], pues el hostigamiento sistemático del gobierno federal hacia el estatal a través de recortes presupuestales, escamoteo de programas y sensibles omisiones en materia de seguridad pública, está creando una inconformidad social que podría traducirse en una expresión de repudio político hacia el gobierno del centro.

… Esta misma circunstancia podría replicarse el 2021 en las 15 entidades que renovarán sus gubernaturas.

A su vez, el nuevo Secretario de Elecciones del CEN del PAN, ARMANDO TEJEDA CID, aseveró que uno de los principales retos para el blanquiazul será quitarle las mayorías a Morena en el Congreso de la Unión.

“Nuestra principal fortaleza es que Acción Nacional representa el partido de oposición, somos la principal alternativa para desplazar a Morena y la voz que necesita México para exigir mejores condiciones en nuestro país”, puntualizó.

TAMAULIPAS

En Tamaulipas, donde el PAN es gobierno, mantiene la mayoría en el Congreso local y ocupa 31 de 43 Ayuntamientos, No-Se-Descarta ir en coalición el 2021, pues aunque el estado Tiene-Un-Gobierno-Fuerte y bien posicionado en el ánimo social y político, [y el gobierno de AMLO se precipita en caída libre por su acelerado desgaste], es impredecible el envío de la pandilla de marrulleros de RICARDO MONREAL para desestabilizar el estado, aunque todo depende de cómo le vaya en su aventura de agandallarse la dirigencia nacional de Morena.

El golpeteo sistemático del gobierno de AMLO hacia Tamaulipas, a través de recortes ofensivos y el “clientelismo” que está ejerciendo a través de la centralización de programas [que ahora se aplican a tontas y locas], está incubando un descontento social, principalmente entre mujeres afectadas por la suspensión de guarderías y el campo, donde el recurso no llega, lo cual está convertido en un enojo social que los tamaulipecos le cobrarán a AMLO en las elecciones del 2021.

Y en la frontera, no se diga, pues el gobierno federal engañó a la sociedad vendiendo espejitos con el cuento de la “frontera libre”, el IVA al 8 por ciento, la homologación de gasolinas y el salario mínimo al doble.

¡Vaya estafa!

Por asociación temática, deje decirle que ante un gobierno centralista que no le gusta que haya contrapesos y que busca debilitar a los organismos autónomos, partido políticos, el Poder Legislativo y hasta el Judicial, el presidente nacional del PAN, MARKO CORTÉS convocó al panismo nacional a trabajar unido para lograr que Acción Nacional resurja con fuerza y con visión de largo plazo,

“Llegó la hora que nos pongamos a trabajar con miras del 2021, nuestra apuesta es que logremos conformar una nueva mayoría opositora en la Cámara de Diputados para que desde ahí logremos reconducir la política económica de nuestro país porque estamos en una situación en la que cada vez viene menos gente a invertir a México, en la que cada vez hay menos oportunidades de trabajo, en la que cada vez hay menos confianza de manera contraria”, expresó.

El Presidente de Acción Nacional invitó al panismo de antes y al panismo de hoy para que vuelvan decir que sí se puede, porque el PAN tiene que estar a la altura de las circunstancias que México reclama.

“Más allá de nuestros proyectos personales, más allá de nuestros proyectos de equipo, más allá del propio proyecto de Acción Nacional, porque hoy a lo que estamos llamados los panistas es a defender esta gran nación, les pido nos pongamos de pie para dar las batallas que vienen hacia delante”, dijo.

“La apuesta de Acción Nacional de la mano con la sociedad en 2021, es la conformación de una nueva mayoría en la Cámara de Diputados desde donde se podrá reconducir la política económica y la seguridad del país.

“Y nosotros vemos con buenos ojos que haya diversos actores de la sociedad que levanten la voz, que deseen participar, mientras todos estos caminen para lograr una nueva conformación de una mayoría opositora en el país”.

