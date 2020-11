T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

DIPUTADO ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO, “ENEMIGO DE LOS TAMAULIPECOS”.

TODO PARECE indicar que el Diputado Federal de Morena, que representa al Distrito de (Madero-Altamira) Erasmo González Robledo, “está convertido en un verdadero enemigo” de las familias tamaulipecas, al señalar irresponsablemente que, Tamaulipas, solo tendrá una reducción del 2% del gasto federalizado, remarcando que, “es la entidad que menos disminución tiene”, pero no basta con decir eso, porque lo esencial es que, “al estado, se le deben enviar, los justos y equitativos recursos” para que los mismos lleguen a las familias que menos tienen, eso sería lo idóneo, pero al legislador González Robledo, “más le importa ajustarse” a atender “la injusta disposición” del Gobierno Central y “no apoyar a las familias tamaulipecas” que fueron las que, le dieron el voto para él, estar donde se encuentra placenteramente.

TAMBIÉN subraya que, “de aprobare” el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2021, en los términos que aún se discuten en la cámara baja, el gasto público para Tamaulipas, pasaría de 55 mil 502 millones del 2020 a 56 mil 587 millones para el año venidero (2021), cuyo monto presupuestal evidentemente es favorable, aduce, pero a la vez admite, “representa el 2% de reducción”, cuya explicación administrativa, “es la de un político técnico” y “no la de un funcionario con real sentido humano”.

LO ANTERIOR, es porque el Diputado Erasmo González Robledo, debe entender, razonar y por obviedad comprender que, “Tamaulipas requiere de lo indispensable” para el bienestar de las familias de todos los rincones del territorio tamaulipeco y, les vaya mejor y, naturalmente, “no se les deje a la deriva”, como ha venido sucediendo, cuyo detalle, es altamente desastroso.

PERO ESTE importante punto de vista, el Diputado de Morena Erasmo González Robledo, en su vaticinio, “no lo toca para nada”, con lo que se evidencia, como un representa impopular e irresponsable, porque simplemente, no muestra la menor intención de luchar por el bien de las familias que el mismo, representa allá en el sur del estado. Y aun con este tipo de exposiciones descabelladas, “pretende buscar ser candidato a Gobernador de Tamaulipas”. ¡Qué incongruencia! en esto coinciden quienes conocen de las básicas demandas de las familias, más ahora que, el país se encuentran ante el riesgo y peligro de la pandemia, por lo del Covid 19.

Y LO PEOR es que el Legislador Federal González Robledo, sin empacho alguno, manifiesta que, “Tamaulipas, es uno de los estados que menos mal le va en el país”, porque es la entidad, con menos decremento económico. Con lo cual se confirma, la ligera forma de pensar y actuar de este político que, en el Congreso de la Unión, “está para atender las decisiones del Gobierno Central” y “no atender, las más elementales necesidades de las familias tamaulipecas”, ¡que lamentable!, porque todo representante popular, tiene la ineludible obligación de velar por las necesidades de sus representados y, no estar del lado de quiénes tienen como propósito político, adoptar posturas de venganza o caprichos políticos erróneos.

EN OTRA parte de su ligera exposición, el Diputado Federal por Madero y Altamira González Robledo, dijo que, el proyecto de decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación, para el Ejercicio Fiscal 2021, en el cual se contempla “un gasto neto” de 6 billones 295 mil 736 millones 200 mil pesos, tiene un componente muy importante que, “es la atención a la salud”, con la aportación de más del 9% del referido monto.

ESTO, por supuesto que lo habremos de ver, porque “del dicho al hecho al mucho trecho”, porque actualmente, es lamentable que el Gobierno de la República, “pese a las pomposas promesas ofrecidas”, en la mayor parte de los núcleos ejidales de todo México, “no estén operando los centros de salud”, los que están cerrados en su mayoría, eso lo saben, pero el Diputado Federal Erasmo González Robledo, “ni de chite menciona esta aguda situación”, porque el Gobierno Central, a ciencia cierta, no ha tenido la menor intención de incorporar al servicio de las familias de los sectores rurales, esos centros de salud tan necesarios e indispensables,

SOBRE ESO, deberían hablar con toda claridad los Diputados Federales, pero no lo hacen, ni lo harán, porque saben que, hablar en tal sentido, sería ir en contra de lo que, “como pauta les marca, quien manda en el país” y obviamente, sería tanto como “cavar su tumba política”, cuyo detalle, lo señalamos, porque hay muchas cosas en todo México que, el Gobierno Federal, no las ha cumplido, pero de eso, no hablan los sumisos legisladores de MORENA, PES y PT, como tampoco hacen hincapié, respecto a que los apoyos que tanto presumen estar entregando a familias humildes, “no están llegando a las gentes del proletariado” que radican en los lugares más alejados del país, cuyo detalle, también deberían atender los Diputados Federales, pero sobre esto, “se hacen de la vista gorda”, y decirles esto, no es ofenderlos, porque es la cruda realidad.

Por hoy es todo y hasta mañana.

Para sugerencias y puntos de vista en general al email:

[email protected]