T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

DIPUTADOS DE MORENA, DEBEN PENSAR EN EL PRESENTE Y APOYEN A LA GENTE Y, NO LO HACEN.

LO QUE ME PARECE una real incongruencia es que, “los Diputados de MORENA”, Federales y Locales, “carecen de masa encefálica” o de plano “son netamente convenencieros y mercenarios”, porque simple y llanamente, “no piensan en el presente, sino en el futuro”, pero para justificarse cuando balbucean. Por ejemplo, todos nos preguntamos: ¿Porque los Federales, se autorizaron una alegre navidad, de 328 mil pesos?, cantidad que por cierto ya recibieron, lo que por obviedad, “les permitirá a estos gandayas, pasársela muy bien en familia”, disfrutando de las fiestas decembrinas y las fin de año, con dinero que es del pueblo.

Y FÍJENSE BIEN, “siendo mayoría los Diputados de Morena, allá en San Lázaro, bien pudieron no autorizarse “la formidable navidad económica”, quedando muy claro que, tales legisladores Morenos, “no pensaron en el pueblo, sino en el beneficio propio” y aun así, con marcado cinismo, pregonan a grito abierto “SER PROMOTORES DE LA AUSTERIDAD REPUBLICANA”, cuya cuestión, en mi punto de vista, “esto, no es más que un vil mentira y engaño” al pueblo de México, obrando en contra de los preceptos expresados por el propio Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, que son “NO MENTIR, NO ENGAÑAR Y NO ROBAR”, peso eso a los Diputados de Morena, “les valió sorbete”.

QUEDANDO claro en este escenario que, “el Partido Morena y sus vasallos”, como ya lo he dicho en aportaciones pasadas “SON MÁS DE LOS MISMO”, me refiero a que son corruptos y hasta peor, porque los legisladores de los gobiernos neoliberales anteriores, del PRI o del PAN, en efecto, “fueron cínicos y gandayas” y en su momento “los señalamos aquí con índice de fuego” y se quedaban callados, pero no presumían, ni se jactaban “ser honestos, trasparentes y comprensivos”, como hoy lo hacen sin tal descaro, “la gama de bandidos incrustados en Morena”, porque, repito y reitero que, los Diputados de Morena, al ser mayoría en el recinto de San Lázaro, bien pudieron “no aprobar los 328 mil pesos” de navidad para los 501 legisladores y esos millones de pesos, mejor debieron ser invertidos en obras de infraestructura que, le hacen falta a los mexicanos. Pero de eso no hablan, para nada, los muy insensatos legisladores Morenos..

MORENA, aunque lo nieguen, “es un partido infestado de políticos sátrapas”, porque muchos de “los delincuentes de cuello blanco” que operan en este organismo político, son individuos de muy mala reputación política, porque anduvieron en los demás partidos y todo el tiempo, “comulgaron con los emblemas de la corrupción y la impunidad”, con cuyos flagelos, el Presidente de la República, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, dijo “no comulgaría con estos agravios”, pero su gente, es decir la gente de MORENA, en su mayoría, son parte y esencia de oportunismo político y esto hoy, a nivel nacional está siendo plenamente comprobado.

PORQUE FUE MÁS importante para la mayoría de los Diputados de Morena, “tener dinero del pueblo para obviamente, pasar una maravillosa navidad”, sin que les haya importado en lo más mínimo como la pasará la gente humilde durante estas fiestas, porque aún tenemos “millones de familias en pobreza extrema” y eso “el nuevo Gobierno Federal, no puede negarlo y menos refutarlo”. Por ello, me parece insensato que, políticos como los de Morena, insistan en ser honestos, porque la verdad, son más mercenarios y malandros que los pasados, “a lo que, por supuesto, no defiendo, ni justifico”, porque también “no cantaban mal las rancheras”, como se dice “en el argot político mexicano”.

PERO LO QUE, si me parece inexplicable, es que, los Diputados de Morena, quieran “equipararse con un religioso con sotana, dirigiendo el sermón en una iglesia”, eso la verdad, “no tiene perdón de dios”, porque si nos profundizamos respecto, “a saber de dónde provienen” los Morenos legisladores federales y locales, podremos llegar a la conclusión, que entre los referidos Diputados, “hay hasta defraudadores y huachicoleros”, mismos que la gente aquí en Tamaulipas, como en todo México, ya los tiene bien identificados.

EN CONSECUENCIA, podré comentarles que, “los Diputados Morenos, por nada del mundo “deben andar queriendo aparecer como gente de pueblo”, porque la mayoría de estos Morenos ex priistas, ex panistas y de otros partidos, son individuos, manchados por la corrupción y la impunidad. Por ejemplo: de los 9 Diputados Federales que tenemos en Tamaulipas, nos preguntamos, ¿cuál de ellos es Moreno de genuino origen político?. Podrían decir eso Armando Zertuche Zuani, Mario Alberto Ramos Tamez, Olga Juliana Elizondo, Adriana Rodríguez o el ex aduanal Héctor Joel Villegas “el Calabazo”. A cuya interrogante sería bueno nos respondieran, los citados Diputados, pero no lo van a hacer, porque simplemente “no les conviene”.

