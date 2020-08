T E C L A Z O S

“DIPUTADA ROXANA GÓMEZ, LE RESPONDE A SU PUEBLO”…!

POR SU GRAN espíritu de trabajo y servicio, la Diputada Local Lic. ROXANA GÓMEZ, “ha venido realizando recorridos en todos los rincones de su querido pueblo Río Bravo”, para atender las más elementales demandas populares y de esta forma, responder con atingencia y perseverancia a las familias de todos los estratos sociales, pero más en favor de las que menos tienen y que bueno, porque ese buen propósito de atender sin distingos a la gente, es el compromiso que a nivel estado, lleva con firmeza y dignidad el Gobernador de Tamaulipas Lic. Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

LA LEGISLADORA Roxana Gómez, de manera sencilla y afable, desde el primer día de trabajo en la LXIV Legislatura que titula el Diputado Presidente Gerardo Peña Flores, “ha venido dejando huella de fecundo y creador trabajo social en el VIII Distrito que es conformado por el municipio de Río Bravo y la parte sur de Reynosa”, cuya tarea de atención y servicio, ha generado mayor comunicación y enlaces entre la Diputada y las familias con las que de manera frecuente tiene contacto, cuya labor fortalece día a día, la confianza entre la legisladora y el contexto ciudadano de los diversos núcleos poblacionales de estos municipios fronterizos.

EN ESTE sentido, queda claro que, el trabajo legislativo y de gestión que con entusiasmo lleva a cabo la Diputada Roxana Gómez, es porque el compromiso contraído con el pueblo riobravense, es el de estar atenta, a las esenciales necesidades de las familias y además, “aportar nuestro granito de arena”, porque subraya que, mi interés como Diputada del VIII Distrito que abarca Río Bravo y Reynosa, es la de “escuchar y atender a las familias” y en ese tenor, he mantenido mi trabajo, con cuya cuestión, se confirma que, las tareas de las y los Diputadas del PAN, son la de hacer llegar al Congreso o a cualquier instancia de Gobierno, todo aquel buen propósito que emprendamos, para que todo proyecto, naturalmente, redunde en favor de la gente de esta importante jurisdicción municipal.

EN RÍO BRAVO, de manera constante, la gente está siendo atendida por la Diputada Roxana Gómez, quien luego de participar en las correspondientes sesiones del Congreso, atendiendo la comisión de ENERGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO, los fines de semana continúa con su tenaz y callada tarea de servicio al pueblo riobravense, visitando para ello, las colonias populares y los sectores sub-urbanos y ejidales de esa comunidad, “dejando huella” de trabajo, gracias a la gran responsabilidad que tiene de servir a la sociedad que confió en ella y, por cuyo motivo, le dieron el voto, para ocupar importante curul en el cuerpo legislativo de Tamaulipas, en cuyo recinto, la diputada Gómez Pérez, ha tenido intervenciones de gran valor político y social, con resultados de claro bienestar para las familias riobravenses y tamaulipecas.

EN TAMAULIPAS, los Diputados del Partido Acción Nacional, siguen bregando en cada uno de los distritos, para como el primer día de campaña y de labores en el Congreso, continuar cercanos a la gente, cuyas familias, son a las que, de manera constante visitan, para saber qué, “es lo que les pueden aportar y que les hace falta”, porque repito y reitero que el objetivo del Gobernador del Estado Lic. Francisco Javier García Cabeza de Vaca, “es el de no quitar el dedo del renglón”, para que la población riobravense y de Reynosa, como es el caso que hoy nos ocupa, “sea atendida como bien lo merecen”, remarcó la en la breve charla la legisladora por el VIII Distrito.

LA DIPUTADA ROXANA GÓMEZ, ante medios locales dijo que, “en esto de trabajar para servir”, lo meramente esencial es, ser constantes y no dejar nuestra responsabilidad a la deriva, porque, quien hace caso omiso a sus obligaciones de servicio, “es porque no tiene el buen deseo de cumplir con su gente” y por eso, hoy aquí en Río Bravo, como de igual forma en Reynosa, trabajo de manera constante, “para no alejarnos de la ciudadanía y no dejar sus problemas al olvido”, al contrario saber en que podremos participar “para poner manos a la obra”. Porque el trabajo y servicio para nuestros representados, “es el reto que para bien de las familias”, instrumenta con empeño y esfuerzo en Tamaulipas, nuestro Gobernador Lic. Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

