“DIPUTADA MORENA, ACUSADA DE ABUSO DE PODER”

X.-MUY SONADO CASO DE CORRUPCIÓN ALLÁ EN LORETO, ZACATECAS

POR MAS que se intente aparecer que “funcionarios de Morena, son transparentes y honestos”, esto naturalmente, “ha resultado ser la peor de las mentiras o falacias” que predominan en las filas el Partido Movimiento de Regeneración Nacional, porque en este organismo político, hay toda una gama de potenciales abusadores del poder que ostentan. Y para muestra un botón:

PUES RESULTA que, la Diputada Federal plurinominal “de tómbola” en Morena, Sra. MARÍA DE JESÚS GARCÍA GUARDADO y el esposo de esta ÁLVARO BOCANEGRA, incurrieron flagrantemente “en el delito de abuso de poder”, porque la misma legisladora federal, dentro de su ignorancia, “admitió haber gestionado junto a su marido Álvaro”, 4 millones de pesos ante la SCT, para la construcción de un camino rural, en el ejido Santa Rosa municipio de Loreto, Zacatecas, el que, en efecto, conduce directamente a la casa de descanso de su propiedad, donde por cierto también, pudo constatarse OTRO ABUSO de la referida Diputada “porque usa diablitos” y no el respectivo medidor de la CFE en su domicilio, “robándose la energía eléctrica”.

Y LO meramente reprobable, es que ante este abuso de poder, de la Diputada de Morena María de Jesús García Guardado, hasta el momento, “no ha intervenido ninguna autoridad judicial”, pese a la formal denuncia expuesta, por ejidatarios de Santa Rosa, ante la Procuraduría de Justicia del Estado Zacatecano “la Tierra del Senador Ricardo Monreal Ávila”.

LOS DELITOS DE abuso de poder, usurpación de funciones, falsificación de firmas y hurto de energía eléctrica, estriban en que, la Diputada y su cónyuge, son los que aparecen como solicitantes de los 4 millones de pesos ante la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, sin haber tomado en cuenta a los ejidatarios, los que por esta razón denunciaron penalmente, el caso al que aquí hacemos alusión.

PERO ESO NO ES TODO, porque los funcionarios de la SCT que, autorizaron los recursos del gobierno, para la citada obra y favorecer a la diputada federal García Guardado, “tendrán que dar una sensata explicación” sobre este escabroso tema que, naturalmente, pone por los suelos la reputación política del Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, por aquello de “no mentir, no robar y no traicionar”.

Y POR SUPUESTO que, tendrá que salir a relucir “quien o quienes” fueron los solapadores de este abuso de poder, por el evidente tráfico de influencias y si en el partido MORENA, se pregona voz en cuello “no ser partidarios de la corrupción y la impunidad”, estos dos graves flagelos y delitos, que son los que se reflejan en este mal proceder de la Diputada Federal zacatecana García Guardado, ahora, tendrán esta señora y su esposo Álvaro, que responder ante las autoridades judiciales, porque hay una acusación penal contra ambos, en la FGJ allá en Zacatecas. Y si sobre este relevante y penoso tema, no se obra en el marco de la ley, “se pondría en tela de duda”, lo dicho por el Presidente AMLO, de que, “NADIE PUEDE ESTAR POR ENCIMA DE LA LEY”.

HAY QUE HACER hincapié para señalar que, sobre los delitos que se les imputan a la Diputada Federal de MORENA María de Jesús García Guardado y al marido Álvaro Bocanegra, son graves. Cuya DENUNCIA PENAL, fue expuesta en tiempo y forma por los ejidatarios de Santa Rosa, jurisdicción de Loreto, Zacatecas, encabezados por el Comisariado ALFREDO RIVERA, el que, en su versión detalla que “en esa comunidad, casi no hay gente”, porque la mayor parte de las casas están solas, apuntando que la obra de revestimiento que se hizo, “solo beneficia a la Diputada. Así es que, “más claro ni el agua”.

EL ALCALDE de Loreto, Zacatecas JOSÉ LUIS FIGUEROA, confirmó lo dicho por los inconformes e indignados ejidatarios de santa Rosa, porque remarcó que esa comunidad es un sector sin habitantes y la Diputada Federal María de Jesús García Guardado, solo acude a la casa de descanso de manera recurrente, porque el inmueble, “FINCA DULCE MARÍA”, casi siempre está solo.

Y LO ESENCIALMENTE grave para el marido de la Diputada señor ÁLVARO BOCANGERA, es que éste, ante la acusación penal contra él y su mujer, es quien aparece “como el presunto falsificador de firmas” de ejidatarios de Santa Rosa, porque nadie admite haber firmado los documentos que él, presentó ante la SCT, para gestionar los 4 millones de pesos, para hacer la mencionada obra, obra como ya se dijo, “solo los beneficia a los acusados”.

POR LA VERSIÓN del Delegado de la Procuraduría Agraria de Zacatecas Sr. FRANCISCO PÉREZ COMPEAN, de que, “la obra si fue construida en terrenos del ejido santa Rosa”, se reflejan dos temas meramente complejos:

EL PRIMERO es que, si la obra se hizo en área del ejido, esto, pudiera salvar a la Diputada de la imputación penal que ella y su expuso enfrentan, pero eso tendrían que probarlo. Y la segunda es que, si se autorizó dicha obra para los ejidatarios y éstos, no fueron tomados en cuenta, ni le firmaron documento alguno a los acusados, esto por supuesto que, involucraría al delegado federal agrario, en un delito al que tendría que responder legalmente, cuyo tema por esta razón se antoja mucho más interesante.

ADEMÁS LA misma Diputada Federal Morena, María de Jesús García Guardado, detalló que el conflicto se deriva de un añejo problema de invasión, pero por la falta de conocimientos jurídicos o por su clara ignorancia, esta señora, cayó en los delitos que le imputan, al admitir que, efectivamente la obra pasa por su propiedad y argumentar que, “esa obra era reclamada por ejidatarios de Santa Rosa”, pero resulta que en los hechos, los integrantes del ejido, (corroborado esto por el Comisariado Alfredo Rivera), “para nada fueron tomados en cuenta y no firmaron ningún documento”, cuya solicitud oficial de la obra, del camino hacia la Casa de la Diputada de Morena, la debe tener en su poder la SCT.

O SEA QUE en este mega interesante caso de corrupción e impunidad, como dicen en el rancho, “hay gato encerrado”, porque al irse desenrollando el hilo, irá saliendo a la luz pública, la real forma de cómo fue que se le aprobaron los 4 millones de pesos a la Diputada Federal de MORENA y a su marido, para el desarrollo de la obra que, repito y reitero, “solo los beneficia a ellos”, que son los directamente acusados.

POR LO QUE de comprobarse el prácticamente configurado Abuso de poder o de autoridad, así como la falsificación de firmas, el tráfico de influencias y demás delitos contra la Diputada María de Jesús García Guardado y su cónyuge Álvaro Bocanegra, también deberán darse a conocer “los nombres de los corruptos funcionarios” de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT), que fueron los que evidentemente, pudieron haberse prestado a esta mega-tranza que, burdamente consumaron para favorecer a la Diputada del Partido MORENA.