Y PARA COLMO de males, de los Morenos diputados, estos en Tamaulipas, “tienen como asesor” en el Congreso, al célebre agresor de homosexuales JORGE OSVALDO VALDES VÁRGAS, sujeto identificado como “quien se quedó con una suma millonaria” que le entregó el INE, por haber sido de candidato a Gobernador por el PRD y ahora anda en MORENA; cuyo tema, creo habrá de salir a relucir y al que, Valdés, tendrá que responder, para que acuda ante las autoridades correspondientes, “a que justifique la lana que no regresó” y sino la regresó, surge la sospecha de que se la robó. Y además este pelafustán perredista, presume ser el asesor de la Diputada de Morena, Carmen Lilia Canturosas Villareal, y si tiene esa comisión, es porque el hermano de esta mujer, ex alcalde de Nuevo Laredo, Carlos Canturosas, lo mandó orientar a su hermana que es legislador “gracias a tómbola”.

AUTORIZA MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO 16 MIL 500 BECAS ESCOLARES

CUMPLE COMPROMISO Presidente Municipal Enrique Rivas con estudiantes de los diversos niveles educativos al aprobar un total de 16 mil 500 becas para el ciclo escolar 2019-2020, los resultados de la convocatoria ya están disponibles a través de la página de gobierno municipal y las tarjetas se entregarán en febrero.

“LA PRINCIPAL prioridad del gobierno municipal es la educación. Les informo que ya quedaron aprobadas las becas, herramienta fundamental para que nadie se quede sin estudiar.

NOS PROPUSIMOS otorgar más estímulos económicos que el ciclo escolar anterior y lo logramos”, comentó Rivas Cuéllar.

EL SECRETARIO de Educación, Cultura y Deporte, Miguel Jáuregui, mencionó que los resultados se pueden consultar en la página www.nld.gob.mx en el apartado de ‘Becas’, ingresando el número de folio que recibieron al momento de realizar la solicitud. El sistema arrojará el estatus en que se encuentra, autorizado o rechazado.

TAMBIÉN SE puede consultar a través de la App YoNLD 4.0 que se puede descargar de forma gratuita en dispositivos móviles.

“SE CUMPLIÓ el compromiso del presidente municipal Enrique Rivas de incrementar el número de becas, y para este ciclo son más los alumnos beneficiados que los del ciclo anterior”, comentó Jáuregui.

SE AUTORIZARON 850 becas de Educación Especial, 12 mil 350 de la beca NLD y 3 mil 300 de Excelencia.

CON ESTE ESTÍMULO se beneficia a 8 mil 156 alumnos y alumnas de primaria, 3 mil 548 de secundaria, 2 mil 212 de nivel medio superior, 2 mil 18 de universidad y 111 de posgrado que se suman a las 150 becas culturas y 395 deportivas

JÁUREGUI destacó que el siguiente paso es la entrega de tarjetas que se realizará la primera semana de febrero en el Poliforum La Fe.

RECONOCE ALMA LAURA AMPARÁN GESTIÓN DEL GOBERNADOR CABEZA DE VACA PARA REPARAR PUENTE VEHICULAR

LA PRESIDENTA municipal de Altamira, Alma Laura Amparan Cruz, destacó la importante gestión del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de la Federación para la asignación de 250 millones de pesos que se aplicarán en la reparación del paso a desnivel de la carretera Tampico-Mante con el Libramiento Altamira-Puerto Industrial (conocido como el “puente roto’’).

DETALLÓ QUE en su momento su gobierno se sumó a las peticiones hechas para restaurar ese puente, debido a los múltiples accidentes vehiculares que se han registrado desde su inauguración en el año 2010 (varios de ellos de funestas consecuencias), así como los problemas de seguridad vial que representa en la actualidad esa infraestructura.

“NUESTRO gobernador Francisco García Cabeza de Vaca no dejó ni un momento de gestionar este punto tan importante para Altamira y la zona conurbada; ya van a iniciar los trabajos como deben ser para que ese puente sea rehabilitado, era muy necesario ya no queremos que se pierdan más vidas y que haya más accidentes en ese puente”, precisó.

INDICÓ QUE se reforzará la infraestructura para que no presente problema, y el resto será rehabilitado por completo, añadiendo que el municipio designará una comisión para revisar junto con el Estado que se lleven a cabo los trabajos de manera correcta.

ANUNCIA CHUCHO NADER DESCUENTOS EN EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL

AL CELEBRAR la cuadragésima primera sesión ordinaria de Cabildo, encabezada por el Presidente Municipal Chucho Nader, Síndicos y Regidores del Ayuntamiento de Tampico aprobaron la aplicación de un 15% de bonificación en el pago del impuesto predial aplicable al mes de enero de 2020.

La medida tiene la finalidad de contribuir a la economía de las familias tampiqueñas e incentivar la recaudación fiscal, con el propósito de obtener recursos para optimizar los servicios públicos y ejecutar nuevas obras de beneficio social.

CORRESPONDIÓ al Secretario General del Gobierno local, Arturo Bazaldúa Guardiola, explicar que la solicitud de esta bonificación fue presentada por la Secretaría de Finanzas y forma parte de los estímulos que el Ayuntamiento ofrece a los contribuyentes para facilitar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

RECALCÓ que la bonificación del 15% tendrá vigencia del 1 al 31 de enero del próximo año.

ASIMISMO, Síndicos y Regidores aprobaron un 50% de descuento en el pago del derecho mensual por concepto del rezago que en este rubro presentan los locatarios de los mercados temporales, tablitas, gastronómico, Benito Juárez y Miguel Hidalgo.

EL DESCUENTO aplica exclusivamente en los pagos que se encuentren en situación de rezago y tendrá una vigencia del lunes 16 de diciembre al sábado 29 de febrero de 2020.

