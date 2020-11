¡DIPUTADOS DE MORENA TRAICIONAN A TAMAULIPAS!

HIPÓDROMO POLÍTICO

POR CARLOS G. CORTÉS GARCÍA

¡Qué pena! Los Diputados de MORENA no están cumpliendo ni con Tamaulipas ni con los tamaulipecos. Sólo con quien “los manda” y con sus grandes ambiciones personales.

Enrique Rivas Cuellar ha hecho alianza con el Gobernador de Tamaulipas, pero también con la sociedad de Nuevo Laredo. (Primera Parte)

Si hoy fueran las elecciones para presidente municipal de Reynosa, Gerardo Peña Flores, va al frente de las intenciones de voto.

El #SíndicoEnemigo, Luis Torre Aliyán, vivillo desde chiquillo.

Finalmente, ocurrió lo que se preveía que iba a ocurrir: los diputados de los partidos MORENA, Encuentro Social y del Trabajo, aprobaron en comisiones el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, sesión que inició al medio día de ayer martes y concluyó la madrugada de este miércoles. Y hoy en el pleno, van a discutirse las reservas, pero el escenario es el mismo: los legisladores tamaulipecos que llegaron a San Lázaro por la coalición “Juntos Haremos Historia”, van a cumplir a pie juntillas la indicación bajada desde Palacio Nacional, ni una coma más, ni un punto menos. Para estos legisladores traicioneros, vale más tener contento a su “líder moral” que a los ciudadanos que votaron por ellos. A estos personajes les interesa más el que dirán de ellos en las mañaneras a lo que sientan y opinen los ciudadanos que les dieron su voto de confianza.

Ejemplo de ello es, por ejemplo, que en la última sesión de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, el legislador reynosense, Armando Zertuche Zuani, pasó más tiempo alabando al director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, que proponiendo proyectos inteligentes de energías limpias y renovables o buscando como traer más inversiones a Tamaulipas. De ese tamaño es el entreguismo, o miedo, o ambición, o todo junto, de los legisladores morenistas en el Congreso de la Unión.

Caso aparte merece la forma de conducirse del presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, tamaulipeco también, maderense, quien podía haber cabildeado para no haber dejado a Tamaulipas con más de siete mil millones de pesos menos en el presupuesto del estado para el 2021. Sin embargo, no lo hizo. A Erasmo González Robledo le ganó el miedo a que le jalaran las orejas desde mero arriba o le ganó la ambición porque, Erasmo, quiere ser considerado como candidato al gobierno de Tamaulipas, aunque mínimo, se conformaría con ser candidato de MORENA a la presidencia municipal de su natal Ciudad Madero. Pero con este recorte que habrá de afectar a las familias más vulnerables de Tamaulipas, y de muchos otros estados del país, está difícil que le den su voto a Erasmo y le ratifiquen su confianza. Si su papá viviera, quien si sabía de política, pero también de moral, me parece no le hubiera permitido que votara a favor de los recortes.

Erasmo y los Diputados Federales tamaulipecos de MORENA, Partido del Trabajo y Partido Encuentro Social, no midieron el impacto que su voto en contra de un presupuesto correcto para el estado de Tamaulipas, y que ha permitido en los últimos años avanzar en temas fundamentales para la entidad, como seguridad, educación y salud, tendrá consecuencias en su futuro político: ignoraron la exigencia de ciudadanos y representantes de sectores productivos, de evitar recortes para programas de infraestructura, salud, educación y salud, durante el próximo año, por el daño que estos recortes van a hacer el estado. Y un presupuesto como lo aprobaron, en contra a las difíciles condiciones económicas con que cerrará este 2020 y con las cuales llegará el nuevo año, va a impactar a todos: gobierno del estado, ayuntamientos, servicios, familias, infraestructura y más. El daño va a ser irrecuperable, por lo menos en el mediano plazo y va a tener un alto costo para el estado, las empresas, la industria y las familias.

