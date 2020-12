Tendencias

Oscar Contreras

Dinero hay, pero para el sureste: AMLO

Durante el Informe sobre el Plan de Apoyo a Damnificados por las inundaciones, en Villahermosa, Tabasco, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que a partir del 21 de diciembre se entregarán los apoyos de enseres a los afectados, a quienes también se les está entregando 10 mil pesos de manera directa.

El presidente Andrés Manuel López Obrador comentó en su gira: “tenemos esta cantidad de dinero -18 mil millones de pesos- disponible porque hay finanzas públicas sanas y porque no hemos permitido la corrupción y no hay lujos en el gobierno”.

Pero además, porque no apoya a los estados en el combate contra el Covid-19, al campo tamaulipeco, la infraestructura de las ciudades, a los fideicomisos que desapareció, a la seguridad pública, a las empresas medianas y pequeñas que están desapareciendo, entre otros rubros.

Para AMLO “es tiempo del sureste mexicano para que se pueda emparejar en el crecimiento y desarrollo que tiene el resto del país”, porque en su opinión: en los últimos 40 años, el sureste no creció “mientras en el centro hubo crecimientos del 4 por ciento anual y en el norte hasta del 6 por ciento”.

Con esto nos damos cuenta que para López Obrador el sureste del país es México y no invertirá en los estados del centro y norte, por lo que los ciudadanos deben tomar conciencia que AMLO no está bien y MORENA en la próxima elección no debe ganar.

Es necesario actuar para que AMLO por su ignorancia, las frustraciones y traumas que tiene siga dividiendo a México y nos siga llevando a una crisis económica de la cual será muy difícil salir.

Finalmente, López Obrador asegura que “en la zona sur de Quintana Roo, también hay un abandono, al igual que en Yucatán, Campeche, Chiapas y Tabasco, y lo que consideró muy injusto, debido a que el sureste mexicano ha aportado mucho al desarrollo nacional”. ¿Será?… ¿y Tamaulipas? ¿Sabrá en qué condiciones vivimos?… por lo que vemos ni le importa, pero el próximo año habremos de recordárselo. Así de simple.

Cambiando de tema. El doctor y regidor Jorge Ramírez Rubio aprovechó la última sesión del Cabildo de Nuevo Laredo para hacer un llamado a la ciudadanía y no haga de esta navidad y el fin de año los últimos de su vida.

Y es que Ramírez Rubio al tener más de 30 años de experiencia como médico cirujano, sabe del peligro que se tiene con esta pandemia y le pidió a la gente que use cubrebocas y guarde la sana distancia para que no se contagie.

Comentó que el Covid-19 provoca angustia en la gente que llega a sentirse enferma, pero sugirió que si se regalan algún presente, se regalen un oxímetro, porque da a conocer el nivel de oxigeno que se tiene en el cuerpo y en su opinión es la prueba más rápida para saber si alguien esta contagiado.

El doctor Ramírez Rubio dijo que nadie debe ilusionarse con la vacuna, porque su aplicación va para largo y el proceso de vacunación en México es posible que termine en el 2022.

Finalmente, comenta que se compraron 250 mil vacunas y tienen programado vacunar a 125 mil mexicanos, trabajadores de la salud, quienes recibirán dos dosis en dos semanas y estas no alcanzarán para todos. Así que todos debemos ser responsables, cuidarnos y salir de casa a lo más indispensable.

De salida. Si es cierto o no, Pilar Gómez, la alcaldesa sustituta de Ciudad Victoria y prima del gobernador, debe transparentar lo que recibirá de aguinaldo, ya que en las redes sociales circula un comprobante de pago por 210 mil pesos y esto, si es real, es un abuso del poder.

Y es que apenas tiene dos meses como para que gane esa cantidad y está bien que sea la prima del gobernador, pero eso no le da impunidad para hacer lo que quiere con los recursos públicos.

De continuar esta situación es posible que Pilar salga igual o peor que los presidentes municipales que se fueron y se parecen tanto que Los Vientos de Cambio salieron igual que Los Vientos del PRI. Ni más ni menos.