Explicó que las alianzas “serán con todos aquellos que no coinciden con clientelismo, populismo y desaciertos del gobierno federal, y que ven la necesidad de decirle al Ejecutivo federal que no va bien en materia de seguridad, porque hoy más que nunca vemos violencia, vemos secuestros, vemos robos, homicidios, feminicidios en todo el país”

“Pero Acción Nacional va apostar, de entrada, por sí mismo, por sus militantes y por la sociedad que nos vean como la opción de participación. Y estaremos construyendo todo tipo de acuerdos, de alianzas que sumen para hacer una auténtica oposición”.

En otro tema, por instrucciones de la Alcaldesa de Reynosa, MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, la Coordinación de Servicios Públicos Primarios realiza diversas labores de mantenimiento en instituciones educativas para colaborar a tener un ambiente limpio y sano para alumnos y planta docente.

En la escuela primaria Enrique C. Rebsamén, de la colonia Loma Linda, cuadrillas de trabajadores del Municipio efectuaron labores de limpieza y de pintura en el área de convivencia para generar un mejor ambiente para la población escolar del plantel.

El trabajo de desmonte y limpieza iniciado en la escuela primaria Felipe Carrillo Puerto de la colonia Las Fuentes, fue concluido con la poda de árboles y retiro de hierbas y basura, acumuladas durante las jornadas de trabajo de las cuadrillas municipales.

La escuela primaria La Corregidora, el jardín de niños Niño Artillero, jardín de niños Integrador Miguel Hidalgo y Costilla, entre otros, fueron atendidos por el Ayuntamiento en cuestión de mantenimiento, además de que mediante la Ruta de la Limpieza a todas las escuelas públicas se les presta el servicio de recolección de basura, de lunes a viernes.

A propósito de Reynosa, el Gobierno de Tamaulipas y la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) delegación Reynosa, realizaron el Grill Fest Tam en su edición 2019, en la que cientos de familias disfrutaron de diferentes platillos y productos cien por ciento tamaulipecos en un área completamente familiar.

FERNANDO OLIVERA ROCHA, Secretario de Turismo estatal, indicó que el sector restaurantero forma parte de una importante derrama económica en la región, por parte de comensales locales y extranjeros, por lo que eventos de esta naturaleza promueven la gastronomía regional dejando naturalmente un beneficio económico para el sector.

En Matamoros, por cierto, en acciones tangibles que benefician a las familias, el alcalde MARIO ALBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ entregó obras con una inversión que rebasa los 25 millones de pesos, entre ellas, la anhelada obra de electrificación en el poblado Isla Mano de León y pavimentaciones en distintas colonias populares.

Al visitar cada uno de los sectores de la ciudad, en donde ya fueron concluidas las obras y se procedió a inaugurarlas y entregarlas a los habitantes, el Presidente Municipal reiteró su compromiso de ejercer un gobierno sin distinciones, “en donde todos seamos iguales; se acabó la mala atención para las familias de Matamoros, ahora los estamos escuchando y atendiendo de la mejor manera posible”.

LÓPEZ HERNÁNDEZ mencionó que si algo caracteriza a esta administración municipal es que se habla con honestidad y franqueza, porque no se pueden dar falsas esperanzas: “un servidor solamente les pide paciencia; estamos avanzando mucho, unidos, sociedad y gobierno; y lo he venido diciendo que estamos trabajando en acciones prioritarias y habrá casos en donde la obra que solicitan, no sea factible, pero se los vamos a decir, sin mentiras y hablando con franqueza”.

Por la sencillez que le caracteriza y por el trabajo que ha demostrado desde el primer día de su gobierno, el alcalde MARIO ALBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ recibe el agradecimiento de las familias, quienes a través de sus representantes le manifiestan que están muy contentos porque llegó un gobierno que sabe escuchar y atender a la gente.

Mientras que en Tampico, en la reciente visita efectuada al puerto por parte de la Presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, MARIANA GÓMEZ de GARCÍA CABEZA DE VACA, reconoció el trabajo que se realiza a través del organismo municipal en beneficio de los diferentes grupos sociales, y en particular de los sectores en situación de vulnerabilidad.