Los legisladores de MORENA, Erasmo González Robledo y Nohemí Alemán Hernández; del Partido del Trabajo, Armando Zertuche Zuani, y Olga Elizondo Guerra; y de Encuentro Social, Adriana Lozano Rodríguez, Olga Patricia Sosa Ruiz y Héctor Villegas González “El Calabazo”, ignoraron, pues, el llamado de organizaciones civiles de la entidad que pidieron no permitir recortes a las participaciones federales destinadas a Tamaulipas. No les interesó en lo más mínimo un análisis serio y profundo de las consecuencias de los recortes ni pensaron en la sociedad más vulnerable del estado. Estos legisladores traicionaron la esperanza de los tamaulipecos.

El recorte a estados en el Presupuesto de Egresos del 2021, será de alrededor de $182 mil millones de pesos, de los cuales, más de $7 mil millones serán recortados en Tamaulipas.

Ante este terrible escenario, organizaciones de la iniciativa privada demandaron en las últimas semanas un presupuesto justo para Tamaulipas, y evitar recortes en participaciones que afectarían directamente a obras de infraestructura, salud, IMSS e ISSSTE, seguridad, el campo y otros rubros, lo que entró por una oreja a los diputados morenistas y les salió por la otra.

Pero lo más grave es que ninguno de los Diputados Federales que apoyaron la aprobación del Presupuesto de Egresos 2021, ha podido demostrar que las aportaciones federales al estado de Tamaulipas no serán recortadas durante ese ejercicio fiscal, lo que acabaría agravando más las de por sí difíciles condiciones económicas.

Los recortes realizados a Tamaulipas se estarán dando en el Ramo 28, por más de 1, 700 millones de pesos, convenios con universidades, más de 2 mil 300 millones de pesos; en educación 21 millones de pesos; salud, 15 millones de pesos; seguro catastrófico, más de 61 millones de pesos; seguridad, poco más de 150 millones de pesos; en el ramo rural quitaron poco más de 234 millones de pesos. Y a delegaciones federales en Tamaulipas, les retiraron recursos por más de 2 mil 600 millones de pesos, en dependencias como PEMEX, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado y SEMARNAT.

Lo cierto es que, a la sociedad tamaulipeca, a la gente, no se le va a olvidar esta traición y en su momento, les va a cobrar su abuso, tendrán que pagar factura. Tiempo al tiempo.

1. En una interesante entrevista, el alcalde de Nuevo Laredo, Enrique Rivas Cuellar, dijo con palabras lo que al paso del tiempo ha confirmado con acciones: “nosotros estamos haciendo alianza con el gobernador”, aunque también ha hecho una alianza ganadora con la ciudadanía y con los sectores vivos de Nuevo Laredo, lo que le valió, primero, ganar la reelección en 2018 y lograr muy buenos resultados en las mediciones que han levantado empresas encuestadoras. Le comparto la primera parte de esta entrevista.

Rivas Cuellar aseguró que “la alianza es, primero que nada, con el Gobierno del estado, y he sido muy claro en respaldar las acciones que ha emprendido el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, en la búsqueda de un nuevo pacto federal, nuevo pacto presupuestal”.

Afirmó el presidente municipal de Nuevo Laredo, que “buscamos siempre resolver los diferendos por la vía del diálogo, por la vía del respeto, por la vía de presentar los argumentos”. Sentenció que hay que dejar muy clara la importancia que tiene y representa Tamaulipas para el país, en los recursos que aporta a la federación y como impactaría negativamente una reducción presupuestal como la que se quiere aplicar en Tamaulipas, porque afectaría el desarrollo económico, social, industrial, en comercio exterior, en el campo, en el tema marítimo. “Un recorte afectará, sin duda, a un estado como Tamaulipas”.

