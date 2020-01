DICE DONALD TRUMP QUE MEXICO ESTA PAGANDO EL MURO

LA@RED

DICE DONALD TRUMP QUE MÉXICO ESTA PAGANDO EL MURO

Rubén Dueñas

El presidente Donald Trump dijo el martes por la noche en un mítin en Nueva Jersey, que México está pagando “de una forma ú otra” el muro que se construye entre México y Estados Unidos, porque la inmigración provoca inseguridad y crímen en EE.UU. y remarcó que es algo que le conviene al gobierno de AMLO.

El anuncio de la construcción del tan llevado y traído muro lo hizo el mandatario norteamericano por medio de un decreto fechado el 26 de enero del 2017 que dio para cumplir la promesa estelar de su campaña que lo llevó a la Casa Blanca, escasos seis días de haber asumido el cargo, pero desde entonces hizo hincapié en que la construcción del muro sería pagada por México. “De una forma ú otra México reembolsará el importe a Estados Unidos. “Al final de cuentas y muy amablemente” está siendo pagado por México

Enterado de las declaraciones del mandatario norteamericano, de que México está pagando el muro para detener a los migrantes, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que su gobierno no se confrontará, no se enganchará, sino que su actuar será el de “amor y paz”. En la mañanera dijo que se tiene que tomar en cuenta que actualmente en la Unión Americana hay un período electoral.

“Nosotros no nos vamos a confrontar con el gobierno de Estados Unidos (….) aunque nos “cuquen”, no nos vamos a enganchar. Lo que quieren nuestros adversarios, los que dejaban pasar armas, los que están callados de la detención de Genaro García Luna, ellos quisieran que nos peleáramos con el presidente de Estados Unidos”, remarcó.

“No, no tenemos problemas de conciencia, nosotros gobernamos con mandato de gobierno, no llegamos a la presidencia por fraude electoral, tenemos legitimidad suficiente, tenemos principios y sabemos que debemos de gobernar, hacer valer la Constitución, los principios de no intervención y somos un país soberano, pero no tenemos por qué actuar con valentonadas”, dijo el tabasqueño al hacer con las manos el símbolo de amor y paz.

Lo que le han criticado al Presidente Andrés Manuel López Obrador es que se haya dejado intimidar por Donald Trump con la amenaza de subir a México los aranceles de algunos productos, como el aluminio y el acero, si no estamos equivocados y para que esto sucediera acabó por aceptar brindar la frontera sur de nuestro país para frenar el ingreso de migrantes de Centro y Sud américa, lo que no sucedió con China.

Sí que anda optimista el Presidente López Obrador, así lo creemos porque acaba de asegurar que en México hay condiciones favorables para que la economía crezca; “finanzas sanas, peso fuerte, baja inflación, inversión extranjera, Ta-MEC y lo más importante, dijo, paz y gobernabilidad. Nada más le falta acabar con la inseguridad para que los inversionistas nacionales y extranjeros inviertan en México, que por donde muchos creen que es por donde debió de haber empezado.

Su pronunciamiento lo hizo en la reunión en la que encabezó la creación del Gabinete para el Crecimiento Económico, que coordinará el Jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo y comentó que el secretario técnico del nuevo gabinete que coordinará Romo, será Carlos Torres Rosas. Bueno ya tenemos dos gabinetes en un mismo gobierno, lo que seguramente es parte de la Cuarta Transformación (CT).}

Agregó que en nuevo gabinete que también coordinará Romo es para el Fomento, Inversiones y el Crecimiento Económico para hacer frente al acuerdo comercial T-MEC entre México, Estados Unidos y Canadá. Destacó que el nuevo tratado comercial coloca a México en una situación muy favorable para que siga creciendo la inversión extranjera y se generen más empleos en el país.

Como que el gobierno de la CT topó en macizo con el INE ya que éste instituto se negó rotundamente a entregar a la Secretaría de Gobernación los datos biométricos contenidos en el Registro Federal de Electoral, lo que el presidente consejero de éste Instituto, Lorenzo Córdova Vianello, le hizo saber por oficio a la titular de la SEGOB, Olga Sánchez Cordero, con fecha 28 de enero.

Enterado del fracaso de la titular de Gobernación, el Presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó a la Secretaría de Gobernación no insistir en la propuesta de solicitar al Instituto Nacional de Electores los datos biométricos de las personas registradas en el padrón electoral. “Están muy sensibles”, dijo el mandatario, además de no querer que se interprete que se actúa como en una dictadura.

Luego de poner en marcha en Matamoros la ampliación de la planta Valeo, que produce componentes para el sector automotriz, el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, dijo que los gobiernos no generan empleos, “sino las condiciones de certeza, confianza, instrumentos, servicios de infraestructura, para que los sectores productivos generen la inversión, desarrollo y empleos”.

Con un dejo de satisfacción por los alcances obtenidos en lo que va de su gobierno, Cabeza de Vaca, agregó que por “una vez más demostramos que el estado cuenta con el instrumento más valioso que puede pedir una empresa transnacional como lo es Valeo y me refiero al recurso humano, gente buena, de trabajo y que se esmera para ser más competitivos, dijo el mandatario estatal ante trabajadores y directivos de la planta

En el evento se explicó que el proyecto de expansión consta de más de 23 mil metros cuadrados en diversas áreas del complejo manufacturero, generará 624 nuevos empleos, para sumar cerca de dos mil en ésta empresa en éste municipio fronterizo de Tamaulipas.

Que corriente el Subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, al comparar a los migrantes con los “chillidos de un marrano”, lo que según él exije “oídos de chicharronero”. Dicen y está publicado que el funcionario de la SEGOB es muy buen abogado, lo que no vamos a poner en duda, pero no creemos que se sentencia la haya armado o aprendido en Harvard. Lástima de traje y corbata, ya está dicho el hábito no hace al monje.

A tiempo nos enteramos de que la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) y la Sexagésima Cuarta Legislatura de Tamaulipas, presentaron la Convocatoria del Parlamento de la Juventud Tamaulipeca en su edición 2020.

Por cierto durante la conferencia de prensa el rector José Andrés Suárez Fernández y el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, diputado Gerardo Peña Flores, se dio a conocer la apertura de ésta iniciativa impulsada en coordinación con la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Victoria (FDCSV).

Durante la conferencia que se llevó a cabo en el Salón Independencia del recinto legislativo, Suárez Fernández destacó la importancia que tiene para la Universidad el promover la participación y aplicación del conocimiento de los jóvenes, bien.

Según nuestras antenas en la reunión de los empresarios de la CT que se llevó a cabo en San Pedro Garza García, de Nuevo León, el líder en Tamaulipas de los industriales de la masa y la tortilla, Enrique Yáñez Reyes, de unos 20 ponentes que hubo se llevó las palmas por la propuesta que hizo ante cerca de 300 empresarios de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, para que se cree un programa de apoyo a todos los empresarios que han sido afectados por la inseguridad.

Los trabajos fueron encabezados por Alfonso Romo, Jefe de la Oficina de la Presidencia y ahora también coordinador del nuevo gabinete para el crecimiento económico. Evento se llevó a cabo el lunes en el Club de los Industriales de la CT en San Pedro.

