Por Guadalupe E. González

DIPUTADOS DE MORENA, NO TIENEN NI VOZ, NI VOTO

SI LOS DIPUTADOS Federales de MORENA y del PES, los de “Juntos Haremos Historia”, allá en San Lázaro, “HAN SIDO SOLO, UN CERO A LA IZQUIERDA”. Porque a nadie de sus representados han podido ayudar, “pese a que hagan aracles” y ejerzan “toda clase de escenas estériles”, en el recinto legislativo, estos, repito, por más esfuerzos que hagan o buenas intenciones que tengan, “no podrán ofrecer buenos resultados a su gente”, porque sencillamente, los Diputados “no están autorizados, ni facultados, para abonarle apoyos a los electores”, que creyeron en ellos y les dieron el voto, lo que a juicio de propios y extraños, es una tristeza, porque el que manda en México, “AMLO, no los deja actuar por su cuenta” y eso, por obviedad, es antidemocrático, y por ello, los sumisos legisladores federales, no han arrojado beneficios para la gente de sus respectivos distritos del estado, cuyo detalle confirma que, “los Diputados emanados de MORENA”, no solo no sirven a los pueblos”, sino que, “están obligados a levantar la mano”, para aprobar todo lo que ordene el jerarca nacional. Y eso no es una buena señal política y mucho menos social.

POR ESTE relevante, pero lamentable motivo político, la gente de Tamaulipas, ya ha reflexionado y sabe que, “VOTAR POR MORENA”, SERÍA VOTAR EN FAVOR DE “QUIENES NO TIENEN MANERA DE AYUDARLOS”, pues los hechos así lo muestran, dada la indiferente posición de los Diputados Federales Morenos, los que, evidentemente, “no saben qué hacer”, porque en esencia, “no están en condiciones de servir y ayudar a su gente”. Y de oponerse o negarse a hacer caso a la orden superior, de quien manda en el país, sería tanto como, “convertirse en enemigos de quien en México lleva la batuta gubernamental”. Eso, ya lo ve y lo comenta la gente en todos los rincones del estado y del país.

POR LO QUE, ante el escenario electoral del próximo domingo 2 de junio, las familias engañadas de todos los estratos sociales, de Tamaulipas y México, tendrán que analizar de manera profunda “la emisión de su voto”, PARA NO VOLVERSE A EQUIVOCAR y así, “evitar sufrir el dilema en el que actualmente se encuentra el contexto ciudadano”, porque repito, “tener Diputados Federales sin facultades, paya ayudar a su gente, eso, es igual a nada, ¿O NO?.

Y POR ELLO, creo que, “votar por Morena para Diputados Locales”, sería exactamente el mismo perjuicio para la gente, como ya lo comentan las familias en toda la geografía nacional y estatal, cuya cuestión, desde un punto de vista sensato, es muy lamentable, porque sépase y entiéndase que, la población, aparte de que de que vota, “para cumplir con el deber cívico ciudadano”, también vota para tener a verdaderos gestores, o buenos representantes populares en los Congreso y, NO TENER AHÍ, “A DIPUTADOS AGACHONES Y SERVILES”, como se ven los legisladores de MORENA y del PES allá en México.

GOBIERNO FEDERAL, YA QUITÓ PROSPERA, GUARDERÍAS Y EL SEGURO POPULAR.

OTRO PROBLEMA más para la gente, es que si en México, el Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, ya ordenó quitar “los apoyos de PROSPERA” a millones de familias humildes y a la vez, “eliminó cruelmente LAS GUARDERÍAS INFANTILES” y, ya ha acabado con “EL SEGURO POPULAR”, eso habla de que, con este nuevo Gobierno de México, el mal llamado de “la Cuarta Transformación”, el país lejos de avanzar hacia la prosperidad o el éxito, tristemente, “SEGUIRÁ CAMINANDO, COMO LOS CANGREJOS”, cuyo agravio o perjuicio, ya lo ha venido observando detenidamente la gente de todos los rincones de la geografía nacional y tamaulipeca.

DECIRLES esto, no es estar contra MORENA, porque de los perjuicios a los que aquí hacemos alusión, el pueblo tamaulipeco, está plenamente enterado, pues el problema de los referidos agravios, ESTO YA, “ES UN SECRETO A VOCES”. Porque simple y llanamente, la ciudadanía, sabe que en este nuevo régimen Obradorista, “LES ESTÁ YENDO PEOR DE CÓMO ESTABAN”, en los gobiernos neoliberales pasados, los que sin duda, “no fueron una perita en dulce”, porque estaban plagados de corrupción e impunidad y eso, naturalmente, no se puede negar, como tampoco se puede ocultar que, “EL GOBIERNO DE MORENA, ni es la cuarta transformación y tampoco es la solución a los perjuicios sociales”, que enfrentan las familias proletarias. Porque ahora resulta que, “AMLO, DE GOLPE Y PORRAZO”, ha decidido acabar con tantísimos beneficios que recibía la gente.

PERO ESO no es todo, porque a juicio de analistas políticos nacionales y extranjeros, “lo que está pasando en el Gobierno Federal, es algo meramente terrible”, pues también se ha decidido, “ya no enviar los medicamentos indispensables a los hospitales del IMSS y el ISSSTE” y hacer eso, “ES UN ACTO CRIMINAL QUE LACERA LA SALUD” de las familias humildes, principalmente, cuya decisión no es más que, la prueba infalible, de la irresponsabilidad política y social de quien, lamentablemente, con otro tipo de mentalidad, dirige los destinos de los estados y municipios en la República Mexicana.

POR TAL MOTIVO, los pueblos de Tamaulipas al estar conscientes, “DEL MAL GOBIERNO QUE LLEVA MORENA A NIVEL NACIONAL” y la indiferencia de los Diputados Federales y Senadores Morenos, “LAS FAMILIAS, TENDRÁN QUE DECIDIR SU VOTO POR UNA MEJOR OFERTA POLÍTICA”, o sea una opción que bien valga la pena, porque VOTAR POR MORENA DE NEUVO, sería tanto como irse al precipicio político, porque este nuevo Partido, MAL LLAMADO LA ESPERANZA DE MÉXICO”, lo que ha venido trayendo al país, son agravios o flagelos que ponen entre dicho, por ejemplo: “la salud de las familias” y eso no es congruente.

