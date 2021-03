[email protected]

DEVUELVE NUEVO LEON A LA FEDERACION VACUNAS CON RIESGO

Rubén Dueñas

El titular de la Secretaría de Salud del estado de Nuevo León, Manuel de la O Cavazos, dio a conocer que van a regresar a la Federación cuatro mil 680 dosis de la vacuna Sinovac, procedente de China, por considerar que no serían efectivas y podrían representar un riesgo en el caso de aplicarse, toda vez que llegaron a la entidad en condiciones inadecuadas de conservación.

Destacó que las cuatro mil 680 vacunas a que hace mención forman parte de un lote de 33 mil 480 dosis que se recibieron en el estado y según pudo verificar personal de la dependencia, venían en hieleras que las mantenían a una temperatura de 13 grados centígrados, siendo que deben conservarse a una temperatura de dos a ocho grados, para que tengan efectividad.

Según el funcionario neoleonés también se han detectado “vacunas echadas a perder”, –además de Campeche y Oaxaca– en los estados de Tamaulipas, Coahuila, Jalisco, Michoacán y Guanajuato, los que junto con Nuevo León forman parte de la Alianza Federalista.

Luego comentó que aunque no es responsabilidad de la Secretaría Estatal de Salud, tienen que cuidar que no siga pasando esto, ya que de por si hay insuficiencia del biológico.

Dijo que las vacunas que estaban destinadas para inmunizar a los adultos mayores del norte del estado, llegaron en el avión, se checaron y al verificar que no sirven “así me fuercen no las vamos a aplicar en Nuevo León, porque es más importante la salud que todo”.

El Secretario de Salud de Nuevo León señaló que a través de la Subsecretaría de Regulación y Fomento Sanitario de la entidad, se revisaron las condiciones de almacenamiento del biológico, se hizo un acta a través de la Contraloría para ponerlas a disposición del Gobierno Federal, para que decidan lo que harán con ellas.

Apuntó que las vacunas “no son enchiladas, papitas o Sabritas, ni refrescos”, sino sustancias que ayudan a que los seres humanos tengamos inmunidad y en caso de aplicarlas “echadas a perder”, se podría poner a las personas que se les apliquen, pues pensando que están inmunizadas podrían contagiarse y morir.

Por su parte la Secretaría de Salud de Tamaulipas (SST) dijo no tener información respecto al supuesto envío de vacunas anti-covid-19 de la farmacéutica Sinovac “inservibles” como lo denunció el secretario de Salud de Nuevo León, Manuel de la O Cavazos.

La vocera de la dependencia, Lucía Zambrano Martínez, al ser consultada sobre el tema, solo dijo “no tengo información al respecto”.

En un hecho para nosotros inusitado por ser del mismo corral, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, dijo a los integrantes de la Comisión de Transparencia y Anti Corrupcióm de la Cámara de Diputados, que no podía dar detalles del expediente sobre el caso del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.

En el Salón Verde, donde se reunió en privado con los integrantes de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción les hizo saber a los legisladores que no podía detallar lo contenido en la carpeta de investigación sobre Cabeza de Vaca.

El Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, dijo que serán los diputados quienes decidan si procede el juicio de procedencia contra el gobernador del estado, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y con ello poder proceder en su contra por presunta participación en actividades delictivas.

En el noticiero del presidente desde Palacio Nacional, Gertz Manero pidió a los periodistas no adelantar un juicio contra Cabeza de Vaca y precisó que los legisladores tienen el expediente con la información que la Fiscalía considera suficiente para proceder al desafuero del gobernador de Tamaulipas.

En la última etapa de la definición de los candidatos a los 20 mil 292 cargos de elección popular que estarán en juego en las elecciones del 6 de junio, el senador y coordinador de la bancada de MORENA, Ricardo Monreal, llamó a los dirigentes del partido a evitar rupturas internas, por la negativa a incluir a todas las expresiones políticas que existen al interior del llamado Movimiento de Regeneración Nacional. Pero siguen de las greñas, madrazos y silletazos.

Donde se está calentando el ambiente es en Reynosa, al parecer los que quieren la alcaldía ya suman ocho o nueve, uno de ellos Carlos Peña Ortiz, que es hijo de la aún alcaldesa Maki Ortiz, pero, pero, pero, no tiene otra gracia más que esa y a decir verdad no se le ven posibilidades.

Otro que esta haciendo ruido es el diputado local Rigoberto Ramos Ordóñez, pero, pero, pero, ni el primero ni el segundo, superan el trabajo político que a lo largo del camino ha hecho el diputado federal, Armando Javier Zertuche Zuani, el que hace tres años ganó la diputación con casi 80 mil votos. De los seis restantes ni para que hablar. Basta ver la imágen de los tres para identificar al mejor gallo.

Después de que le pusieron la vacuna contra el Covid-19, el Dr. Felipe Garza Narváez dijo admirar el desempeño del gobierno de México y de la Secretaría de Salud por gestionar la aplicación de ésta vacuna en el país, sin privilegios, sin preferencias políticas ni económicas. Vaya mi sincero agradecimiento a todo el personal médico por tratarnos a toda la población por igual y que han trabajado hasta el cansancio en el ejercicio de su profesión, con el objetivo de salvar millones de vidas, por su labor, por su dedicación y profesionalismo, muchas gracias 4T.

El lunes 8 de marzo al cerrar la jornada de actividades, el rector de la UAT, José Andrés Suárez Fernández, encabezó el encendido de luces en el edificio de la Dirección de Participación Estudiantil y de Servicio Social, y que fue iluminado en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que en la misma fecha se celebra el mismo día.

En éste marco se iluminó el escudo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) y las instalaciones de éste espacio universitario, con colores en los que se distingue el morado como el más simbólico, y la mezcla del azul y el rosa, que de acuerdo con éste movimiento internacional, simbolizan la igualdad de género.

Con ello se refrenda también el compromiso y la participación de los universitarios de ésta casa de estudios, sumados al tema que éste año promueve la ONU para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer (ONU Mujeres), denominado “Mujeres Líderes : Por un futuro igualitario en el mundo del COVID-19”.