Por nuestra parte, en Nuevo Laredo, hemos eliminado los recargos en el impuesto predial para estimular a que los contribuyentes hagan sus pagos y cumplan con sus obligaciones fiscales con el Ayuntamiento. Asimismo, presentamos una Ley de Ingresos para el 2021, que no contempla contratar deuda para el municipio, con lo que llegamos ya al quinto año de gobierno sin endeudar al municipio, porque ese fue un compromiso que hice desde el inicio de mi administración.

Además, dijo Rivas, y viendo los recortes que tendremos a nivel federal, y que nos van a pegar en seguridad, en CAPUFE y en otras áreas, la Ley de Ingresos que ya fue aprobado en el cabildo y que ya fue turnado al congreso para que sea debatido, discutido y votado, “está muy moderada, muy considerada, muy conservadora.

Para el próximo año no votaremos ningún ingreso por endeudamiento. Y estamos contemplando nada más las obras que vamos a poder realizar con el presupuesto que estamos presentando, y no dejaremos fuera ninguna obra, pero tampoco generaremos una falsa expectativa.

“Y reitero -dijo el alcalde Enrique Rivas Cuellar- no vamos a endeudar al Ayuntamiento”. Y en ello incluyó el pago de aguinaldos, tema que ya está resuelto, está cubierto “y no tendremos ningún problema porque para ello hemos logrado una administración ordenada y responsable”.

2. Déjeme y le platico que la empresa SIMO, levantó una encuesta muy interesante, y pagada por los aspirantes de MORENA a la presidencia municipal. Hay muchas cosas muy interesantes, pero lo que vale la pena destacar es que de entre todos los aspirantes marrones quien salió mejor calificado, por MORENA, fue el delegado federal José Ramón Gómez Leal. Sin embargo, quien salió mejor calificado por el Partido Acción Nacional fue el presidente de la Junta de Coordinación del Congreso de Tamaulipas, Gerardo Peña Flores.

Interesante que la encuestadora pone como candidatos del PAN tanto a Carlos Peña Ortiz y a José María Moreno Ibarra y, ninguno de los dos, ni siquiera, le hacen cosquillas a Gerardo Peña. Y del PRI ni hablar. Ni María Esther Camargo de Luebbert ni la diputada y presidenta municipal del PRI, Olga Garza. De ahí en fuera, ni el Diputado Rigoberto Ramos Ordóñez, ni Armando Zertuche Zuani, ni Jesús María Moreno Ibarra, ni Carlos Peña Ortiz tienen mucho que hacer en la carrera rumbo a la presidencia municipal de Reynosa.

Esta encuesta, pues, pone en la antesala de la presidencia municipal de Reynosa al hoy líder del Congreso de Tamaulipas, Gerardo Peña Flores.

3. Es un secreto a voces que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no quiere ni tomarle la llamada al candidato ganador a la elección en los Estados Unidos, Joe Biden, lo que podría tomarse como una descortesía diplomática. Dicen que el canciller, Marcelo Ebrard, quien le entiende muy bien al tema, no es el problema y que el atorón está en el propio criterio presidencial.

DESDE LA REDACCIÓN. Ayer martes, hubo un interesante ejercicio de votación en redes sociales, en donde dicen que “la sociedad victorense” decidió que Luis Torre Aliyán, el #SíndicoEnemigo, sea el candidato a presidente municipal en la capital de Tamaulipas. De repente, algo pasó y para la noche el marcador se había volteado en favor de Eduardo Gattas. Y en radio pasillo, se aseguran dos cosas que vale la pena comentarle: primero, que se compraron votos para lograr que ganara Gattas y segundo, que un “perverso e inteligente asesor” de Torre Aliyán, lo convenció de pagarle los likes a su adversario Gattas para que, primero ganara la consulta y luego acusarlo de tramposo y desacreditarlo, acusándolo de transa. No cabe duda que el #SíndicoEnemigo, es vivillo desde chiquillo. ¡No cabe duda! De lo que se entera uno.