Al realizar un recorrido por el taller de corte y confección del Centro de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia, acompañada por la Presidenta del sistema DIF Tampico, AIDA FERES de NADER, la titular del organismo estatal constató el proceso de confección del “Morralito de Amor”, bolso de tela que es diseñado y fabricado con el fin de comercializarlo y obtener recursos para fortalecer los programas del sistema DIF Tampico en beneficio de las familias tampiqueñas.

MARIANA GÓMEZ de GARCÍA CABEZA DE VACA reconoció la iniciativa de Feres de Nader y valoró que instituciones y empresas como BARCO Museo del Niño y Fred apoyen esta loable labor.

Expuso que en este taller, participan instructoras de los centros CEDIF; así como mujeres que asisten a este centro y desean sumarse a las labores productivas.

MARIANA GÓMEZ de GARCÍA CABEZA DE VACA, felicitó al sistema DIF Tampico y a su presidenta por este programa; y subrayó que iniciativas de este tipo favorecen la participación social y permiten la consolidación de acciones que beneficien a los grupos sociales más desprotegidos.

En Nuevo Laredo, entre tanto, previo al inicio del ciclo escolar 2019-2020, el presidente municipal ENRIQUE RIVAS reiteró su apoyo a la educación, y destacó continuarán los programas de beneficio para los estudiantes y las escuelas de todos los niveles educativos.

RIVAS CUÉLLAR informó que hoy lunes 26, dará el arranque del ciclo escolar en la Secundaria Técnica 94 de Valles del Paraíso, donde junto con integrantes del cabildo entregará una serie de apoyos que contribuyen a mejorar la calidad educativa.

“Este año en lugar de entregar uniformes, dotaremos a los estudiantes de un paquete de libros de apoyo, adicionalmente entregaremos mochilas con útiles escolares, que se suman a otros programas de beneficio, la apuesta principal de este gobierno es la educación”, dijo el alcalde

Por primera ocasión, se entregarán libros de apoyo para más de 60 mil estudiantes de primaria y secundaria que al igual que años anteriores, recibirán una mochila con útiles, y se dotará de 10 mil loncheras a los alumnos de preescolar.

En otro tema, le participo que por instrucciones del Gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA y en el marco de las diversas expresiones en defensa de las garantías de mujeres, niñas y adolescentes, la subsecretaria de Legalidad y Servicios Gubernamentales, GLORIA ELENA GARZA JIMÉNEZ, presidió la Primer Mesa de Diálogo Por los Derechos de las Mujeres.

En esta conversación tomaron parte autoridades y sociedad civil organizada y se mostró la apertura del Gobierno del Estado ante las manifestaciones que se han venido realizando a nivel nacional, se expusieron los principales retos que existen en materia de equidad y el combate a la violencia de género, mismos que exigen a las instituciones públicas a tener una labor más ardua en las tareas al respecto.

“Para el gobernador es de suma importancia el garantizar la libertad de expresión, pero sobre todo el detectar cuáles son las problemáticas que aquejan a la mujer tamaulipeca, colaborar en la erradicación de las mismas y poner a su alcance toda la capacidad de la administración para el acceso a la justicia y a los programas de asistencia que eviten la violencia de género, el maltrato y que garanticen el respeto a sus derechos”, externó GARZA JIMÉNEZ.

Por último, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) llevará a cabo en la ciudad de Reynosa este próximo jueves 29 de agosto, el 2do. Encuentro de Empleabilidad y Prácticas Profesionales, en el que invita a participar a sus estudiantes y egresados de todas las carreras.

El evento se desarrollará en las instalaciones del Gimnasio Multidisciplinario de la UAT en Reynosa, ubicado en Boulevard del Maestro y Calle Elías Piña de la Colonia Narciso Mendoza, en esta ciudad fronteriza.

