            < Diputados morenistas con la “espada desenvainada”

PRESENCIA

ANA LUISA GARCÍA G.

1.- En los últimos días diputados de Morena llegaron a la tribuna con la espada desenvainada, armaron una estrategia para contrarrestar el movimiento emprendido por legisladores federales y gobernadores de filiación panista, que impulsan una defensa contra los recortes a diferentes rubros del presupuesto 2020 aún en discusión. En ese bloque que reclama mayores recursos para Tamaulipas destaca la participación del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.

En esas circunstancias es que la diputada morenista Guillermina Medina Reyes le dio su “enjuagada” al diputado Héctor Escobar Salazar con señalamientos en la aplicación de recursos cuando fue Secretario de Educación, Por su parte la también legisladora Leticia Sánchez Guillermo pidió al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, disminuir su salario y el de sus funcionarios de primer nivel.

No vamos a defender el desempeño de Escobar al frente de la SET, pero es obvio que el referido episodio es sólo de proyección mediática. Si el propósito fuera llegar al fondo de las cosas y no quedar en simple chisme palaciego, se hubieran seguido los cauces legales en busca de un esclarecimiento, o cuando menos de solidez a los señalamientos.

La realidad es que aplicar un recurso en este caso la gasolina, en actividades diferentes para los que fueron autorizados, es una mecánica válida que se somete al procedimiento de <cambio de programa>, algo usual en la administración pública, porque las propuestas de presupuesto son considerandos que pueden ser reorientados dentro de la misma dependencia o institución, en este caso la SET.

Por lo que se refiere a la disminución de salario del gobernador de Tamaulipas y colaboradores, la diputada Sánchez Guillermo quizá en 2017 no leía periódicos y no estaba pendiente de temas de interés público, quizá por eso ignora que antes de que el señor licenciado Andrés Manuel López Obrador ganara las elecciones en 2018, el licenciado Francisco García Cabeza de Vaca a los pocos meses de asumir el mandato en Tamaulipas, se redujo el sueldo y el de sus colaboradores de primer nivel. Y ahora, precisamente en estos meses también se hicieron más ajustes a funcionarios de diferentes categorías.

Luego de los reclamos y señalamientos de ambas diputadas vendría su defensa para las políticas públicas del presidente López Obrador, así como la mención de haber disminuido salarios a funcionarios y el propio.

Estas manifestaciones de Medina Reyes y Sánchez Guillermo obedecen a lo enrarecido del ambiente en la Cámara de Diputados donde “no pudieron” sacar adelante la aprobación del Presupuesto 2020 que tenía como límite el 15 de noviembre y que históricamente, nunca se había “atorado”,

A grado tal que se habla de posponerlo hasta el 15 de diciembre, es decir un mes más de plazo porque ese foro legislativo con mayoría morenista no ha sido capaz de tejer acuerdos con todos los sectores involucrados, el absolutismos no funcionó y no supieron tejer acuerdos ordenadamente, porque la instrucción era sacarlo tal y como lo envió la Secretaría de Hacienda o el Presidente para más claro.

Ahora lo tendrán que sacar adelante, bajo la presión de una ola fuerte de dirigentes campesinos, alcaldes, universidades, estudiantes del sistema nacional de Educación para Adultos, entre otros.

2.- Para Ricardo Monreal Ávila, la postura de los gobernadores panista (GOAN) de no reconocer a Rosario Piedra Ibarra como Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, es “mandar al diablo a las instituciones” y consideró que no es esta una decisión correcta. A lo cual la senadora albiazul Kenia López Rabadán hizo ver que esta decisión de los mandatarios obedece a la violación que Morena hizo a la Constitución al imponer a la activista al frente de ese órgano.

La senadora panista señaló que “Morena decidió violar la Constitución y recordó que sólo obtuvo 76 de 116 votos y fueron ellos los que destruyeron la CNDH”.

Al respecto hay que recordar que el propio Monreal manifestó al día siguiente de haberse declarado a Rosario Piedra presidenta de la CNDH, que sería mejor reponer el procedimiento.

Al respecto le puedo comentar que el acuerdo de los gobernadores de Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Tamaulipas, Guanajuato, Querétaro, Nayarit, Yucatán y Quintana Roo fue difundido el pasado jueves 14 y sólo el de Querétaro lo declaró en su estado.

En Tamaulipas no se ha difundido como postura del gobernador García Cabeza de Vaca, ni en lo individual, ni en bloque.

No reconocer a Rosario Piedra Ibarra como cabeza principal de los Derechos Humanos, no quiere decir que los organismos estatales no se apeguen a sus principios y cometidos, puesto que son entes independientes del mandato del Poder Ejecutivo, coadyuvantes ambos en el propósito común de defender los derechos ciudadanos desde la óptica de D.H.

Para emitir una opinión tendríamos que ver el acuerdo por escrito de los mandatarios de la GOAN, lo cierto es que Rosario Piedra llega muy cuestionada y repudiada incluso por la mayor parte de los integrantes de la CNDH cuando 5 de prefirieron renunciar y uno de ellos interpuso amparo por su ilegítimo nombramiento.

Un tema que estará dando mucho de qué hablar, además del seguimiento puntual que se tendrá sobre su actuación desde la óptica de los juristas, de las organizaciones sociales y de los especialistas en la materia de Derechos Humanos, eso sin descontar los organismos internacionales.

Es tal la reprobación a Rosario Piedra que el Presidente entró a su rescate en la mañanera de este martes.