T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

DIPUTADOS FEDERALES DE MORENA, DIERON “ATOLE CON EL DEDO A SUS ELECTORES”.

SI LOS DIPUTADOS Federales de Morena, con todo y que, “tienen el poder político, social y estructural del Gobierno Federal, (por ser mayoría en el Congreso) y pese a que, son parte y esencia de la mal llamada “Cuarta Transformación, “PARA NADA LE HAN SERVIDO A LOS ELECTORES DE SUS DISTRITOS”. Porque estos, no le han dado resultados eficaces o de tangible apoyo a las familias que, ellos representan allá en San Lázaro, “CUYA LABOR GRIS”, ha sido evidente, triste y por supuesto lamentable, para quienes votaron por ellos, pensando la gente que, estos legisladores de Morena y del PES, que eran “LOS DE JUNTOS HAREMOS HISTORIA”, cumplirían sus promesas, pero le han fallado criminalmente a las familias, a las que en campaña, les prometieron ayudarlas, pero esos buenos propósitos de estos “ineficaces Diputados Federales, no se han cumplido”. Mintiéndole los legisladores Federales a los ciudadanos, cuya postura, “ha sido un insulto a la gente que creía en estos Diputados” de Morena, mismos que, sin recato alguno, obraron “por darle atole con el dedo” a los votantes. Y eso en mi punto de vista “no se vale”.

Y SI LOS ELECTORES, creyeron y confiaron que, por llegar Morena a la Presidencia de la República, habría cambios de real bienestar social para las familias humildes, al ser este gobierno “la esperanza de México”, como pomposamente lo anunciaba en campaña el hoy mandatario mexicano ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, hoy la sociedad nacional o los electores, en su mayor parte humildes, “están decepcionados”, porque a mucha gente de bajos recursos, “el Gobierno Federal, les ha quitado el apoyo de Prospera” que, era de donde familias del proletariado mexicano, tenían para comer, pero al cortarse de tajo este beneficio, “los han dejado peor que antes”.

RECORDEMOS que, los Diputados Federales de mayoría de MORENA y del PES en Tamaulipas son: Olga Juliana Elizondo Guerra del Distrito 02 de Reynosa, mujer que con todo respeto, “no ha vuelto para nada ante los electores” que, le dieron el voto y confiaron en ella, a fin de que los apoyará, con realizar gestiones para los compromisos que, formalmente ella, contrajo cuando acudía ante las familias a pedirles el voto. Pero nomas ganó la elección y esta dama “desapareció como por arte de magia”, cuya indiferencia de esta diputada Olga Juliana Elizondo, ha creado decepción y molestia entre los votantes.

DEL DIPUTADO Federal del 03 Distrito con cabecera en Río Bravo, Héctor Joel Villegas, podremos decirles que éste, “tampoco le ha dado resultados a la gente que votó por él”. Sin embargo, éste, de perdido acude y se une a los movimientos de protesta de los agricultores y campesinos “inconformes por la falta de apoyos del Gobierno del Presidente ANADRÉS MANUEL LÓEPZ OBRADOR”, cuya postura, “el Calabazo” la adopta tal vez porque el también es agricultor y sabe que, “lo que reclaman en las protestas” sus compañeros del campo son ciertas y por esa razón, este legislador Federal, ha estado al lado de los indignados hombres del campo, cuya posición de este Diputado Federal riobravense, al menos, ha sido de comprensión hacia su gente.

DE LA DIPUTADA Federal de Morena del Distrito 4 de Matamoros Adriana Lozano Rodríguez, esta dama es otra que, desde que ganó la elección, se ha refugiado en “el anonimato” porque para nada aparece ante las gentes que votaron por ella, a las que les dijo, las representaría con dignidad, pero en la realidad, no se les han visto respuestas de fecundo y creador trabajo para su gente, eso no puede negarlo, porque esta Legisladora Federal, se la pasa mas en México y, casi no acude ante los electores, a los que tiene plenamente olvidados y netamente decepcionados. Eso lo dice la misma ciudadanía allá en Matamoros, porque ésta, “les ha quedado requetemal”, así lo dijeron varias familias, que abundaron que, Adriana Lozano, les mintió cruelmente, haciéndoles promesas, mismas que no las ha cumplido y sino pues que, “se lo demuestre a la gente que está desmoralizada”, por la irresponsable postura de la Diputada Federal de Morena.

DE ARMANDO ZERTUCHE ZUANI, también Diputado Federal de MORENA, por el 09 Distrito con cabecera en Reynosa y (parte de la región ribereña), diré que éste, es otro mega irresponsable político”, porque gracias a su verborrea “solo sirve para aventarse rollos a granel”, pues habla como si fuera “el non plus ultra” y fuera a cumplir todo lo que esboza y propone, pero en el marco de la verdad, este sujeto de baja caterva moral “es un bueno para nada”, porque a la gente que le dio el votó, no la ha vuelto a visitar y al igual que sus demás homólogos, se la pasa más en México y cuando viene, obviamente, “obra por mantenerse escondido”, porque prefiere no toparse con los electores, a los que les hizo promesas y, “como no les ha cumplido, ni les cumplirá”, por lógica, se le van a echar encima y sino pues el tiempo es el que “os dará la razón”. Y por ende, les comento y reitero que los votantes, que creyeron en MORENA, saben que, lo que hicieron con ellos los Diputados Federales, del hoy partido en el poder Federal, repito, “FUE DARLES ATOLE CON EL DEDO”.

PARA FINALIZAR, les comento que, todo mundo en las colonias y ejidos de los pueblos de Tamaulipas, así como en los demás estados de la República, donde también habrá elecciones, saben que MORENA, “NI ES LA ESPERANZA DE MÉXICO”, “ni es tampoco, la mejor oferta política” para los ciudadanos o las familias votantes, “las que están decepcionadas de los Diputados Federales de Morena” y, hasta del mismo Gobierno de Morena y AMLO.

PORQUE “a las familias humildes”, el Gobierno Federal de Morena, “les han quitado los apoyos de los programas sociales”, que era de donde millones de gentes pobres de hacían vivir, “teniendo prospera para comer”, pero ya se los quitaron y, “si los Morenos Diputados, no pueden hacer nada por ayudar a esa gente pobre”. Por esta razón, hoy los ciudadanos de Tamaulipas, “REFLEXIONARÁN MUY BIEN SU VOTO” este 2 de junio próximo. Porque si Morena en lugar de ayudar perjudica, esto que hace MORENA, “es darle a las familias atole con el dedo”. Y eso es una ofensa y por ende, es la cruda y lamentable realidad, que se vive en Tamaulipas y México. Pero lo bueno es que la gente ya abrió bien los ojos y, “lo demostrará el día de la elección” para evitar caer nuevamente, en el error de darle el voto a los que dijeron “No mentir, no robar y no traicionar” pero, YA LE MINTIERON Y TRAICIONARON A LOS PUEBLOS DEL PAÍS.

Por hoy es todo y hasta mañana.

Para sugerencias y puntos de vista en general al email:

lupeernesto@yahoo.com.mx