T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

“DIPUTADOS, OBLIGADOS A ACABAR CON CANIBALISMO BANCARIO”.

ALGO QUE ME parece sensato, cauto y metódico recordar, es el tema del “Canibalismo bancario” al que hice alusión aquí en “Teclazos” el pasado 21 de agosto, digo esto, porque simple y llanamente, “las malas prácticas bancarias” en complicidad con empresas particulares”, generan caos y agravios socio económicos de muy alta envergadura a los trabajadores y a sus familias, lo que ocurre muy especialmente “en las compañías maquiladoras”, donde los obreros, al ingresar a estas empresas, “son obligados a la compra de seguros de vida” y toda una gama de aportaciones que, reducen “el de por raquítico salario” que muchos de los trabajadores perciben semanalmente.

Y SI HAGO nuevamente referencia e hincapié a este interesante tema, es en atención a “la crítica muy precisa y constructiva” del Asesor Financiero Sr. CÉSAR MUÑOZ CRUZ, residente de Reynosa, quien sin cortapisas, ni tapujos, pero además en plan candente, refiere “lo de las malas prácticas bancarias” que, obviamente, perjudican a los trabajadores”, cuyo agravio, creo, DEBE SER ANALIZADO y LEGISLADO de manera profunda en el Congreso de la Unión, para que se frene de tajo “el canibalismo bancario”, cuya práctica criminal, repito y reitero, no debe prevalecer más en este tenor, por el evidente perjuicio al salario de los obreros.

POR TAL MOTIVO, me parece extraordinario lo que expresa, (en su escrito dirigido a este espacio), el asesor y consultor financiero Muñoz Cruz, quien aduce que, para que se erradique este lamentable “ZARPAZO ECONÓMICO” a los trabajadores, debe “CONSTITUIRSE UN FRENTE COMÚN” y con ello, “exigir paren los abusos” a los que aquí hacemos referencia, cuya cuestión, “deben tomarla muy en cuenta los DIPUTADOS FEDERALES” por Reynosa ARMANDO ZETUCHE ZUANI y el de Rio Bravo “EL CALABAZO” HÉCTOR JOEL VILLEGAS y en general todos los 501 legisladores que conforman el Congreso, cuyo detalle, hasta hoy en día, no lo hemos visto, tal vez porque acaban de iniciar sus labores legislativas o esto, de plano no les interese, pese a la importancia de evitar estos abusos bancarios, cuyo freno a mi juicio, “sería muy saludable su erradicación” y por tanto, considero que los legisladores, “como representantes populares”, tienen la ineludible obligación de defender a los obreros. Cuyo tema, lo seguiremos viendo muy de cerca.

EN LA COLUMNA del pasado 21 de agosto, dije que, “los Bancos, obran al estilo caníbales y aves de rapiña” cuyo encabezado y contenido a juicio del agente de seguros y asesor financiero César Muñoz Cruz, “me quedé muy corto” y tal vez tenga razón, porque él conoce mas de los manejos en las instituciones bancarias que un servidor, por ser un profesional en este importante e interesante rubro.

Y ADUCE Muñoz Cruz, con toda la razón del mundo que, “los zarpazos bancarios” al estilo caníbales, desde siempre han existido, esto no es nada nuevo, pero nadie absolutamente le pone la atención debida a este tema, “en el que obligan al trabajador a comprar seguros de vida” o “seguros de cualquier otra índole”. Y esto lo hacen los empresarios de la maquila o de cualquier factoría, para en caso de MUERTE ACCIDENTAL Y NATURAL O LESIONES DEL OBRERO EN LA FUENTE DE EMPLEO, “ahorrarse pagos funerarios y de gastos médicos” que son obligatorios para ellos como empresa, como lo establece la ley federal del trabajo, por la relación obrero-patronal.

POR LO QUE ahora que, la mayoría de los Diputados Federales en el Congreso son de MORENA y estos, buscan el bien del pueblo y no la desesperanza, veremos si ellos obran en consecuencia y legislan “PARA FRENAR DE TAJO”, los abusos y la criminal tolerancia de las empresas y el oportunismo de las instituciones bancarias, lo que a mi juicio es un perjuicio a los trabajadores”. Abusos que son una terrible pesadilla y carga económica que afecta a sus familias, porque “al descontárseles” 300 pesos semanales “por concepto de seguros de vida y otros”, es un proceder nefasto, un acto que en mi punto de vista, ya no debe predominar o prevalecer más, de cuya complicidad “Bancos-Empresas”, estaremos muy al pendiente para decir si nuestros legisladores trabajan o no por la clase obrera, la que también votó en favor de ellos.

EN ESTO, para mí, el inaceptable abuso y la complicidad de Bancos-Empresas, al paso del tiempo se ha venido suscitando porque, “los ejecutivos de las factorías”, permiten esta ilegal acción, por así convenir a sus intereses y por eso, “LOS BANCOS A CHALECO” cobran los aludidos seguros de vida a los obreros, porque eso, naturalmente, favorece a las compañías y a las instituciones de crédito (por ahorro y negocio, respectivamente), las primeras, repito, “para no pagar los servicios que implican o establecen los seguros”. Y sean los trabajadores los que, estén obligados a pagarse sus perjuicios de salud o en su caso, funerarios, cuando la obligación directa para la atención en estos servicios, valga la redundancia, son obligación de las empresas.

POR ESO me parece incongruente que este tan relevante y perjudicial tema para la clase trabajadora, esté criminalmente consumándose, “bajo los emblemas de la extralimitación empresarial del oportunismo bancario”, sin que ninguna autoridad, hasta el momento, haya obrado por impedir, este burdo y mediático proceder, detalle por el cual creo y considero que, los Diputados del Congreso de la Unión, sino han visto o analizado de manera profunda este lamentable caso, OBREN POR REGULAR los derechos de las empresas y bancos, para que, “A CHALECO”, es decir sin consultar al trabajador, ya no les impongan seguros de vida a los obreros y, ya no sigan causándole mas daño a los obreros y sus familias.

PARA FINALIZAR, les diré que, ahora que, el primero de diciembre, entre en funciones el nuevo Gobierno Federal, será importante que ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOPR, ya investido como Presidente de la República y su equipo de MORENA, que son mayoría en el Congreso, VOLTEEN A VER y analicen este contumaz agravio de las empresas y bancos, contra los obreros del país, porque “ellos son la esperanza de México”.

lupeernesto@yahoo.com.mx