POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

DICE AMLO NO ESTAR EN CONTRA DE JOE BIDEN

El presidente de México Andrés Manuel López Obrador dijo ayer lunes en su noticiero mañanero desde Palacio Nacional, no tener diferencias ni estar en contra de Joe Biden y remarcó que el hecho de esperar a que se resuelvan los procesos legales no significa que esté avalando la teoría de Donald Trump de que hubo fraude electoral.

Lo que ha llamado la atención del mundo es que después de que el candidato del Partido Demócrata, Joe Biden, se proclamó ganador de las elecciones de Estados Unidos el fin de semana y líderes mundiales expresaron su felicitación, el presidente AMLO optó por no felicitarlo, hasta esperar resultados oficiales.

Apuntó que ésta su postura es porque “queremos que en los procesos nuestros no haya injerencia extranjera …no estamos de ningún partido de los Estados Unidos, llevamos buena relación con el presidente Trump, porque ha habido relación de respeto…..no tenemos ninguna diferencia con el candidato del Partido Demócrata, con el señor Biden, ninguna diferencia con él, no tenemos nada en contra del posible presidente electo, ahora candidato Biden, no tenemos nada en contra del Partido Demócrata, dijo López Obrador.

“Hay tiempos para saber quién será el presidente….vamos a procurar una buena relación con el gobierno de Estados Unidos, pero no nos vamos a meter. Eso de pronunciarnos es como si nosotros fuéramos jueces electorales, si nuestra Constitución establece que debemos de ser respetuosos y no intervenir (….).

¿Porque tanta ansia, tanta desesperación? Prudencia….estamos actuando con responsabilidad ….. Esperar no quiere decir que nosotros estemos avalando que hubo fraude, eso lo tiene que resolver la autoridad competente …..puede resolver la Corte, ya lo hicieron en algún momento …..Si no hay ninguna impugnación o recurso pendiente, reconocemos”, afirmó el mandatario.

“Quiero informar al pueblo de México que la postura del gobierno que represento es la de esperar a que las autoridades de Estados Unidos, encargadas del proceso electoral, decidan sobre el ganador de la Presidencia”, apuntó.

Categórico López Obrador en la supuesta conferencia de prensa desde Palacio Nacional, dijo que sea cual sea el resultado (de las elecciones) no habrá una mala relación con el gobierno de Estados Unidos.

Joe Biden, ya como presidente electo de Estados Unidos, aún mantiene su rutina del domingo y como católico practicante acudió a misa con su familia a la iglesia Saint Joseph que esta cerca de su casa en el poblado de Wilmington de poco más 70 mil habitantes hasta el 2018, que por cierto corresponde al estado de Delaware, cuyo número de habitantes hasta el 2019 era de 973 mil 764. Por cierto es el estado más pequeño de los 50 estados de la Unión Americana en extensión territorial, tan solo por detrás de Rhode Island.

El ex presidente de Estados Unidos, George W. Bush, al salir de la iglesia felicitó a Joe Biden y Kamala Harris por su triunfo en las elecciones presidenciales y afirmó que las elecciones fueron justas y el resultado fue claro en favor del demócrata.

“Sé que Joe Biden es un buen hombre, que ha ganado la oportunidad de liderar y unificar nuestro país”. Le ofreció lo mismo que a los presidentes Trump y Obama: “mis oraciones por su éxito y mi promesa de ayudar en todo lo que pueda”, dijo.

El presidente de COPARMEX, Gustavo de Hoyos Walther, apuntó que sin importar quién pueda ser el mandatario en turno de México y Estados Unidos, la relación entre ambos países es más grande.

El presidente nacional del PAN, Marko Cortés, dijo confiar en que el triunfo de Joe Biden abre una oportunidad para que México recupere la relación de respeto con Estados Unidos.

Dejando ver su preocupación por el crecimiento y desarrollo de nuestro estado, el gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, asegura que de aquí al 15 de noviembre hay tiempo suficiente para sensibilizar a la Cámara de Diputados, para adecuar el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2021 y que haya justicia presupuestal para Tamaulipas.

Por cierto Cabeza de Vaca ya entregó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública el documento que contiene los proyectos prioritarios para Tamaulipas, a fín de que se les asignen recursos en el PEF 2021. Documento que incluye los proyectos prioritarios de Victoria, Altamira, Tampico, Madero, Reynosa y Matamoros.

Vaya nuestra felicitación a la señora Mariana Gómez Leal por su cumpleaños en primer lugar y en segundo por la encomiable y destacada labor que está haciendo como presidenta del Sistema del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Tamaulipas, que ha llevado al estado y a la misma institución a ser ejemplo nacional por los programas que puesto en marcha para atender a la gente de escasos recursos. “La niñez es nuestra prioridad”, dijo la primera dama del estado.

“¡Muchas felicidades a mi compañera de vida Mariana, por la dicha de disfrutar a tu lado un cumpleaños más!”. Que Dios te continúe bendiciendo, eres una gran mujer, madre y esposa, te queremos”, dijo su esposo el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.

De buena fuente nos enteramos que en los recientes resultados de la Convocatoria 2020 para Ingreso o Permanencia en el Sistema Nacional de Investigadores (SIN), la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), en lo que nos parece un gran paso logró acreditar a 73 profesores investigadores en éste importante organismo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).

La Dirección de Investigación, dependiente de la Secretaría de investigación y Posgrado de la UAT, informó que éstos resultados registran el nuevo ingreso de docentes al SIN, al igual que otros profesores refrendaron su distinción en el sistema.

Resaltan tres investigadores que ascendieron al Nivel II del SIN: la Dra. Mónica Lorena Sánchez Limón, de la Facultad de Comercio y Administración –Victoria (FCAV); el Dr. Alberto Reyna Maldonado, de la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa-Rodhe (UAMRR) y el Dr. Jorge Ariel Torres Castillo, del Instituto de Ecología Aplicada (IEA).

