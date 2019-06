Gaceta.

Por: Raúl Terrazas Barraza.

Diputados hacen regalo de despedida a Fiscal General.

Ya de despedida, los Diputados locales que se pusieron a trabajar en fin de semana, porque es el fin de mes y al mismo tiempo el fin del período ordinario de sesiones y en consecuencia el fin del trabajo legislativo ordinario, sacaron el dictamen para la expedición de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado, misma que, como otros asuntos estaban guardados en el cajón de asuntos de la Comisión de Justicia.

Allí en el escritorio de la Diputada Teresa Aguilera de Salinas, está la propuesta para la designación del Fiscal Electoral de Tamaulipas, que debió resolverse en cuánto llegó y que fue enviada por el titular de la Fiscalía General de Justicia, Irving Barrios Mojica, porque era urgente debido a la realización de las elecciones locales de diputados.

Con ese proceso encima, a los miembros de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, no les preocupó que no hubiese Fiscal Electoral y como explicación solo dijeron que la presidencia de la Junta de Coordinación Política y la mesas Directiva no incluyeron en la agenda de trabajo del Pleno el análisis del dictamen de la Comisión, por eso no lo elaboraron.

La Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Tamaulipas, tampoco urge, porque la transformación de la Procuraduría en Fiscalía General, no tiene ni tendrá implicaciones sociales ni jurídicas, ya que, Barrios Mojica, hace lo mismo como Fiscal que aquello que hacía como Procurador, cambio que se suscitó hace algunos meses gracias a que el Congreso del Estado lo definió.

Respecto a que, las cosas relacionadas a la exprocuraduría y hoy Fiscalía General se hagan con lentitud ha dado lugar a comentarios en el sentido de que, el titular de la dependencia tiene desacuerdos con algunos Legisladores y obvio con los que las pueden, porque, de otra manera sus asuntos estarían al día.

Total, como este domingo hay actividad en el Palacio Legislativo, al grado tal de que, será como un miércoles normal de sesiones, habrá despliegue de acciones tanto en Comisiones, a partir de las diez de la mañana y en el pleno de las doce en adelante, ya que, la mesa directiva que tienen a su cargo las diputadas y los diputados, José Hilario González García, Brenda Georgina Cárdenas Thomae y Mónica González García, citó para sacar los asuntos pendientes y determinar el cierre del período ordinario de sesiones y el fin del trabajo normal en la Legislatura LXIII.

Para que servirá la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Tamaulipas, entre muchas cosas regulará la organización, funcionamiento y ejercicio de las atribuciones en su calidad de organismo autónomo de la procuración de justicia.

Esta Ley crea Vicefiscalías y la Fiscalía de Distrito, como unidades que mejorarán la tarea de la procuración de justicia y garantizarán la operación y apoyo de la institución.

Según la Diputada que preside la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, Teresa Aguilar Gutiérrez, con la Ley se genera el marco jurídico da amplitud y determina las obligaciones de los operadores de la procuración de justicia, para la tarea del Ministerio Público local.

Las tres Vicefiscalías, son la Ministerial, Litigación y Control de Procesos y Constitucionalidad, así como, la de Delitos Complejos y de Violaciones a Derechos Humano, que eran algo así como las subprocuradurías de la era anterior

Respecto a las Fiscalías de Distrito, serán las responsables de supervisar la investigación y persecución de delitos que no sean competencia de las Fiscalías o Unidades Especializadas y se fija la facultad al Fiscal General de Justicia, para que sea la responsable de emitir los instrumentos normativos para el funcionamiento y desarrollo de las actividades.

La estructura con función ministerial, policial, pericial y justicia alternativa penal, tendrá Unidades directivas de Asuntos Jurídicos y de Derechos Humanos, Administración, Formación y Servicio Profesional de Carrera y, Tecnología, Información y Telecomunicaciones.

En la Comisión de Justicia, se habló mucho del Plan de Persecución Penal, ya que, fue considerado como la parte sustantiva en las nuevas fiscalías, por ello hubo propuestas en el sentido de maximizarlo, pero, al final de cuentas, la mayoría de los Legisladores de la Comisión no le movieron ni una come, respecto al contenido que les fue enviado para la formulación del dictamen que hoy será presentado al Pleno Legislativo y que, seguro se aprobará como llegue.

Total que, en el último día del trabajo Legislativo ordinario, los diputados hacen un regalazo al Fiscal General del Estado, Irving Barrios Mojica, su Ley Orgánica, para que al fin comience a trabajar como Fiscal General y deje de hacerlo como Procurador de Justicia y al fin pueda sentir que es responsable de un ente autónomo y diferente, que podrá mejorar sus tareas y que, hasta podría ser percibido por la ciudadanía como una mejor institución, por aquello de que la Procu de antes, los Agentes del Ministerio Público y sus policías estaban más devaluados que una moneda de 50 centavos.

Como quiera, la Legislatura que maneja el Diputado nuevoladerense, Glafiro Salinas Mendiola, todavía no se acaba, tiene en plan la realización de unas tres o cuatro sesiones extraordinarias, incluida la del último domingo de septiembre en la cual se presentará el III Informe de Gobierno, relativo al estado que guarda la administración de la entidad y las tres primeras, para aprobar y aprobar las cuentas públicas que termine de analizar la Auditoría Superior del Estado en la que despacha Jorge Espino Ascanio y que, se supone responderá con creces a la petición de los Legisladores para sacar todo lo pendiente de su área.

El punto es que, al parecer hay la instrucción del PAN para que sus Diputados actuales no dejen asuntos pendientes a los electos que tomarán posesión de sus cargos a partir del primero de octubre, es decir, en tres meses más, así que, sesiones extraordinarias, podrían ser hasta más de cuatro, si se toma en cuenta que los Legisladores están prestos a chambear, aunque a partir de este lunes entren al período de receso normal.