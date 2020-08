T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

“DISCRIMINA EL PRESIDENTE, A LOS MEDIOS DE TAMAULIPAS”

LO NETAMENTE inexplicable e inadmisible es que, “para la mañanera”, de mañana viernes, a realizarse en el Campo militar de Reynosa, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, junto a integrantes de su gabinete presidencial, (desde México), acordaron “discriminar a los medios informativos de Tamaulipas”.

Y LA INTERROGANTE ES: “¿Por qué lo hizo Sr. Presidente?. La respuesta del mandatario mexicano, sería interesante saberla, pero la misma se quedará como “una burbuja en el aire” y quienes somos periodistas locales o tamaulipecos, nos vamos a quedar en “compás de espera”, pero sobre todo indignados. Porque simplemente, el Presidente López Obrador y el mismo Jesús Ramírez de Comunicación Social (de Presidencia de la República), se mantendrán omisos, porque simplemente, “no emitirán” una repuesta sensata, cauta y metódica, sobre haber negar o impedido la participación a la prensa local. Y tal proceder, la verdad, me parece muy lamentable. Aunque el obvio argumento, para salir del paso, es o podrá ser “el tema de la pandemia”.

TRAER a medios nacionales, (bueno no a todos), porque a la mañanera de hoy viernes (28 de agosto-2020) vendrán solo “medios a modo”. Así lo parece y eso hoy lo confirmaremos. Medios que, por no ser de aquí, con todo respeto, no saben que le hace falta a las familias de Tamaulipas y para ello, es importante decirle al Presidente Andrés Manuel que, muchísimas gente humildes de esta entidad, están decepcionadas de su Gobierno, porque en su campaña, “hubo muchas promesas que hasta hoy en día, no se han cumplido”. Y esto, que expreso con respeto. “sería bueno que lo analice la instancia Federal”. Porque debe recordarse que, “la mentira prevalece mientras la verdad aparece”.

Y EJEMPLO de la decepción a la que aquí hago hincapié, es porque, “miles de familias humildes, no solo de Tamaulipas, sino de toda la geografía nacional, ya saben o han sido enteradas que, el sector salud, por la incorporación del INSABI, el Gobierno Federal, YA NO SUFRAGARÁ, “los costosísimos tratamientos”, internamientos e intervenciones quirúrgicas de enfermedades catastróficas, como lo son el cáncer infantil, el de seno o de mama, el cérvico uterino, el de próstata y otras enfermedades más que, EL INSABI, SIMPLEMENTE NO CUBRIRÁ y la gente: “de su bolsa” tendrá que pagarlos, cuyos tratamientos “SI ERAN CUBIERTOS POR EL YA DESPARECIDO SEGURO POPULAR”.

HAY QUE recordarle al Gobierno Federal que, en el caso específico de OAXACA, “las dosis para tratar el cáncer, de niños no son suficientes”. Y saben que pasa, “les aplican la mitad de los tratamientos”, esto aunque no nos consta, de ser cierto, “es un acto meramente indignante, porque obrarse de esta criminal manera, “es atentar contra la salud de los infantes”.

Y EN VERACRUZ, hay testimonios de personas de la zona de la Alta Montaña que, “HAN TENIDO QUE VENDER SUS PROPIEDADES” para poder pagar los tratamientos tan costos de sus hijos con cáncer, porque, repito, “el INSABI, no cubre estas enfermedades”, eso moralmente, es un acto inconcebible e imperdonable del nuevo régimen federal que dijo “sería diferente a los gobiernos pasados” y vaya que este gobierno del Presidente AMLO, si está siendo diferente, porque “lejos de realmente servirle a la gente humilde”, con las tan descabelladas decisiones asumidas, están agraviando no solo la salud de los niños y personas de la tercera edad, sino también lacerando mucho más, la ya de por si endeble economía de las familias proletarias de todo México.

LO ANTERIOR, pudieron haber sido algunas preguntas interesantes planteadas al Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, como también haberle preguntado hoy en la mañanera: “Porque le sigue dando largas” al problema de los agricultores y campesinos que, “no han recibido los apoyos al campo”, apoyos que naturalmente, él prometió tributar para fortalecer la agricultura en nuestro país. Y aun es fecha de que, “esos beneficios, no han aterrizado”, cuya postura, del Gobierno Federal, me parece fuera del orden común.

POR ELLO, quien somos parte de los medios informativos de Tamaulipas, nos indigna que, el Presidente de México Andrés Manuel López Obrador, repito, junto a su gabinete y en especial Jesús Ramírez de (Comunicación Social), hayan obrado por impedir la intervención a los periodistas locales en “la mañanera de hoy viernes”, en el campo militar de la 8ava. Zona, en cuya exposición el Presidente de la República, por obviedad, abundará sobre el desarrollo de las actividades de su gobierno, para bien de este, nuestro estado, tareas de las que informará este día, para luego realizar un recorrido en colonias de Reynosa, para la entrega de obras, como ayer lo hizo en la vecina Matamoros, Tamaulipas acompañado por el Gobernador del Estado Lic. Francisco Javier García Cabeza de Vaca y por el alcalde de aquel puerto fronterizo Mario Alberto López Hernández.

Por hoy es todo y hasta mañana.

