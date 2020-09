Gaceta.

Por: Raúl Terrazas Barraza.

Diputados tamaulipecos fuera de foco

De cualquier manera el espectáculo que se dio en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para fijar el relevo en la presidencia de ese órgano colegiado, exhibió a muchos de sus integrantes, en especial a los petistas, porque creyeron que así como se le pegaron al Partido Movimiento de Regeneración Nacional para evitar su desaparición les darían jugada para llegar a puestos directivos en la Cámara.

Obvio, mucho menos si la manipulación venía del Diputado Gerardo Fernández Noroña un sujeto de extrañas actitudes que solo puede comparare con aquellas que dio durante largos años el guerrerense Félix Salgado Macedonio, quien ahora hasta pretende ser candidato a la gubernatura, aunque de todos es conocido que ya fue derrotado en dos ocasiones, pero, cree que, desde Regeneración Nacional le espera otra historia.

Que los mismos Diputados de Regeneración hay contribuido para que la priísta yucateca, Dulce María Sauri Riancho fuese electa como presidenta de la Cámara de Diputados, es un claro mensaje de que, al prestar votos para que existiera la mayoría calificada que considera el procedimiento interno, es un mensaje claro de que la alianza del partido que fundó el presidente de la República, Don Andrés López Obrador, ya cumplió su compromiso con el Partido del Trabajo, al rescatarlo de la pérdida de su registro, desde el momento que sus niveles de votación en las elecciones federales, andaban por debajo del tres por ciento y eso es no cumplir con el requisito establecido en la Legislación electoral.

Después del primer intento para que la Cámara de Diputados quedara en manos del grupo encabezado por la exgobernadora de Yucatán, no se requirió el plazo de los cinco días señalados por la ahora expresidenta de la Cámara, Diputada Laura Rojas, para el relevo, por ello, este miércoles hubo acuerdo y con ello, las cosas volverán a la normalidad entre los Diputados.

Con la nueva presidenta ganaron posición para el año que queda a la legislatura como vicepresidentes, las Diputadas y los Diputados Dolores Padierna de Regeneración, Xavier Azuara Zuñia del PAN y Sara Rocha Medina del PRI.

Como en la Vicepresidencias de la Cámara, tampoco en los de secretarías de la misma mesa directiva hay ninguna diputada ni diputado federal de Tamaulipas, situación que no debe de extrañar, porque los representantes de estos lares, siempre andan en otros niveles del trabajo camaral

En las secretarias quedaron la Diputada María Guadalupe Díaz Avilez de Regeneración, su compañera Karen Michel González Márquez del Partido Acción Nacional, también Martha Hortensia Garay Cadena del Partido Revolucionario Institucional, Julieta Macías Rábago de Movimiento Ciudadano, Héctor René Cruz Aparicio del Partido Encuentro Social, Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés del Partido Verde Ecologista y Mónica Bautista Rodríguez del PRD.

Cualquiera de Tamaulipas pudiera pensar que trae buen nivel como Legislador el reynosense Armando Zertuche Zuani, pero, al no figurar en las ligas mayores de la Cámara, solo queda pensar que pasará el tiempo y solo se le recordará como un ocupa curul por tres años, cosa que también puede considerarse en el caso del Diputado Salvador Rosas Quintanilla o el del chapulinazo victorense, Mario Alberto Ramos Tamez, quien quemó sus naves en el Partido Movimiento Ciudadano para pasarse al las filas del partido de que dirige en la entidad Luis Cantú Galván.

Como dicen en los escenarios de la política, andan fuera de foco, en referencia al desempeño que tienen los legisladores tamaulipecos, en el entendido de que el de Madero, Erasmo González Robledo trae algo de jugada porque se quedó de encargado de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en el momento que Alfonso Ramírez Cuellar pidió licencia para irse a la dirigencia interina del partido del gobierno federal

La otra cara del espectáculo que hubo en San Lázaro, para la designación de la directiva, es la gritería del nunca bien ponderado Diputado Fernández Noroña, quien reclamó a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero que haya intervenido para dejar que ganara el proceso interno la señora Sauri Riancho, cosa que fue rechazada desde la misma tribuna por el titular de la Junta de Coordinación Política, Mario Delgado Carrillo.

Algo que sí es cierto, es que, para la hora del Informe que dio el presidente de la República, Don Andrés López Obrador por su segundo año de Gobierno, la secretaria de Gobernación ya sabía cuándo y con quien se definiría la dirección de la Cámara de Diputados, porque, cuándo estuvo cerca del Diputado Delgado Carrillo evidenció que ya estaba bien arreglado el asunto.

Los otros.

Se fue uno y ya llegó otro a la Comandancia de la Zona Militar de Tamaulipas que tiene su asiento en la ciudad de Reynosa, se trata de Carlos Alberto Lechuga Horta, quien sustituye al General Carlos Arturo Pancardo Escudero en la VIII Zona Militar, luego de que, el éste último fue transferido en ascenso a la Comandancia de la IV Región Militar del Noreste de Escobedo, en el vecino estado de Nuevo León.

Algunas cosas tienen que analizarse muy bien en las diferentes regiones de la entidad, para evitar engaños, porque hay políticos que tienen andado el camino para pensar en reelegirse o buscar una candidatura para otra cosa, aunque dejen el cargo detentado en la actualidad, por ejemplo Tampico, da la impresión de que el alcalde Jesús Nader Nasrallah, las trae todas consigo hasta para escoger hacia las elecciones del año que viene, sin embargo, existe voces detrás de sus visitas a las colonias que se dicen no atendidas desde la alcaldía y por tanto dispuestas a cambiarse de partido.

Esto llama la atención en un escenario de aparente efectividad política, de manera que, donde no hay una respuesta adecuada a las demandas de la población se considera lógico que los electores migraron ya hacia otra corriente política, como sucederá en el caso de Victoria, debido a que, los ciudadanos no se muestran conformes con los resultados alcanzados por la administración municipal.

Si hay algo que los tamaulipecos deben tener en cuenta en este momento en que, el número de casos de CIVID-19 parece disminuir, son las recomendación de la Organización Panamericana de la Salud, en el sentido de no bajar la guardia y optar por medidas de protección máxima.

Los expertos de la ONU dicen que cuando se presenta una reducción de casos, la ciudadanía piensa que ya es seguro salir y tomar las actividades normales, sin embargo, esa es una seguridad aparente, incluso, ante la reapertura cada vez de más negocios y la ampliación de la actividad en aquellos que ya habían comenzado a trabajar.

La doctor Gloria Molina Gamboa, secretaria de Salud en Tamaulipas, es congruente con las determinaciones de la OPS, por ello mantiene su llamado a quedarse en casa y no salir de allí si no es necesario, también evitar acudir a sitios de riesgo, es decir, aquello en los que haya aglomeración de personas, para evitar contagios.

Al iniciar el mes de septiembre, se está en el punto dónde el éxito para no contagiarse con el coronavirus dependerá de las medidas preventivas que adopten los ciudadanos, en especial quienes están en condición de vulnerabilidad por su edad o condición de salud respecto a otras morbilidades.

El llamado es sencillo, hay que extremar precauciones para no ir a dar a los hospitales, ya que, si no es COVID-19 a la hora de llegar, podría ser al estar ahí y a lo mejor ya no salir con vida.