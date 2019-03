DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER EN MÉXICO: ¿ALGO QUE CELEBRAR?

HIPÓDROMO POLÍTICO

POR CARLOS CORTES

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER EN MÉXICO: ¿ALGO QUE CELEBRAR?

-Los Dos Laredos: Buen futuro con Sáenz y Rivas Cuellar

Hoy 8 de marzo se conmemora, que no festejar, el Día Internacional de la mujer. Pero, en México ¿hay algo que celebrar, conmemorar o festejar? Me parece que no. En los números, nuestra nación es un lugar cada vez más hostil para ser mujer; con altos índices de violencia, inseguridad e inequidad de género. El país cayó al puesto 60 de 80 posiciones en el ranking de los Mejores países para ser mujer del US News & World Report 2019.

Ello significa que países como Kazakhstan (#59), Turquía (#52), Israel (#43) y Arabia Saudita (#41) superan a México en cuestiones como derechos humanos, igualdad de género, igualdad de ingresos, progreso y seguridad. En este mismo reporte, los cinco países con menor calificación son Myanmar, Ghana, Iran, Tunisia, Tanzania y Guatemala.

En el otro extremo de la lista, en los primeros lugares, están los países escandinavos: Suecia recuperó el primer lugar, luego de haberlo perdido en 2018 ante Dinamarca que en este informe ocupa el segundo lugar. Canadá escaló tres puestos y se posicionó en el tercer lugar como el único país no europeo en el top 5.

Para realizar el ranking, la agencia de información evaluó la percepción de un grupo de casi 9,000 mujeres de todo el mundo, conformado principalmente por “élites informadas” y “tomadores de decisiones del entorno empresarial”. Los 80 países que se incluyen en este listado representan el 95% del PIB y el 80% de la población global; y fueron elegidos por su relevancia en diversos indicadores clave de negocios, economía y calidad de vida

Los diez mejores países para ser mujer son: 1. Suecia; 2. Dinamarca; 3. Canadá; 4. Noruega; 5. Holanda; 6. Finlandia; 7. Suiza; 8. Australia; 9. Nueva Zelanda; y 10. Alemania. En contraparte, estos son los 10 peores países para ser mujer: 80. Myanmar; 79. Ghana; 78. Irán; 77. Tunisia; 76. Tanzania; 75. Guatemala; 74. Irak; 73. Nigeria; 72. Colombia; 71. Sri. Lanka; 70. Pakistán; y 60. México.

Concretamente en México, la desigualdad laboral, la falta de oportunidades para el desarrollo profesional y personal de las jóvenes y la amenaza de ser asesinadas, son los principales riesgos que viven las mujeres mexicanas, advirtió la Organización de las Naciones Unidas, quien aseguró que en el país más de la mitad de las féminas que trabajan lo hacen en la informalidad, la mitad de las jóvenes mexicanas no tienen acceso a oportunidades, y cada día son asesinadas siete mujeres en todo el territorio nacional.

De acuerdo con en Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las entidades en donde se registraron más feminicidios en 2018, fueron el Estado de México con 94 casos, Veracruz con 85, Nuevo León con 74, Chihuahua con 48, Sinaloa y la Ciudad de México con 38, Puebla 30, Guerrero 28, Tabasco, San Luis Potosí y Oaxaca con 26. ¿Grave? Gravísimo diría yo.

El feminicidio es una triste realidad nacional y que nos hace estar en los primeros lugares mundiales respecto a la violencia contra las mujeres. A nivel global México ocupa el lugar número 23 en términos de violencia feminicida.

En otro dato más que importantes, la ONU destaca que la participación económica de las mujeres en México es de 43% y de este total, el 56.6% de las mujeres trabajadoras lo hacen en la informalidad, mientras que el 55% de las adolescentes de entre 15 y 17 años no estudian ni trabajan. Y los desafíos siguen existiendo y se manifiestan en las múltiples desigualdades que viven a diario las mujeres y las niñas mexicanas.

También, las Naciones Unidas han reconocido que sí hay avances en México en cuanto a condiciones para acceder a la educación, y la ocupación femenina en cargos políticos. Tan sólo en el ciclo escolar 2015-2016, uno de cada dos estudiantes de nivel superior es una mujer, lo que representa un 50 por ciento de la matrícula universitaria.

Y reitero, más que conmemorar, festejar o celebrar, este día debe ser para reflexionar que estamos haciendo para fortalecer la integridad y seguridad de la mujer en todo el mundo, pero especialmente, en el territorio nacional. Hay muchas acciones que se deben emprender con la colaboración de todos, pero empezando por el respeto hacia ellas. Los números son hoy un congelante cubetazo de agua helada en el ánimo de los mexicanos que debieran obligarnos a analizar en donde estamos, a donde queremos llegar y por donde queremos transitar.

1. Enrique Rivas Cuellar, presidente municipal de Nuevo Laredo, viajó junto a Pete Sáenz a Washington, D.C., capital de los Estados Unidos, buscando evitar la construcción de un muro que divida a la región fronteriza de los Dos Laredos. El alcalde de Laredo Texas presentó un proyecto para generar lugares de recreación y esparcimiento en ambos lados del río Bravo. Ambos alcaldes, Pete Sáenz y Enrique Rivas Cuéllar participaron en diversas reuniones donde el tema recurrente fue la construcción del muro fronterizo.

Y no es una visita menor la de los alcaldes fronterizos: lanzó un fuerte mensaje de unidad que existe entre las dos ciudades y entre sus autoridades, y, en su caso, Rivas Cuellar presentará un esquema similar al Gobierno de México para integrarlo al proyecto, dado que las zonas aledañas al río pertenecen al resguardo federal.

Está muy cantado que en lugar de levantar muros hay que construir puentes entre ambos países. Y yo, en lo personal, no veo la razón de porque dos buenos vecinos, dos buenos socios, como Laredo Texas y Nuevo Laredo Tamaulipas, deban dividirse en aras de un deseo político-electoral, que no refleje la realidad que se vive cotidianamente en esta región: buen comercio, buena sociedad, buena economía; buena vibra. Entre los Dos Laredos hay amistad, hay negocio, y hay futuro, y eso, bajo ninguna circunstancia, debe perderse de vista.

Y en eso están empeñados Enrique Rivas Cuellar y Pete Sáenz, quienes están empeñados en engrandecer este terruño de Tamaulipas y de Texas. Y se que van en el camino correcto.

2. ¿Cómo está eso de que Armando Zertuche Zuani y José Luis Godina se empeñan un día sí y el otro también en que el proyecto de MORENA en Tamaulipas haga agua? ¿Lo sabrán en México? No se desespere, le voy a platicar.

Gracias por recibirnos. Sus comentarios son bien recibidos en nuestro correo electrónico hipodromo.politico@gmail.com. Y también estamos en twitter @CarlosCortesMX.