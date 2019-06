T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

DIPUTADOS DEL PAN, NO NECESITARON A MAKI PARA GANAR

LO QUE EL PASADO 2 de junio fue confirmado es que “Los Diputados del Partido Acción Nacional, “no necesitaron de la imagen, ni del apoyo” de la alcaldesa de Reynosa MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, porque está, “por lealtad a su partido” debió respaldar a los cuatro candidatos a Diputados Locales, “pero la jugó en contra” y muy especialmente, contra Alberto Lara Bazaldúa y Juanita Sánchez, pero Maki, además “anduvo picando piedra en MORENA”, aferrada para que su hijo CARLITOS PEÑA ORTIZ, “fuese abanderado Moreno” a legislador plurinominal, pero como lo dije antes, en este espacio “los mandaron a freír espárragos”, porque a la alcaldesa en ese partido, le negaron rotundamente “la petición para su vástago”.

ESTE PROCEDER de la Doctora, es la clara muestra de que, MAKI, “no trae bien puesta la camiseta azul”, porque, “si no se le conceden sus deseos y caprichos políticos”, es tan voluble que, “no le importa en lo más mínimo traicionar a su partido, el PAN; como lo traicionó con la acción a la que aquí hago referencia, porque durante todo el proceso electoral, para nada anduvo con los abanderados panistas a Legisladores, los que, “sin ella, triunfaron ampliamente” y eso, confirma que MAKI para los panistas, ha dejado de ser importante, porque electoralmente, “no la necesitan”, pues los hechos así lo muestran.

HAY QUE mencionar que en las filas azules, fue evidente la ausencia y la indiferencia adoptada ella, respecto a los cuatro abanderados del PAN, cuya posición negativa de la alcaldesa, fue precisamente porque ella, “quería a fuerza” que su hijo, fuera “candidato plurinominal” y “no de mayoría relativa”, cuya segunda opción, con muy buena disposición se la brindaba el CDE del PAN, pero como a MAKI, eso no le convenía o no le pareció “por razones que ignoro” se molestó, porque la edil reynosense, “es de las mujeres gabinas barreras” que, no entienden razones.

DIGO ESTO, porque la Doctora Maki Esther, con todo respeto, tiene que entender, razonar y por supuesto comprender que, “ella y su hijo, como cualquier militante del PAN”, como igual ocurre en los demás partidos, deben sujetarse a las decisiones partidistas y no a los mezquinos intereses personales, como creo fue lo sucedido, pero que bueno que, los candidatos del PAN; repito y reitero, ganaron limpiamente la elección, sin haber necesitado absolutamente para nada a la alcaldesa, por aquello de que ella, pensara que sin ella, no saldrían adelante, cuya experiencia política electoral, reafirma que, “el PAN en Reynosa con o sin MAKI, esta fuerte para futuros eventos” y sino “pal baile vanos”.

INCLUSO, cuando MAKI, decidió salir a acompañar a los recorridos, en horas permitidas, a los candidatos azules JUANITA SÁNCHEZ, JAVIER GARZA FAZ, JAVIER GARZA DE COSS y a ALBERTO LARA BALZADUA, fue porque consideró que, “era el momento de hacerlo para lucirse”, y hacer aparecer que por su apoyo, los abanderados azules “iban en caballo de hacienda” en el proceso electoral, cuya postura a mi juicio causó hilaridad (risa), porque, naturalmente, “fue infantil” que LA DOCTORA, pretendiera que la gente y la militancia del PAN, así lo pensaran, pero eso “nada que ver”, pues al contrario, los abanderados, (hoy ya diputados electos) en las colonias y ejidos de Reynosa, “tuvieron que aguantar vara”, por los reclamos incisivos que les hacía la gente, por culpa de Maki, debido a que la alcaldesa, “no ha cumplido la mayoría de las peticiones que prometió”, cuando ella anduvo en campaña.

LO QUE también se vislumbró durante el evento electoral que terminó el pasado 2 de junio, con “el carro completo del PAN” y por el liderazgo político del Gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, es que, “la familia azul, se vio pletórica en todo momento”, porque los Candidatos del PAN de todo el estado, fueron “bien recibidos y fuertemente arropados por las familias” de todos los estratos sociales y más por las que menos tienen, cuya cuestión fue evidente.

Y LO QUE para muchos también fue evidente en este proceso electoral, es que la alcaldesa de Reynosa Dra. Maki Esther Ortiz Domínguez, toda la campaña “TRAJO UNA CARA DE MAL HUMOR, INOCULTABLE”, primero porque en el PAN, “no le recibieron a chaleco” a su hijo CARLITOS, como Candidato plurinominal y peor cuando en MORENA, “le dieron el tiro de gracia” porque aducen que la doctora, iba con lana para negociar el abanderamiento de su vástago, para que CARLITOS por MORENA, fuese candidato pluri a Diputado, pero lamentablemente, en ese partido, a ambos “los trataron con el látigo de la indiferencia y del desprecio”.

EN ESTE ESCENARIO, creo y considero que, la Presidente Municipal (chihuahuense) avecinada en Misión, Texas, Maki Esther Ortiz, debe entender, con toda claridad que, el PAN, “partido al que le debe todo lo es”, por esta valiosa razón, “DEBERÍA SER AGRADECIDA Y NO TRAIDORA”, como ya lo ha demostrado, con lo cual también se confirma que, Maki por su mal actuar, no conoce el significado de la palabra LEALTAD, porque si fuera LEAL a su partido y, “a quien le ha tendido la mano”, no actuara en plan intransigente y por obviedad, fuera congruente en su proceder como autoridad y como militante de Acción Nacional. Pero esta señora, “traiciona por el dolor de la herida que sufre” y eso la verdad, “no se vale”, pero ella, repito, no lo entenderá jamás, porque le gana su coraje y el capricho.

PARA CONCLUIR, les diré que, el PAN por los, resonantes triunfos electorales obtenidos, “está listo para futuros eventos” y que bueno que en Reynosa, Acción Nacional, se ha consolidado, porque repito, “los cuatro candidatos a Diputados ganaron por ellos y por Acción Nacional”, cuyo partido albiazul, le ha respondido y le seguirá respondiendo a los tamaulipecos y muy especialmente a los reynosenses.

