DIRECTORA DE RELACIONES PUBLICAS, LE RENUNCIA A MARIO LOPEZ POR SOBERBIO Y ARROGANTE.

En Matamoros, el alcalde MARIO LOPEZ HERNANDEZ, fue despreciado por las autoridades americanas que no acudieron a su primer informe, ¡!!Será considerado persona no grata en Estados Unidos!!! ; Ni TONY MARTINEZ alcalde de Brownsville, ni JIM DARLING, alcalde de la ciudad fronteriza de McAllen, así como el juez EDDIE TREVINO, entre otros funcionarios como la cónsul americana NEYDA BROWN quien envió un representante, estuvieron presentes en este evento de gran trascendencia política en donde siempre acuden los funcionarios de Texas, como EDDIE LUCIO, senador por Texas, una persona bastante política y quien tampoco se presentó.

Lo anterior solamente envía una señal de que el alcalde matamorense no es bien visto por las autoridades del vecino país americano y que no pretenden tener alguna relación con MARIO LOPEZ HERNANDEZ a quienes les ha mentido, sin reportar fortuna y demás (rancho, caballos, departamentos), ya que no es ciudadano americano y no cumple con los derechos y obligaciones en aquel país vecino.

Seguramente la confianza se rompió con las autoridades de Texas desde que el alcalde, mintió al no reportar sus bienes(los cuales no están a su nombre sino de su esposa MARCELA HUERTA DE LOPEZ) aunque pague impuestos.

Ahora se entiende que haya sido sujeto no grato y no permitirle la entrada a Estados Unidos y aunque mantenga su visa en su cartera y la muestre tiene restricciones para cruzar al vecino país americano.

La ausencia de las autoridades americanas, así como de cámaras, organismos, clase política y demás, hizo enojar a la Borrega, dejando como secuela la renuncia de la directora de Relaciones Publicas, TERE GUILLEN, quien dejó su puesto por la soberbia y arrogancia del señor alcalde de la ciudad.

El vacío de representantes de la sociedad en su informe, es una muestra fiel de que el alcalde a un año de gobierno sigue si aprender el arte de la política el cual no tiene que ver con solapar a inútiles, o con solo robar, sino de hacer alianzas que le permitan transitar en su gobierno con el menor número de tropiezos.

Sigue la Secretaria de Bienestar Social siendo una carga para el erario público, ya que incluso aquí es donde esta uno de las mayores cargas en sueldos y sin funcionar como operadora política, segunda vez que falla BETITO GRANADOS; la primera la visita de YEIDCKOL POLEVNSKY, la segunda el primer informe del alcalde, ya que a menos de media hora de comenzar dicho informe se tuvo que echar mano del personal para llenar muchos espacios vacíos.

Tema histórico es que los regidores le hayan votado a favor raspado (el numero) para el aumento del impuesto predial, lo cual ha generado controversias al grado de que los Secretarios del Ayuntamiento dos al momento no le han generado la expectativa para dirigir una administración y los diferentes fracciones políticas pudieron provocar en lo futuro cuando se vuelvan a calentar los tiempos políticos una verdadera sorpresa.

.Los ecos de la visita de ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, a Tamaulipas son bastante interesantes toda vez que el Presidente de la Republica conoce todos los recovecos del país no en balde anduvo 18 años tras la silla de los pinos incluso le toco organizar marchas, provocar marchas y hacer plantones.

El caso de la inseguridad que aun priva en el estado, pese a los esfuerzos del gobernador FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA, y aunque ha disminuido, el primer mandatario del país lo quiso llevar a un nivel menor de ahí que sus palabras fueron tan urbanas que causaron controversia y conociendo a AMLO, muy a su estilo genero un buen ambiente donde incluso hubo risas, chascarrillos y quizá hasta entendimiento entre los dos políticos ya que tanto uno como el otro son peces que se mueven muy bien en el océano político.

Hay menos inseguridad, ha ido bajando se ha ido serenando. Tenemos más problemas en Nuevo Laredo con un grupo beligerante y les estamos llamando a que ya le bajen y nos portemos bien, explico, LOPEZ OBRADOR, en Tamaulipas.

Durante su visita a la comunidad del hospital rural de Soto la Marina, AMLO también se expresó negativamente de la delincuencia. Y la comparó con la corrupción al señalar que se debe desechar.

Ya al carajo la delincuencia. Fuchi, guacala, es como la corrupción, fuchi guacala, comento, sin mayor importancia a un tema que le ha tocado tratar en el México contemporáneo, al presidente del país mexicano.

Asimismo, el presidente subrayó lo anterior durante su recorrido por los Hospitales Rurales IMSS-Bienestar de los municipios Tula e Hidalgo, también en Tamaulipas, donde constantemente la población le manifestó su inquietud por la inseguridad.

En ambos nosocomios, el presidente reiteró que uno de los retos que enfrenta su administración es precisamente el desafío que representa la atención a la inseguridad y que no es resultado sino de la corrupción que ha orillado a la población a delinquir.

Este lunes en su agenda de visita por Texas, el gobernador de Tamaulipas trató varios temas con JOHON CORNYN, senador por este estado americano, como el comercio exterior

La tarde de este lunes, FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA, se reunió con legislador en Washington DC. El gobernador de Tamaulipas trató varios temas con CORNYN como el comercio exterior y la seguridad fronteriza en Texas y México.

