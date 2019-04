T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

DÍAS SANTOS, SON PARA ORAR Y REFLEXIONAR.

LA SEMANA SANTA, inició con “el domingo de ramos” y concluye con “el domingo de resurrección”, pero lo fundamental de estos días santos, es que, la grey católica o bien todos los cristianos del mundo, en estas fechas deben dedicar su tiempo “para orar y reflexionar” sobre el peregrinar de Jesucristo, el hijo de dios, aquí en la tierra, porque Jesús con su infinita misericordia, tomó el lugar de los hombres, recibiendo el castigo, por su propósito de “liberar a la humanidad del pecado”. Y por ello, durante la semana mayor, los seres humanos deben meditar profundamente, para que, “realicen cambios en sus vidas y acerarse más al creador del universo”. Y naturalmente, cumplir los mandamientos, como lo rezan las sagradas escrituras.

POR ESTE MOTIVO, las familias de todo el mundo, en estos días santos, deben pensar más en orar y reflexionar, acudiendo a los templos eclesiásticos, para tener la valiosa cercanía que todos los humanos de la tierra, debemos mantener en torno a Jesucristo. Y en los ocho días de la semana santa, todo cristiano, debe conmemorar el triduo pascual o sea “los momentos de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo”. Porque esto, permitirá que toda la gente del globo terráqueo, haga conciencia de que, “debemos estar cada día más cerca del hijo de dios”, porque la biblia dice que, él, por mandato de su padre jehová, vendrá a resucitar a todos los justos e injustos.

EL TRIDUO PASCUAL, se centra en los tres días de la semana santa, concentrándose, los momentos más importantes “del año litúrgico”, esto se basa en lo que establece el cristianismo. Por ello, hoy jueves santo.se celebra “la última cena” de Jesús de Nazaret, con sus discípulos. Y por ello, en este día la grey católica, ejercen la visita a los siete templos, llevando como objetivo, agradecer a dios el don de la eucaristía y sacerdocio.

EL VIERNES SANTO, es cuando se recuerda “la pasión de cristo”. Y naturalmente, el momento de su crucifixión en el calvario, esto, según la biblia, para “salvar al hombre del pecado y darle vida eterna”. Por lo que en este día, los feligreses católicos, guardan ayuno y abstinencia de carne, como penitencia, es decir “no deberá comerse carne en viernes santo.

EN EL SABADO santo, es el dio en el que se media entre la muerte y la resurrección de Jesús. Aquí se lleva a cabo, “una vigilancia pascual”, en la que se acostumbra a bendecir el agua y encender las velas, como señal de la resurrección de Jesucristo, lo que acontece durante la madrugada del domingo.

Y EL DOMINGO de resurrección el cual también es conocido como “Domingo de Pascua”, en este se conmemora la resurrección de Jesucristo, al tercer día de su crucifixión y con ello, su primera aparición ante sus discípulos, por lo que este domingo, es un día de alegría para los católicos, al que se le considera “como la esperanza de una nueva vida”.

SIN EMBARGO, para los testigos de Jehová, el único acontecimiento que el señor Jesucristo, mandó a sus discípulos conmemorar, es la conocida como “la Cena del Señor”. Y la importancia de esta conmemoración, es porque Jesús dijo sus fieles apóstoles: “sigan haciendo esto en memoria de mi”, de lo que habla (Lucas 22:19), al escribir a los miembros de la congregación cristiana engendrada mediante el espíritu, el apóstol Pablo agregó: Porque “cuantas veces coman de este pan y beban de esta copa”, siguen proclamando la muerte del señor hasta que él llegue. Así es que la conmemoración da atención especial al significado de la muerte de Jesucristo, en el desarrollo del propósito e dios. Y esto hace resaltar el significado de la muerte de Jesús en sacrificio, particularmente, con relación al nuevo pacto y la manera de como su muerte, afecta a los que serán herederos con él en el reino celestial.

ESTA conmemoración, también es un recordatorio de que la muerte de Jesús, y la manera de cómo se efectuó, en armonía, con el propósito de dios, desde Génesis 3:15 en adelante, sirvieron para vindicar el nombre de jehová, al mantener integridad a Jehová hasta su muerte, Jesús probó que el pecado de Adán, no se debía a que dios hubiera creado al hombre con alguna falta y que el ser humano podría mantener devoción piadosa perfecto aun bajo presión severa, así Jesús vindicó a Jehová Dios, como creador y soberano universal.

SIN EMBARGO, la mayor parte de los seres humanos del mundo, en estas fechas santas, como hoy jueves, lejos de dedicar “estos días a la oración y la reflexión”, como lo señalo, comulgan más con el tema de vacacionar, ir a las playas, albercas y todos los lugares de esparcimiento, para divertirse en familia y distraerse, detalle por el cual, durante la semana santa, siempre hay desgracias personales, las que esperamos en esta ocasión no se registren, pero esos graves y muy lamentables momentos, no están descartados, porque la semana mayor, es para orar y recordar al hijo de dios, Jesucristo, quien dio su vida, como reza en la biblia, para salvar del pecado a los que hoy estamos aquí en la tierra, siempre y cuan do prediquemos su palabra.

Por hoy es todo y hasta mañana.

Para sugerencias y puntos de vista en general al email:

Lupeernesto@yahoo.com.mx