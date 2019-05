SEÑAL POLITICA

POR: ANWAR A. VIVIAN PERALTA

-DIJIMOS QUE LOS FUNCIONARIOS FUERA DEL PROCESO ELECTORAL

COMO NO HAY atención generalizada, no sabemos cuál es el activismo que tiene HECTOR ESCOBAR SALAZAR, ex secretario de educación que poco le esta ayudando en su proselitismo político y en medios de comunicación quienes conforman su equipo de trabajo al no tener cobertura en general para todos.

LASTIMA sabiendo como aun sigue metiendo la mano con personal que precisamente el ex titular y ahora candidato a diputado local por el PAN quien les dio la oportunidad en la SET donde las cosas no están muy a modo para lograr el triunfo a favor de su ex jefe desde la capital del estado.

SEGÚN EL señor empresario educativo dice que ganará la elección de la mano de los matamorenses cuando no cuenta con la confianza de los mismos maestros de su distrito electoral pues cuando manejo la dirección de la educación en el estado le faltó tiempo y entendimiento para con los mentores, hoy esta frente a su principal juez calificador para el dos de junio.

Y no andan muy equivocados en el distrito XII donde IVETT BERMEA, a toda costa quiere y piensa ser diputada local por el PAN, donde ni la propia estructura de educación que ella manipulo en la jefatura de CREDE le da crédito para lograr el triunfo electoral, su desinterés y pensamiento de lo que es la atención pública la está convocando a plena derrota política el dos de junio.

Como su esposo CARLOS GARCIA que después de fracasar como candidato a alcalde en Matamoros, lo rescataron como secretario de desarrollo económico pues hay quien señala que le veían espolones al joven matamorense que ganar como alcalde en el proceso próximo pasado, pudiera haber sido un obstáculo para el conocido cachorro ir en busca de la nominación de la candidatura al gobierno de Tamaulipas en el 2022 será?.

EN FIN, LAS CONDICIONES no son adversas para los candidatos de partido que están en el poder si es que sus amigos funcionarios no les hacen el favor de ponerse de modo para manchar sus campañas electorales como ya ha sucedido anteriormente y es que ahora la utilización de algún recurso de origen público gubernamental será delito grave asi está tipificado.

AHÍ TIENEN al gerente administrativo de la JAyD, MIGUEL TREVIÑO que fue filmado dando santo y seña de lo que estarían realizando en pos de la campaña de los candidatos del PAN a la diputación local en los distritos X, XI Y XII donde haría movimientos necesarios para apoyar a mas adeptos para sus campañas electorales incluida VERONICA SALAZAR nomas dígame como andarán y no nos equivocamos.

Y asi recordamos a ROBERTO RODRIGUEZ VAZQUEZ ex gerente administrativo de la COMAPA en Reynosa en el 2018 donde andaba por los mismos rumbos queriendo apoyar a su candidato a alcalde por la reelección y no sabemos si hoy lo haga o pueda entrarle la cosquilla de apoyar desde la dirección de desarrollo social del municipio de Matamoros cuando ya vio a su jefa en plena caminata.

PUES EN Lo que toca a la comapa actualmente de Reynosa las cosas no van en el mismo sentido al menos no se ha visto, sin embargo, los ojos de los jurídicos y representantes de partidos opositores al que gobierna están sobres para lo que se pueda ofrecer.

PMC EN MATAMOROS AVANZA FIRME

EN MATAMOROS, ABELARDO RUIZ candidato a diputado local por el distrito XII ni a HUMBERTO ZOLEZZI CARBAJAL candidato a diputado local por el distrito XI por el PMC, Partido Movimiento ciudadano

Sin embargo, cuentan con una campaña político electoral que están trasladándola a territorio desde el primer dia según información que nos llega dese aquella ciudad fronteriza de Matamoros y donde sus distritos se encuentran enclavados plenamente en colonias populares, módulos habitaciones y sectores que están observando a los candidatos del PMC sobre el PRD, PT Y Partido verde y como dicen que caballo que alcanza gana pues veremos.

