T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

DIPUTADA SOSTIENE DAR SEGUIMIENTO A DENUNCIA CONTRA LA ALCALDESA DE REYNOSA….!

LUEGO DE establecer que, “si no seré omisa” en la formal acusación que presenté ante la Fiscalía anti-corrupción en contra de la alcaldesa de Reynosa Maki Esther Ortiz Domínguez, es porque la Doctora, tiene la ineludible obligación de “rendir cuenta claras” y naturalmente, justificar ante el pueblo de Reynosa y ahora ante las autoridades judiciales que, “destino real le dio a los más de 176 millones de pesos” cuyo presunto saqueo millonario “por supuesto que no lo voy a dejar a la deriva”, así lo sostuvo anoche en breve entrevista con quien esto escribe, la Diputada Edna Rivera López.

A LA DOCTORA Maki Ortiz, le debe quedar muy claro que, “la formal denuncia que hice”, es para que las autoridades de la Fiscalía Anti-corrupción y la Auditoría Suprior, lleven a cabo las investigaciones de rigor, con la finalidad de que se establezca “a donde fue a parar el señalado monto millonario”, cuyos recursos, dijo la Diputada Rivera López, por ningún motivo, debieron ser desviados, y si eso ocurrió así, “la acción penal contra la alcaldesa de Reynosa, deberá seguir su curso”. Porque resulta inconcebible que la edil Ortiz Domínguez, sin pena, ni preocupación, piense que “no pasará nada”, pero le aseguro que eso no será así y puede tener la certeza que “seguiré firme sosteniendo lo que he denunciado”, porque el perjuicio consumado por ella, “agravia a las familias de Reynosa” y eso por tanto, “no lo voy a permitir”, remató la entrevistada.

POR OTRA PARTE la legisladora Edna Rivera, enfática dijo que, estoy convencida que, para combatir actos de corrupción, como es el caso que hoy nos ocupa, seré firme en mi ideal y por nada del mundo claudicaré, y si de por medio “hay esta clase de flagelos” consumados por la alcaldesa Maki Ortiz Domínguez, el pueblo de Reynosa, puede tener la certeza que, con mayor empeño seguiré adelante, hasta que la Presidente Municipal de esta población fronteriza, “justifique en que gastó o que destino le dio” a los más de 176 millones de pesos o bien que la autoridad judicial en turno, obre con pleno apego a derecho, contra la edil y todos aquellos actores involucrados en este presunto affaire millonario.

LA DENUNCIA expuesta ante la Fiscalía Anti-corrupción, se persigue de oficio, abundó en la entrevista la legisladora de Morena, detalle por el cual dijo “ya no habrá tregua, ni marcha atrás”, porque este es un tema de interés para las familias de Reynosa, las que, por supuesto, deberán darse cuenta que Maki Ortiz y algunos de sus colaboradores (as), no han hecho o no han venido haciendo bien su trabajo, porque “donde no hay transparencia hay corrupción” y esto, por consiguiente, la autoridad judicial, lo tendrá que poner muy en claro.

HOY “los tiempos en política, son distintos”, expresó la Diputada Edna Rivera y por esta razón fundamental, la alcaldesa Maki Ortiz, deberá entender que “esto no es un juego”, es un tema serio, de responsabilidad, seriedad, respeto y de fecundo y creador trabajo y si la Presidente Municipal, obró con ligereza en el manejo de los recursos de la cuenta pública 2018, repito, “pensando en que no pasaría nada”, está rotundamente equivocada, porque sépase y entiéndase que, “los espacios públicos son para servir” y manejar los recursos con honestidad y transparencia y no para agenciare los dineros del pueblo que gobierna, por lo que de haber incurrido, en este tipo de detalles complejos, la Doctora Ortiz Domínguez, pude estar segura que, “su situación legal es delicada”.

HAY QUE HACER hincapié para señalar que, las familias de Reynosa, “no merecen ser objeto de la mentira, ni el engaño. Y menos ser traicionadas por quien gobierna este pueblo, porque fue la gente, de todos los círculos sociales de esta ciudad, las que le dieron el voto a la Dra. Maki Ortiz Domínguez para que esta llegara a la Presidencia Municipal. Y si la doctora trae encima “un affaire millonario”, como lo denuncia la Diputada Edna Rivera López, eso deja entrever que la alcaldesa, de manera ruin e inaceptable, ha engañado al contexto ciudadana reynosense, y por eso, muchas o miles de obras de bienestar social, no han llegado hasta los más recónditos lugares de esta pujante comunidad fronteriza. Pues los hechos así lo muestran, porque muchas colonias de Reynosa están en medio de la inmundicia y la promiscuidad social.

POR LO que finalmente les diré, ahora que la Diputada Edna Rivera López con gran valor moral, ha acusado formalmente ante la Fiscalía Anti-corrupción de Tamaulipas, a la gobernante municipal de Reynosa Dra. Maki Ortiz Domínguez, este tema “ha levantado enorme ámpula” en todos los círculos políticos de Reynosa y de todo el estado, porque la postura de la legisladora denunciante, “es la de llevar el caso hasta las últimas consecuencias”, por lo que de no aclarar o justificar este affaire millonario la alcaldesa de Reynosa, tengan la plena certeza que en el corto lapso, habremos de ver a Maki, “sentada en la banquillo de los acusados” o bien “huyendo de la justicia”. Y que quede claro que, esta acción penal en su contra, “no será por cacería política”, sino “por presuntos actos de corrupción”.

Por hoy es todo y hasta mañana.

Para sugerencias y puntos de vista en general al email:

[email protected]

Visits: 172 Today: 172 Total: 324000