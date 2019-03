DESPUES DE LOS PRIMEROS 100 DIAS, AUN SIGUE LA LUNA DE MIEL

La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

DESPUÉS DE LOS PRIMEROS 100 DÍAS, AUN SIGUE LA LUNA DE MIEL

A decir verdad nos parece infantil esperar resultados de los primeros 100 días del gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, que se cumplieron cabalmente ayer domingo 10 de marzo.

Como en todo, en los primeros tres meses en los que México se estrena con un gobierno de izquierda, es cierto que ha habido aciertos y desaciertos por parte del mandatario nacional y en lo personal, como analistas políticos, creemos que han sido más los desaciertos que los aciertos. De ahí que su imagen haya sufrido un serio deterioro.

El problema de la inseguridad y la violencia desatada no solo en algunos estados, sin de hecho ya en todo el país, no ha disminuido en los primeros 100 días tan solo con la llegada del nuevo gobierno y por el contrario tristemente podemos asegurar que va en aumento, ya que tan solo en una semana los gatilleros de la delincuencia organizada asesinaron a 15 personas en Guanajuato, 6 en Nuevo Laredo y 4 en Culiacán, Sinaloa, pero el número de muertos por día es de 94 si no estamos mal.

En los escasos primeros 100 días de su gobierno López Obrador ha tenido que enfrentar las consecuencias de los recortes a las estancias infantiles, los nombramientos hechos en el CONACYT, los recortes a los programas de gobierno, la lucha en contra del robo de combustible, el desabasto y los 132 muertos, además de la sorpresiva muerte de la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso y su esposo el senador Rafael Moreno Valle y tres personas más.

Supuestamente ayer domingo el Presidente Andrés Manuel López Obrador estaría en Puebla para encabezar la entrega de los “Programas Integrales de Bienestar”, tras cumplir los primeros 100 días de su gobierno, pero, pero, pero, también los poblanos lo estaban esperando con grandes mantas en las que le dicen: “AMLO amigo cumple tus promesas, no al cierre laboral SSEP Tehuacán”.

En otra manta se leía “Andrés Manuel el sector salud te apoya y confía en ti, exigimos la continuidad de nuestro trabajo”. “Continuidad Laboral sicólogos y nutriólogos del sector salud”, con mantas pequeñas.

Sin embargo no podemos desconocer que pese a la falta de respuesta del nuevo gobierno, la gente sigue creyendo a pie juntillas todo lo que dice López Obrador, por lo que se puede decir a pesar de los 100 días transcurridos todavía no se acaba la luna de miel, toda vez que llega fuerte a éste su primer mini informe, el que al parecer rendirá en el marco de la mañanera conferencia de prensa de hoy lunes.

El consultor político, Roberto Trad Hasburn, asegura que los primeros 100 días de gobierno de López Obrador fueron una etapa de percepción, pero dice que ahora vienen los segundos 100 días que son los de la realidad, es decir, aterrizar los programas sociales y la gente comenzará a presionar al Presidente para que de resultados por ejemplo, en materia de seguridad y de salud.

El politólogo, José Antonio Crespo, doctor en Historia de la Universidad Iberoamericana, es más crítico al afirmar que López Obrador va por un lado que todo va bien y va a sacar adelante al país, en contrario con las cifras oficiales acerca de que se ha perdido la inversión, ha aumentado la inseguridad y no se han generado los empleos que se requieren para el crecimiento económico.

Agregó que el Presidente genera mucha incertidumbre en los mercados, por ello las calificadoras y organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) han bajado la expectativa de crecimiento para México.

Por su parte el coordinador de MORENA en la Cámara de Diputados, Mario Delgado Carrillo, dijo que en 100 días de gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, su fracción ha apoyado los trabajos que desde el gobierno federal se llevaron a cabo para que “haya leyes más justas, herramientas eficaces para la lucha contra la inseguridad y la corrupción y para recursos económicos mejor distribuídos.

Por cierto el presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, dijo que la sociedad quiere conocer de manera puntual la estrategia para disminuír la inseguridad y la violencia en todo el país. También pidió que se despeje la causa de la disminución o cancelación de presupuesto en programas importantes.

Dijo que sobre los 100 días de gobierno de López Obrador hay más preguntas que respuestas, porque en materia de seguridad los índices van en aumento, mientras que en la economía tampoco se ve un avance.

La Iglesia Católica por su parte dijo que han escuchado descalificaciones y se ha hecho evidente y preocupante una polarización política y social, por lo que llamó al Presidente Andrés Manuel López Obrador a mantener un diálogo auténtico y honesto con todos los mexicanos, evitar la polarización y buscar la unidad para lograr un verdadero cambio en el país.

Andando ayer domingo en Puebla López Obrador aseguró que su gobierno no tiene partido ni sindicato y advirtió que use su nombre y cometa delito electoral se irá a la cárcel. “Que nadie se atreva a decir que tiene mi apoyo, yo nada más tengo un ambo y ese amo es el pueblo”, apuntó. Con lo que se deslindó electoralmente de MORENA.

De Tamaulipas pues hay tiene usted que tenemos buenas noticias ya que el gobernador del estado, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, dió a conocer que durante el 2018 nuestro estado atrajo 1,371.8 millones de dólares en inversión extranjera directa, colocándose con ello como el estado número 7 a nivel nacional en atracción de capitales internacionales que se han instalado en nuestro país, lo que representa el avance de una posición respecto al año anterior.

De buena fuente nos enteramos también que la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) y la Universidad Autónoma de Occidente (UAdeO) con sede en el estado de Sinaloa, firmaron un convenio en cuyo marco van a compartir programas educativos, científicos, además del intercambio académico y movilidad académica de estudiantes y docentes.

La firma del convenio que encabezó el rector de la UAT, José Andrés Suárez Fernández, que se llevó a cabo tras recibir la visita de rectora de la UAdeO, Sylvia Paz Díaz Camacho, en las oficinas de la rectoría en ésta ciudad capital del estado.

Frente a la oportunidad de vincular esfuerzos y lazos de cooperación el rector Suárez Fernández le brindó la bienvenida a la funcionaria universitaria y subrayó que la UAT es una institución abierta a la colaboración nacional e internacional, dispuesta a compartir fortalezas en el campo académico, la investigación y el desarrollo de tecnologías.

La rectora Sylvia Paz Díaz Camacho, por su parte, agradeció a la UAT la firma del convenio que permitirá compartir los avances de ambas instituciones y seguir mejorando a la vez por el bien de la academia mexicana.

Dijo que la Universidad Autónoma de Occidente tiene su sede en Sinaloa con programas enfocados al desarrollo regional, privilegiando la vinculación social y económica en el nuevo diseño de esquemas educativos denominado: “Modalidad Dual”, bien.