EN MADERO, distrito XX el candidato del partido PT AZAEL PORTILLO ALEJO, es quien lleva la delantera según encuesta que muestran en medios de comunicación y sin embargo ROBERTO AVALOS, joven abogado y candidato por el PMC apunta con un importante porcentaje cercano al primero en mención para lo que aún faltan poco mas de 15 dias de campaña.

PRESENTA DENUNCIA CANDIDATO DEL PRI CONTRA FUNCIONARIO

MUY GRAVE LA SITUACION que empieza a producirse en varios puntos del estado y Reynosa no es la excepción.

MAURICIO DE ALEJANDRO MARTINEZ, quien es candidato a diputado local por el V distrito postulado por el PRI reynosense, procedió ante el ministerio público del estado a presentar denuncia contra el funcionario público ANIBAL AUGUSTO FLORES GARCIA, a ese joven que también gusta por obstruir con su unidad motriz las calles en doble fila para comprar barbacoa los domingos allá en la colonia Almaguer en forma prepotente y altanera en pleno domingo.

Pues bien resulta que este señor quien es el responsable de redes sociales y el manejo de este sistema del ayuntamiento reynosense fue acusado por hacer amenazas al candidato del PRI a la diputación local por el V distrito.

Y donde las condiciones no le son muy favorables al señor funcionario, pues el candidato dijo que se aplique la ley según considere la investigación que haga el agente del ministerio público a cargo.

Mientras que en Rio Bravo y Al grito de <CALICHE NO SE RAJA> los habitantes de las colonias Hijos de Ejidatarios, Primero de Mayo, FF.CC. 3 Y la Zona Centro de la ciudad recibieron a el candidato a la Diputación local por el octavo Distrito Electoral, del Partido Revolucionario Institucional, RICARDO FERNÁNDEZ AVIñA <CALICHE> quien fue acompañado en esta maratónica jornada de recorridos casa por casa, por la estructura territorial de su partido.

FUERON diversos partidarios y simpatizantes que conformaron un nutrido grupo que convirtieron el recorrido en una fiesta cívico política en torno a la campana de <CALICHE> y quienes manifestaron en todo momento un apoyo incondicional, destacando la aceptación por parte de los habitantes de estos sectores quienes manifestaron su confianza y respaldo.

La próxima legislatura panista impulsará desde el Congreso el desarrollo del transporte de carga, ya que “es el motor de las economías de los municipios del Estado”, dijo FELIX FERNANDO GARCIA AGUIAR.

El candidato del Partido Acción Nacional -PAN- por el Distrito 3 al Congreso del Estado, añadió que otra prioridad será atraer más capitales “buscando regular los presupuestos que inciden en los municipios, para poder incentivar al inversionista nacional y extranjero” por Tamaulipas en acción.

GARCIA AGUIAR, estuvo ante un público de propuestas y acciones, en un desayuno con transportistas en la sede de la Central de Servicios de Carga -CenSeCar- donde expusieron este miércoles los principales ejes en los que trabajarán en la próxima Legislatura invitado por el Presidente del CenSeCar, Roberto Quintanilla Buendía.

DIJO AQUÍ MOYO GARCIA “Sabemos la importancia que representa Nuevo Laredo, esta vía, la primera aduana terrestre de América Latina”, destacó el “Moyo” ante los agremiados a esa cámara.

Y agregó que la oportunidad de ser diputados es para servir a la gente más vulnerable, con trabajo en todos los organismos de la sociedad y el impulso a políticas en beneficio de todas las familias de la región.

“El bienestar social implica desde los niños, darles una educación, que tengan las herramientas para salir adelante y convertirse en hombres y mujeres de bien, a final de cuentas va a ser el personal que probablemente ustedes van a poder impulsar”, enfatizó a los transportistas.

Envio nuestra felicitación por su cumpleaños este 9 de mayo a HECTOR VILLEGAS y CINTHIA MALDONADO… Y NOS VEREMOS.