El comité organizador informó que de las 9:00 a las 15:00 horas estará abierto el evento en el que se han programado la realización de talleres, conferencias, panel de egresados, la oferta de vacantes de empleos y exposición de empresas.

Se tiene como objetivo: ofrecer a los alumnos de los últimos semestres y egresados de la UAT de nivel licenciatura y posgrado, la oportunidad de conocer el mercado y oportunidades de trabajo.

P.D.- Nuevamente, le sirvo “a la carta” la deliciosa colaboración de mi [su] amigo del sur, el ex presidente del Comité municipal del PRI en Tampico, Don ROBERTO GONZÁLEZ BARBA.

Que la disfrute:

¿EDUCACION PATITO?

Tuve la oportunidad de visitar la escuela GRIER ubicada en Tyrone Pennsylvania. Es un internado para niñas y adolescentes de 7º al 12º grado (Secundaria y Bachillerato). Allí estudió una de mis nietas que fue becada gracias a sus calificaciones. A dicha escuela asisten aproximadamente 285 alumnas provenientes de 22 estados de los Estados Unidos y de 11 países.

Esta escuela fue fundada en 1853 y su año escolar es de 224 días con 9 horas diarias de clase en grupos no mayores de 10 alumnos.

Son materias obligadas, Historia del Arte, Biología, Química, Micro y Macroeconomía, Estadística, Historia de EUA, Cálculo A y B, Inglés, Francés, Español y la práctica diaria de cuando menos un deporte. Si los idiomas mencionados ya los dominan, deben tomar cursos de Chino-Mandarín o Italiano.

Es una Institución privada y la colegiatura para una interna es de 46,800 dólares anuales y de una externa de 22,500 que es la beca que ganó mi nieta.

Por cierto antes de ingresar becada a GRIER ella estudiaba en Altoona en una escuela pública.

Escribo lo anterior porque me da tristeza lo que está pasando con la educación en mi país.

Según la OCDE estamos en penúltimo lugar en Ciencia, Matemáticas y Comprensión de Lectura.

Tenemos escuelas normales rurales cuyos alumnos no quieren tomar clases de inglés ni computación y exigen plazas al terminar su carrera sin presentar examen de conocimientos. Pase automático de año es otro de los vicios enquistados.

Recién se abrogó la Reforma Educativa y a la CNTE se le otorgaron facultades casi de legisladores y sus opiniones fueron órdenes para cambiar la Ley.

Se dice que hay más de un millón setecientos mil maestros de los cuales miles están comisionados, es decir, cobran sin trabajar y ese dinero es de nuestros impuestos.

Qué bueno que el INEGI realizará un censo de escuelas, alumnos y maestros que existen en todo el territorio nacional. Es un dato que, parece increíble, pero no lo tiene el gobierno y es el colmo que sobre la nada hayan tomado decisiones torales. Este diagnostico permitirá conocer hasta donde andamos mal.

La educación es lo único que puede sacar a un país de la mediocridad y llevarlo a mejores estadios de bienestar.

Hay que depurar la nómina del magisterio y limpiarla de aviadores, revisar el programa de estudios de las escuelas desde primaria hasta profesional y dar un jalón de orejas a nuestros hijos para que aprovechen el tiempo, porque no hay un mañana para un profesionista mal preparado cuyo destino será el desempleo.

Por cierto el presidente López Obrador hace poco declaró que solicitará a las Universidades públicas y privadas que ya no exijan el examen de admisión a los jóvenes que desean estudiar medicina. Es decir todos adentro y no importa su falta de preparación.

Que tenemos un déficit de 130 mil médicos que hay que cubrir y por ello su petición. Me sorprendió la sugerencia del señor presidente porque lo que menos necesita México son profesionales “Patito”.

Cuándo dijo que “Con el 1 % de inteligencia el 99 % de honestidad” basta para trabajar en este gobierno, entendí el por qué no nos toman en serio.

Respetuosamente

C.P. Roberto González Barba

agrupo.jurasico@gmail.com