DIPUTADOS DE MORENA DEJAN PLANTADO AL PUEBLO TAMAULIPECO

Una lección bastante grande nos han dado los estadounidenses en las elecciones recién celebradas con un ejercicio democrático donde se dejó ver el gran poder de cada estado de la unión americana, es decir que la planeación, organización y ejecución la llevo a cabo el gobierno de cada entidad, con las facultades obviamente que da la constitución sin injerencia de partidos o del presidente mismo.

A eso se le llama independencia y división de poderes; el presidente de nuestro país AMLO, debe aprender y dejar el centralismo que maneja y respetar y oír a cada estado dejando de polarizar a la población cansada ya de sus conjeturas absurdas y paranoicas.

AML0 no quiere felicitar aun a JOE BIDEN, hasta que terminen los los temas legales, dice no querer ser imprudente y que no se puede actuar, añadió querer ser respetuoso de la autodeterminación de los pueblos y del derecho ajeno, esperar a que legalmente se resuelva el asunto de la elección de Estados Unidos.

México no solo es el vecino del sur de Estados Unidos. Su vínculo también incluye una fuerte relación en temas humanitarios, como la migración; económicos, como el nuevo tratado comercial (T-MEC); de seguridad, como la cooperación en temas de narcotráfico. Y la lista sigue y sigue. De los 60 millones de hispanos que hay en Estados Unidos, 36 son mexicanos. Mientras que México es el hogar de un millón y medio de estadounidenses

Para el Dr. EDGARDO BUSCAGLIA, académico de la Universidad de Columbia y prestigioso experto en temas de economía y leyes, todo esto es consecuencia de las “raíces autoritarias y demagógicas” que, él considera, han tenido desde siempre los gobiernos mexicanos, incluido el actual. Entonces ahí apunta al entendimiento que LOPEZ OBRADOR ha tenido con DONALD TRUM.

Todavía en medio de la pandemia del coronavirus y de la crisis económica que desencadenó, la décima edición de El Buen Fin tendrá algunos cambios, aunque nos comentan que muchos aspectos se mantendrán.

Por ejemplo, entre las novedades destacan las medidas sanitarias en los negocios y que la duración del evento pasa de cuatro a 12 días. Otras diferencias son que habrá más ventas online que presenciales.

A los trabajadores del gobierno les adelantarán 50% de su aguinaldo y el SAT sorteará 500 millones de pesos entre quienes compren con tarjetas.

El pago de aguinaldo es un derecho constitucional que tiene todo trabajador, y este debe de entregarse antes del 20 de diciembre, dijo el Secretario del Trabajo, MIGUEL ANGEL VILLARREAL ONGAY, al referirse al programa de “Exhorto, Verificación y Asesoría en los Centros de Trabajo”, que lleva a cabo el Gobierno de Tamaulipas, con el objetivo de que se respeten los derechos laborales de los trabajadores.

Personal de la Dirección de Inspección y Previsión Social, ubicados en los diversos municipios del estado, llevan a cabo visitas a establecimientos para solicitar la documentación que acredite el pago de las utilidades correspondiente al ejercicio fiscal 2019 y al cumplimiento de las medidas de seguridad y salud en el trabajo, exhortando al pago oportuno del Aguinaldo 2020.

Las empresas que incumplan con los pagos, pueden hacerse acreedoras a sanciones que van desde los 50 a 5 mil salarios mínimos, e invitó a los trabajadores, acercarse o llamar a los teléfonos (834) 318 1037 o 800 821 2110, donde podrán ser asesorados y atendidos por personal de la Procuraduría General de la Defensa de Trabajo y la Dirección de Inspección y Previsión Social.

En Matamoros y Valle Hermoso la ceremonia de apertura del Buen Fin se llevó a cabo en las primeras horas de este día, en tanto en otros lugares lo hicieron de manera simultánea. La esperanza es que se mejore la economía, se beneficien los consumidores y se genere un auge de dinero a fin de mejorar el buen vivir de los mexicanos.

Matamoros en semáforo amarillo, pero las autoridades de salud, continúan realizando los operativos correspondientes a fin de que los negocios cumplan con los horarios establecidos de acuerdo al último decreto emitido el primero de noviembre del presente año.

El Secretario de Desarrollo Económico en Tamaulipas, CARLOS GARCIA GONZALEZ, anuncio que el gobernador del estado, FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA, pondrá en marcha un programa de estímulos económicos para las pequeñas y medianas empresas en el estado a fin de apoyarlas por el tema de la pandemia, este monto es bastante fuerte y a tasa de interés muy accesible.

Este programa de apoyos denominado PYMETAM será ha dado a conocer en breve para que la ayuda pueda servir a los comerciantes durante esta temporada donde la derrama económica podría verse reflejada debido a los aguinaldos.

Este lunes el gobernador, FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA, sostuvo una reunión con diputados federales para tratar el tema del Presupuesto de Egresos 2021.

A esta reunión, que se llevó a cabo en palacio de Gobierno, no asistieron los legisladores por el partido Movimiento de Regeneración Nacional, Morena.

El mandatario tamaulipeco de nueva cuenta se refirió a los recortes presupuestales que planea aplicar la federación a Tamaulipas durante el próximo año.

Lo anterior solo muestra un total desapego de los diputados con el pueblo y un gran compromiso con el gobierno federal ya que la reducción del presupuesto afecta a los pobladores de este estado y ante el voto de confianza que algunos le dieron a dicho partido lo mínimo que deben hacer es acudir al llamado de la autoridad que administra Tamaulipas independientemente de los colores; sin embargo todo esto muestra una falta de responsabilidad política de los diputados de Morena con el pueblo.

