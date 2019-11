Gaceta.

Por: Raúl Terrazas Barraza.

Diputados abandonan sesión.

Ante los reclamos de los panistas sobre la desaparición del Seguro Popular y la poca respuesta en asuntos de seguridad, en la sesión del Congreso del Estado, los legisladores del Partido Regeneración Nacional se retiraron de sus curules poco antes de que concluyera el orden del día, de tal forma que, debió anotarse como inconclusa.

En el momento que dejaron el recinto Legislativo, estaba en la tribuna el Diputado Gerardo Peña Flores, a quién en acto seguido, todos sus compañeros del PAN acudieron a respaldar de pie a su compañero, quien desde el micrófono deseaba a los regeneracionistas que les fuera muy bien, pero, en un tono de reclamo, porque dejaban de trabajar para no responder a las interrogantes de los Diputados que estaban en contra de que no haya seguro popular.

La actitud de los Diputados del partido en el poder Federal, se originó en el momento que una de ellas, Carmen Cantú Villarreal habló pestes del seguro popular y algunos del PAN le reclamaron, así que, para no escuchar los argumentos de los panistas, mejor recogieron sus cosas de la curul y se fueron, algo que quizá no se esperaba.

También apareció otro tema en la sesión, el del gobierno amoroso del presidente Andrés López Obrador, que puso sobre la mesa la Diputada Edna Rivera López y que, fue motivo de controversia, cosa que también molestó a los regeneracionistas y por ello, se fueron todos en fila del salón de reuniones plenarias.

Fue notoria la ausencia de los legisladores priístas, cuya mini-bancada preside Yahleel Abdalá Carmona, ni su compañero Florentino Sáenz Cobos ni la Diputada Olga Garza Rodríguez, por tanto, sin ellos y con la inasistencia de la Diputada por Victoria, María del Pilar Gómez Leal, cuando regeneracionistas se salieron la sesión se disolvió.

Pareciera que los de la mini-bancada se hubiesen puesto de acuerdo con los pejistas, aunque, no es de creerse, porque traen bien marcadas sus diferencias, tanto por el presupuesto de egresos de la federación, como por el constante asedio de quienes están en el poder sin ser mafia y mantienen contra la qué si lo fuera, una actitud de ataque.

Queda mucho tramo para que los Diputados de las cuatro fracciones del Congreso del Estado caminen juntos, por tanto, las diferencias surgidas esta semana, tienen que superarse y sobre todo saber muy bien el terreno que pisan hacia el interior de su propia bancada los regeneracionistas, en virtud de que, la Diputada Rivera López, podría quedar despojada de su liderazgo en menos que canta un gallo ya que, a propuesta de la nunca bien ponderada Carmen Cantú Villarreal se efectuó el abandono de la sesión.

Respecto a la ausencia de los priístas en la Plenaria del Congreso del Estado, tuvo que ver con actividades inherentes a su partido, porque la Diputada Abdalá Carmona, que será relevada en la presidencia del comité estatal, fue designada como vicepresidenta de uno de los cuatro espacios que hay en la Conferencia Nacional de Legisladores Locales Priístas que preside desde este miércoles el Diputado Francisco Reynaldo Cienfuegos Martínez.

Los nuevos dirigentes de esa organización presentaron su protesta ante el dirigente del PRI en el país, Alejandro Moreno Cárdenas

En tanto que Sáenz Cobos, es parte del uno de los sectores de ese mismo partido, el campesino, así que, debe estar metido en el proceso de unificación de los hombres del campo, para que, actúen en consecuencia, una vez que se concrete la designación de las fórmulas que participarán en la elección de la dirigencia.

Hicieron falta para ver hacia dónde se canteaba la balanza, sin embargo, sus actividades de partido en horas de trabajo en el Congreso del Estado, les salvó de enseñar el cobre.

Los otros.

El alcalde de Victoria, Xicoténcatl González Uresti, obtuvo la autorización de su Cabildo, para que viaje a reuniones internacionales que se llevarán a cabo en Estados Unidos y Canadá y que, tienen que ver con la internacionalización de la capital del estado.

En su intervención para que le dieran permiso, el titular del Ayuntamiento dijo irá a gestionar proyectos relacionados con el agua para uso y consumo humano, el cuidado del patrimonio, el modelo de proyectos para ecosistemas, otros más de innovación y algunos de planeación urbana, con los cuales se beneficiará a los ciudadanos del municipio.

Ya en alguna ocasión el alcalde estivo en Los Cabos, Baja California Sur, en reuniones similares y debe de acudir a las de los dos países del norte, porque tiene avanzadas las negociaciones que le permitirán obtener recursos para el año que viene.

Cierto es que, ante el negro panorama presupuestal que se advierte para el 2020, debido a los recortes que impondrá el Gobierno de la República, tiene su valor que el alcalde victorense voltee la vista hacia otros rumbos, quien quita y que, porque en otros lares se den cuenta de la forma en que se hacen las cosas por acá, se resuelvan proyectos interesantes a favor de la capital de Tamaulipas y de sus ciudadanos.

De inmediato se dijo que González Uresti, tendrá una comitiva reducida, incluso, hasta hubo comentarios en el sentido de que hace poco más de un año, no pudo viajar a Europa, porque los pobladores no estuvieron de acuerdo, situación que manifestaron a través de medios de comunicación y redes sociales, pero, en esta ocasión a lo mejor sólo pedirán que transparente los recursos con los que viaje y no habrá lío.

En tanto, allá en la Cámara de Diputado Federal, dónde que hay y que no hay sesión para analizar el asunto del presupuesto de egresos del 2020, los Legisladores del Movimiento Ciudadano, entre los que está Mario Ramos Tamez de Victoria, estarían en la sesión bajo protesta, en virtud de la inconformidad que tiene esa bancada por las dallas normativas que ha presentado el proceso de análisis del presupuesto.

Eso dijo el Coordinador de los Diputados de ese partido, Tonatiuh Bravo, quien además ha señalado que no existe dictamen de por medio para el trabajo legislativo, de manera que sí estarán en la sesión, pero, tipo los experredistas, bajo protesta, situación que significa que no avalan aquello que allí suceda sobre el tema.

En cuánto haya tomado forma el asunto de los prospectos al comité estatal del PRI, se aclarará que la secretaria general que tiene a su cargo José Benítez Rodríguez, será ocupada por la regidora y excandidata a Diputada Federal, Alejandro Cárdenas Castillejos.