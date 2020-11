RELOJ POLITICO

DESTAPE ANTICIPADO DE GERARDO PEÑA EN REYNOSA.

MORENA VA EN GRAN COALICION CON NUEVA ALIANZA.

Lo que se considera el primer destape de uno de los aspirantes a candidatos a la presidencia municipal de Reynosa por el partido de acción nacional ocurrió el pasado lunes en la sede sindical de trabajadores de maquiladoras cuando más de una veintena de delegados sindicales fueron convocados por su dirigente y diputado azul ALBERTO CUOTAS LARA, para apoyar al presidente del congreso GERARDO PEÑA FLORES, en su aspiración de ser candidato en el 2021.

Sin respetar las reglas de las autoridades del INE y IETAM, los delegados sindicales por ordenes su lideres manifestaron su apoyo al posible candidato a la presidencia municipal GERARDO PEÑA FLORES.

Desde luego el aspirante se dejo querer del apapacho de los obreros del sindicato de maquiladores de Reynosa, el diputado presidente del congreso GERARDO PEÑA, señalo que “Reynosa es nuestro pueblo, por ello con mayor empeño seguiremos trabajando sin bajar la guardia no hay tiempo que perder y abundo que el afán de servir a mi querido pueblo, es la meta que me he trazado”.

Junto con su dirigente ALBERTO CUOTAS LARA, le manifestaron su apoyo y dijo “todo mi apoyo a mi presidente GERARDO.”

Con lo anterior queda de manifestó del “destape” prematuro que se hace público de uno de los aspirantes a la presidencia municipal sin tener tiempo de campaña, adelantándose a todos los demás aspirantes de otros partidos politicos sobre quien desde luego lleva ventaja, con actos anticipados que viene haciendo en Reynosa al visitar muchas colonias populares el todavía presidente del congreso GERARO PEÑA FLORES.

Los otros partidos políticos de seguro van a denunciar estos actos de proselitismo que viene haciendo en Reynosa el presidente del congreso en complicidad con el diputado obrero ALBERTO “CUOTAS” LARA.

Con esto nuevo intento de GERARDO PEÑA, por participar como candidato sería la tercera vez ya que las dos anteriores perdió las elecciónes y al parecer va por la tercera y si no logra seria GERARDO PENAS.

En otra orden de ideas, el partido Morena y lo que queda de Nueva Alianza determinaron ir juntos en los comicios del próximo año, anunciaron MARIO DELGADO y SONIA RINCON.

En aquellos Estados en que Nueva Alianza conserva su registro se efectuara un alianza formal y en donde no tienen irán en facto.

Rechazaron que la ex dirigente de la SNTE, ELBA ESTHER GORDILLO, vaya a ser candidato de esta coalición y que la ex lideresa tenga alguna relación con el partido.

En otro tema, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) inicio una investigación con el ex secretario de Hacienda y Crédito Publico, LUIS VIDEGARAY, señalado por el ex director de Pemex EMILIO LOZAYA y ahora con la acusación de ROSARIO ROBLES, de ser el autor de ordenar pagar sobornos para la compra de votos para aprobación de la reforma energética y para las campañas electorales del 2012.

Con estas acusaciones se inicia la investigación y en caso que haya pruebas suficientes para una orden de aprehensión en su contra.

Cambio de orientación temática, HUMBERTO PRIETO HERRERA, se pronuncio contra la violencia de genero, al condenar que baja ninguna circunstancia debe atentarse contra ninguna mujer y se manifestó a favor de endurecer penas contra quienes incurren en feminicidios.

El ex diputado federal dentro de sus actividades ha estado atendiendo y apoyando a grupos de jóvenes deportistas en diferentes disciplinas y gracias al apoyo que les brinda se imparten clínicas de futbol a grupos de medio centenar de muchachos.

Aparte de los apoyos que brinda a personas que acuden a su oficina de gestoría donde hay personas ateniendo.

En el aspecto político HUMBERTO PRIETO, candidato potencial a cara de las elecciones del 2021, dijo que hasta ahora no h determinado en cuales de los comicios participara el 6 de junio cuando se renovaran las alcaldías, congreso local y cámara baja, por lo que pidió esperar los tiempos para tomar la decisión.

En unas semana saldara la convocatoria para diputaciones y enseguida las elecciones locales para entonces ya se sabrá por cual.

Por cierto ayer se subió a redes una foto donde se juntaron aspirantes de morena entre ellos MARCELO OLAN, RIGOBERTO RAMOS, CAMILO MARTINEZ, y JAIME ARRENDONDO, lo extraño que el súper inflado diputado RIGO GAS RAMOS, haya aceptado reunirse ya que antes rehusaba juntarse con la chusma de aspirantes como les decía y ahora cambio al parecer se dio cuenta que solo no hace nada menos con su soberbia.

En otro tópico, quien volvió a confirmar que para la elección local del próximo año no hay hasta el momento ninguna alianza amarrada con el PRI, insistió el presidente del comité estatal del PAN, LUIS “CACHARRO” GALVAN.

Hasta ahorita no hay nada de alianzas, solo diálogos cordiales, dejando entrever que en Tamaulipas no habrá y si en otros estados y distritos.

Por último, se registran dos aspirantes independientes a contener por un puesto de elección popular en el INE y IETAM.

HIRAM PEÑA GOMEZ, y ARNOLDO JAVIER RODRIGUEZ, entregaron la manifestación de intención para participar como candidatos independientes, el primero para la presidencia municipal de ciudad Mier y el segundo por el municipio de González.

Los otros que quieran ir como independientes tienen hasta el dia 1º de diciembre para poder

